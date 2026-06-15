Osstem Implant ने 'Denall TV' नामक Digital Dental Education Hub के साथ भारत में नवाचार को गति दी

अप्रैल 2024 में लॉन्च होने के बाद से पिछले दो वर्षों में, Denall TV भारत में डिजिटल दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है।

लाइव प्रैक्टिकल और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाते हुए, जुलाई 2025 में भारत में एक समर्पित Denall Studio खोला गया है।

'Master Courses' और 'Product Reviews' सहित व्यावहारिक सामग्री के माध्यम से चिकित्सकों के व्यावसायिक विकास में सहयोग करना।

नई दिल्ली और मुंबई, भारत, 15 जून, 2026 /PRNewswire/ -- Osstem Implant ने घोषणा की है कि भारतीय बाजार के लिए उसका विशेष दंत चिकित्सा शिक्षा मंच, 'Denall TV' (https://in.denall.com), स्थानीय चिकित्सकों के बीच महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल कर रहा है, और भारत में डिजिटल दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।

एक सर्वसमावेशी डिजिटल क्लीनिकल शिक्षा वातावरण का निर्माण

The thumbnail for the ‘Implant System Introduction’ lecture, the most-watched content on Denall TV India

अप्रैल 2024 में अपनी पहली सामग्री लॉन्च करने के बाद से, भारतीय चिकित्सकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Denall TV लगातार विकसित हो रहा है। अधिक स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए, Osstem Implant ने जुलाई 2025 में भारत में एक समर्पित Denall Studio की स्थापना की थी। इस सुविधा ने एक व्यवस्थित डिजिटल क्लीनिकल शिक्षा वातावरण के निर्माण को संभव बनाया है, जिससे पूरे देश के दंत चिकित्सकों के लिए भौगोलिक सीमाओं को दूर किया जा सका है।

उच्च गुणवत्ता वाली, अभ्यास-उन्मुख क्लीनिकल सामग्री प्रदान करना

यह प्लेटफॉर्म विशेषीकृत 'Digital Surgery' शिक्षा के माध्यम से 'Digital Dentistry' को बढ़ावा देने और सटीक उत्पाद जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है। Denall TV नियमित रूप से निम्न सहित आवश्यक क्लीनिकल सामग्रियाँ अपलोड करता रहता है: चिकित्सकों को अपने अभ्यास के लिए सुविचारित निर्णय लेने में सहायता करते हुए Live Hands-on सत्र, Practical Master Courses, T2 Plus और 122 Taper KIT जैसे उत्पादों की समीक्षाएं।

एक Strategic Education Partner के रूप में विश्वास को मजबूत करना

स्थानीय चिकित्सा व्यावसायिकों के बीच व्यावसायिक क्लीनिकल पाठ्यक्रम प्रमुख रुचि का विषय बन गए हैं। गौरतलब है कि इस प्लेटफॉर्म के उच्च प्रभाव को प्रमणित करते हुए, 'Implant System Introduction' लेक्चर को 25,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। यह उपलब्धि इस बात का प्रतीक है कि Osstem Implant ने भारतीय बाजार में एक विश्वसनीय शिक्षा भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक अपनी पहचान स्थापित कर ली है, और एक निर्माता के रूप में अपनी भूमिका से कहीं आगे बढ़कर काम किया है।

वैश्विक रुझानों को जोड़ना और शैक्षिक पहुंच में सुधार करना

Osstem Implant स्थानीय चिकित्सकों को वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क से जोड़ता है। यह प्लेटफॉर्म '2026 Osstem World Meeting in Bangkok' जैसे वैश्विक शैक्षणिक कार्यक्रमों से समयोचित सामग्री उपलब्ध कराता है, और भारतीय दंत चिकित्सा समुदाय के साथ नवीनतम इम्प्लांट रुझानों और तकनीकी प्रगति को साझा करता है। ऑनलाइन पहुँच प्रदान करके, Denall TV उन क्षेत्रों में दंत चिकित्सकों के लिए शैक्षिक अंतर को प्रभावी ढंग से दूर करता है जहां ऑफलाइन सेमिनारों में भाग लेना कठिन होता है।

Osstem Implant India के एक अधिकारी ने कहा, "Denall TV स्थानीय दंत चिकित्सकों को विश्व स्तरीय क्लीनिकल ज्ञान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। गहन क्लीनिकल जानकारियाँ प्रदान करने के लिए हम अपने रीयल-टाइम संवादात्मक वेबिनार को अधिक मजबूत बनाते रहेंगे।" अधिकारी ने आगे कहा, "हम उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्रियों की अनवरत उपलब्धता के माध्यम से भारतीय डेंटल इम्प्लांट बाजार की मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

आगे बढ़ते हुए, Osstem Implant की योजना Denall TV प्लेटफॉर्म पर केंद्रित अपनी B2C PR रणनीतियों को बढ़ाने और स्थानीय चिकित्सकों के साथ घनिष्ठ संवाद के माध्यम से भारत में डिजिटल दंत चिकित्सा उपचार को लोकप्रिय बनाने की है।

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