QS Asia University Rankings 2026

शीर्ष स्थान पर हांगकांग ने मुख्यभूमि चीन ने सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले सिस्टम के रूप में भारत को पीछे छोड़ा

लंदन, 4 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds ने आज QS World University Rankings: Asia 2026, जारी की हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहे, गुणवत्ता में विविधता ला रही, और अनुसंधान तथा अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव में तेजी ला रहे एक क्षेत्र का खुलासा हुआ है।

Peking University (दूसरे) को पीछे छोड़ते हुए The University of Hong Kong पहले स्थान पर पहुँच गई है। National University of Singapore के साथ Nanyang Technological University, संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुँच गई है। इस वर्ष के संस्करण में 550+ नए प्रवेशकर्ताओं सहित25 उच्च शिक्षा सिस्टमों में 1,500+ संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है—यह रैंकिंग का अब तक का सबसे अधिक व्यापक मूल्यांकन है।

मुख्यभूमि चीन अब 395 रैंक वाले विश्वविद्यालयों के साथ सबसे आगे है, जो भारत (294) से आगे है, उसके बाद जापान (147) और दक्षिण कोरिया (103) का स्थान है। Hong Kong SAR ने अपना अब तक का सबसे मज़बूत प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें एशिया के शीर्ष दस विश्वविद्यालयों में से पाँच शामिल हैं।

एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय  

2026

2025

संस्था

1

2

The University of Hong Kong

2

1

Peking University

=3

4

Nanyang Technological University

=3

3

National University of Singapore

5

5

Fudan University

6

11

The Hong Kong University of Science and Technology

=7

10

City University of Hong Kong

=7

6

The Chinese University of Hong Kong

9

7

Tsinghua University

10

17

The Hong Kong Polytechnic University

प्रमुख बातें

  • भारत शोध उत्पादकता और PhD प्राप्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक बन रहा है।
  • इस संस्करण में मलेशिया सर्वाधिक उन्नत उच्च शिक्षा सिस्टमों में से एक है।
  • दक्षिण कोरिया ने सिस्टम-व्यापी मजबूती दिखाई है, जो शीर्ष-20 स्थानों के लिए चीन से बराबरी पर है; इसके 15 शीर्ष-100 विश्वविद्यालयों में से 12 में सुधार हुआ है।
  • जापान शिक्षण गुणवत्ता और अनुसंधान प्रभाव के लिए एक मानक बना हुआ है, जिसका आधार University of Tokyo (26वां) है।
  • ताइवान के शीर्ष दस में से सात विश्वविद्यालयों में उन्नति देखी गई है, जिसका नेतृत्व National Taiwan University (23वां) कर रही है।
  • थाईलैंड शीर्ष 50 से बाहर हो गया है, लेकिन गिरावट की तुलना में उसके विश्वविद्यालयों में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
  • Vietnam National University देश के शीर्ष संस्थान के रूप में उभरी है।
  • देश का क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत करते हुए शीर्ष दस इंडोनेशियाई विश्वविद्यालय शैक्षणिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ रहे हैं।
  • पाकिस्तान, 82 रैंक वाले विश्वविद्यालयों के साथ, एशिया का छठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला उच्च शिक्षा सिस्टम है।
  • फिलीपींस ने 35 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के साथ एक उपलब्धि स्थापित की है, जो पिछले संस्करण की तुलना में 11 अधिक है।
  • कज़ाकिस्तान मध्य एशिया पर हावी है, उपक्षेत्र के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से सभी तीन पर उसका दबदबा है, जबकि उज़्बेकिस्तान के शीर्ष विश्वविद्यालयों में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है।

QS के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Ben Sowter ने कहा:
 "एशिया की उच्च शिक्षा की कहानी विविधता और गतिशीलता की कहानी है। जबकि चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश उत्कृष्टता को मजबूत कर रहे हैं, वहीं इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे अन्य देश संरचनात्मक और संसाधन चुनौतियों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्र का विकास इसके अवसर और जटिलता दोनों को दर्शाता है।"

