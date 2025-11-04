2026 年 QS 亞洲大學排名

QS Quacquarelli Symonds

05 11月, 2025, 04:04 CST

香港位居榜首，中國大陸超越印度成為最具代表性體系

倫敦 2025年11月5日 /美通社/ -- QS Quacquarelli Symonds 今天公佈 2026 年 QS 世界大學排名：亞洲，揭示一個不斷擴大規模、多樣化質素，以及加速研究與國際合作的地區。

香港大學躍居榜首，超越北京大學（第二名）。南洋理工大學躍升，並與新加坡國立大學並列第三。今年排名評估 25 個高等教育體系，總共超過 1500 間院校。當中包括超過 550 間新入圍院校——這是迄今排名最廣泛的評估。

中國大陸現以 395 間上榜大學居首，超越印度（294 間），而 日本（147 間）韓國（103 間）緊隨。香港特別行政區錄得有史以來最好成績，五間院校為亞洲十大院校

亞洲十大院校

2026

2025

院校

1

2

香港大學

2

1

北京大學

=3

4

南洋理工大學

=3

3

新加坡國立大學

5

5

復旦大學

6

11

香港科技大學

=7

10

香港城市大學

=7

6

香港中文大學

9

7

清華大學

10

17

香港理工大學

摘要

  • 印度的研究生產力與職員擁有博士學位方面，表現出色。
  • 在本排名中，馬來西亞是最顯著進步高等教育體系之一。
  • 韓國顯示整體高等教育體系實力，15 間院校有 12 間躍升為 100 大院校，並與中國佔據大部份 20 大院校位置。
  • 日本仍然是教學質素及研究影響的基準，並以東京大學（排名第 26）為核心。
  • 台灣 十大院校中有七間院校躍升。 國立台灣大學為首，名列 23 位
  • 雖然泰國跌出 50 大院校，但排名躍升院校數量多於排名下降院校數量。
  • 在越南內，越南國家大學成為頂尖學府。
  • 印尼十大院校的學術與僱主聲譽均有所提升，增強該國的區域影響。
  • 巴基斯坦 82 間院校入圍，而成為亞洲第六大高等教育體系
  • 菲律賓 35 間院校上榜，較去年排名增加 11 間，創下里程碑。
  • 亞洲中部地區內，哈薩克佔主導地位。該區三間 100 大院校均為哈薩克的院校，而烏茲別克的頂尖大學也錄得顯著進步。

QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：
「亞洲高等教育發展歷程，多元兼充滿活力。中國、韓國和新加坡等國家正在鞏固傑出成就，而其他國家（包括印尼、泰國和越南等）則在結構與資源挑戰中，迅速發展。該地區發展演變既體現機會，也反映錯綜複雜。」

相關題材的新聞稿