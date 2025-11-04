2026 年 QS 亞洲大學排名

新聞提供者QS Quacquarelli Symonds
05 11月, 2025, 04:04 CST
香港位居榜首，中國大陸超越印度成為最具代表性體系
倫敦 2025年11月5日 /美通社/ -- QS Quacquarelli Symonds 今天公佈 2026 年 QS 世界大學排名：亞洲，揭示一個不斷擴大規模、多樣化質素，以及加速研究與國際合作的地區。
香港大學躍居榜首，超越北京大學（第二名）。南洋理工大學躍升，並與新加坡國立大學並列第三。今年排名評估 25 個高等教育體系，總共超過 1500 間院校。當中包括超過 550 間新入圍院校——這是迄今排名最廣泛的評估。
中國大陸現以 395 間上榜大學居首，超越印度（294 間），而 日本（147 間）和韓國（103 間）緊隨。香港特別行政區錄得有史以來最好成績，五間院校為亞洲十大院校。
|
亞洲十大院校
|
2026
|
2025
|
院校
|
1
|
2
|
香港大學
|
2
|
1
|
北京大學
|
=3
|
4
|
南洋理工大學
|
=3
|
3
|
新加坡國立大學
|
5
|
5
|
復旦大學
|
6
|
11
|
香港科技大學
|
=7
|
10
|
香港城市大學
|
=7
|
6
|
香港中文大學
|
9
|
7
|
清華大學
|
10
|
17
|
香港理工大學
摘要
- 印度的研究生產力與職員擁有博士學位方面，表現出色。
- 在本排名中，馬來西亞是最顯著進步高等教育體系之一。
- 韓國顯示整體高等教育體系實力，15 間院校有 12 間躍升為 100 大院校，並與中國佔據大部份 20 大院校位置。
- 日本仍然是教學質素及研究影響的基準，並以東京大學（排名第 26）為核心。
- 台灣 十大院校中有七間院校躍升。 國立台灣大學為首，名列 23 位。
- 雖然泰國跌出 50 大院校，但排名躍升院校數量多於排名下降院校數量。
- 在越南內，越南國家大學成為頂尖學府。
- 印尼十大院校的學術與僱主聲譽均有所提升，增強該國的區域影響。
- 巴基斯坦 82 間院校入圍，而成為亞洲第六大高等教育體系。
- 菲律賓 35 間院校上榜，較去年排名增加 11 間，創下里程碑。
- 亞洲中部地區內，哈薩克佔主導地位。該區三間 100 大院校均為哈薩克的院校，而烏茲別克的頂尖大學也錄得顯著進步。
QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：
「亞洲高等教育發展歷程，多元兼充滿活力。中國、韓國和新加坡等國家正在鞏固傑出成就，而其他國家（包括印尼、泰國和越南等）則在結構與資源挑戰中，迅速發展。該地區發展演變既體現機會，也反映錯綜複雜。」
SOURCE QS Quacquarelli Symonds
分享這篇文章