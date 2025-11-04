QS Asia University Rankings 2026

Hong Kong di Posisi Teratas, Tiongkok Daratan Ungguli India Sebagai Sistem yang Paling Banyak Diwakili

LONDON, 4 November 2025 /PRNewswire/ - Hari ini QS Quacquarelli Symonds merilis QS World University Rankings: Asia 2026, mengungkapkan suatu kawasan yang skalanya berkembang, kualitasnya terdiversifikasi, dan mengalami percepatan dalam hal penelitian maupun keterlibatan internasional.

The University of Hong Kong naik ke peringkat pertama dan menyalip Peking University (peringkat kedua). Nanyang Technological University naik ke peringkat ketiga bersama National University of Singapore. Edisi tahun ini mengevaluasi lebih dari 1.500 institusi di 25 sistem pendidikan tinggi, termasuk lebih dari 550 pendatang baru- penilaian yang paling ekstensif hingga saat ini.

Tiongkok Daratan memimpin representasi dengan 395 universitas di peringkat, melampaui India (294), disusul Jepang (147) dan Korea Selatan (103). Hong Kong SAR tampil terkuat dengan lima dari sepuluh universitas terbaik di Asia.

10 Universitas Terbaik di Asia 2026 2025 Institusi 1 2 The University of Hong Kong 2 1 Peking University =3 4 Nanyang Technological University =3 3 National University of Singapore 5 5 Fudan University 6 11 The Hong Kong University of Science and Technology =7 10 City University of Hong Kong =7 6 The Chinese University of Hong Kong 9 7 Tsinghua University 10 17 The Hong Kong Polytechnic University

Pokok-pokok Penting

India sangat unggul dalam hal produktivitas penelitian dan staf dengan gelar PhD

sangat unggul dalam hal produktivitas penelitian dan staf dengan gelar PhD Malaysia adalah salah satu sistem pendidikan tinggi terbaik dalam edisi ini.

adalah salah satu sistem pendidikan tinggi terbaik dalam edisi ini. Korea Selatan menunjukkan kekuatan di seluruh sistem, menyamai Tiongkok untuk posisi 20 besar; 12 dari 15 universitasnya yang termasuk 100 universitas terbaik juga mengalami peningkatan.

menunjukkan kekuatan di seluruh sistem, menyamai Tiongkok untuk posisi 20 besar; universitasnya yang termasuk 100 universitas terbaik juga mengalami peningkatan. Jepang tetap menjadi tolok ukur untuk kualitas pengajaran dan dampak penelitian, didukung oleh University of Tokyo (peringkat ke-26) .

tetap menjadi tolok ukur untuk kualitas pengajaran dan dampak penelitian, didukung oleh . Taiwan . Tujuh dari sepuluh universitas terbaiknya mengalami peningkatan, dipimpin oleh National Taiwan University (peringkat ke-23) .

. terbaiknya mengalami peningkatan, dipimpin oleh . Thailand keluar dari 50 besar, namun lebih banyak universitasnya naik peringkat dibanding yang mengalami penurunan.

keluar dari 50 besar, namun lebih banyak universitasnya naik peringkat dibanding yang mengalami penurunan. Vietnam National University menjadi institusi terbaik di negara ini.

menjadi institusi terbaik di negara ini. Sepuluh universitas terbaik di Indonesia meningkat dalam hal reputasi akademik dan pemberi kerja sehingga memperkuat pengaruh regional di negara tersebut.

meningkat dalam hal reputasi akademik dan pemberi kerja sehingga memperkuat pengaruh regional di negara tersebut. Pakistan. Dengan 82 universitas di peringkat, menjadi sistem pendidikan tinggi keenam yang paling banyak diwakili di Asia.

menjadi sistem pendidikan tinggi keenam yang paling banyak diwakili di Asia. Filipina mencapai tonggak sejarah dengan 35 universitas di peringkat , 11 lebih banyak dari edisi sebelumnya.

mencapai tonggak sejarah dengan , dari edisi sebelumnya. Kazakhstan mendominasi Asia Tengah dengan tiga dari 100 universitas terbaik di sub kawasan tersebut, sedangkan Uzbekistan mencatat peningkatan luar biasa.

Ben Sowter, Senior Vice President, QS, mengatakan:

"Kisah pendidikan tinggi di Asia penuh keragaman dan kedinamisan. Sistem di Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura sedang memperkuat keunggulannya, sedangkan sistem lain seperti di Indonesia, Thailand, dan Vietnam cepat berkembang meskipun menghadapi tantangan struktur dan sumber daya. Perkembangan di kawasan ini memperlihatkan peluang dan kompleksitasnya."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2429773/5597560/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds