Quality Executive Partners, Inc.® ने भारत के विशाल फार्मास्युटिकल क्षेत्र में Virtuosi® के साथ कार्यबल विकास को गति देने के लिए Vi'eNnI® Training and Consulting LLP के साथ विशेष साझेदारी की घोषणा की

अटलांटा और बेंगलुरु, भारत, 22 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- Quality Executive Partners, Inc.® (QxP), फार्मास्युटिकल गुणवत्ता, कार्यबल विकास, नियामक अनुपालन और विनिर्माण परामर्श में एक वैश्विक अग्रणी, ने आज भारतीय बायोफार्मास्युटिकल बाजार में Virtuosi® को प्रस्तुत और उसका विस्तार करने के लिए Vi'eNnI® Training and Consulting LLP के साथ एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

Virtuosi बायोफार्मास्युटिकल निर्माताओं को उनके उच्च-जोखिम, उच्च-जटिलता वाले GMP वातावरणों में प्रदर्शन करने के लिए कार्यबल की तत्परता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों में से एक को हल करने में सहायता करते हुए कर्मचारी जीवनचक्र में परिचालन क्षमता का निर्माण और उसे बनाए रखता है।

इस समझौते के तहत, Vienni भारत में बाजार जुड़ाव, ग्राहक पहचान और वाणिज्यिक गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए Virtuosi के लिए QxP की एकमात्र भागीदार होगी।

Vi'eNnI® TRAINING & CONSULTING LLP: पूरे भारत में विस्तार योग्य प्रशिक्षण उत्कृष्टता को सक्षम बनाना

भारत में GMP शिक्षा, नियामक अनुपालन और उद्योग जुड़ाव में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली फार्मास्युटिकल प्रशिक्षण और क्षमता विकास में Vi'eNnI® एक मान्यता प्राप्त अग्रणी कंपनी है। Vi'eNnI® अपने Eduoriens Skill Development LLP और Parenteral Drug Association (PDA) India जैसे पेशेवर निकायों के संपर्क के माध्यम से, Vienni भारत के फार्मास्युटिकल प्रशिक्षण और अनुपालन इकोसिस्टम के केंद्र में काम करता है।

इस स्थापित नेटवर्क, परिचालन विश्वसनीयता और भारत के प्रमुख दवा निर्माताओं के साथ संबंधों के कारण, Vienni भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर Virtuosi को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है।

"इस गठबंधन का उद्देश्य प्रशिक्षण के क्षेत्र को गहन, समृद्ध और सुदृढ़ बनाना है। इस सहयोग का लाभ यह होगा कि शिक्षण की प्रक्रिया स्थायी हो जाएगी और प्रतिभागी के प्रशिक्षण क्षेत्र छोड़ने के बाद भी उसे याद रखने की काफी अधिक क्षमता होगी," Vi'eNnI® TRAINING & CONSULTING LLP के सह-संस्थापक निदेशक विशाल शर्मा ने कहा।

"यह नवाचार को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण परिणामों को आकार देने की शुरुआत का प्रतीक है। हम मिलकर शिक्षण-अधिगम और कार्यान्वयन के लिए प्रभाव, प्रेरणा और स्थायी प्रगति की भाषा बोलने वाली साझेदारी का निर्माण करते हैं," Vi'eNnI® TRAINING & CONSULTING LLP की संस्थापक निदेशक, Ivy Louis ने कहा।

"Vi'eNnI® का ध्येय काम करने वालों को उनके क्राफ्ट में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। Virtuosi के लिए QxP के साथ यह साझेदारी कार्यबल की क्षमता में वृद्धि और भारत में गहन प्रशिक्षण के रणनीतिक महत्व को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ध्येय को गति देने में हमें गर्व महसूस हो रहा है।"

Quality Executive Partners, Inc. की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Crystal Mersh, ने कहा, "हम भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग में गहरी जड़ें रखने वाले एक अत्यंत सम्मानित संगठन Vi'eNnI® के साथ साझेदारी करने पर सम्मानित महसूस करते हैं। साथ मिलकर, हम ग्राहकों द्वारा वास्तविक परिचालन स्थितियों के तहत प्रदर्शन करने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यवहार का निर्माण करने और उसे बनाए रखने में सक्षम बनने के लिए Virtuosi तक व्यापक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। इससे दैनिक कार्यों के निष्पादन में अनुपालन और क्षमता को शामिल किया जाता है ताकि पूरे विश्व के रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।"

Virtuosi by QxP: Advancing Workforce Capability in India's Globally Critical Pharmaceutical Hubs

भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण फार्मास्युटिकल मैन्यूफैक्चरिंग बाजारों में से एक है, और आने वाले वर्षों में इसमें विशेष रूप से बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और उन्नत उपचारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। निर्माताओं द्वारा अधिक जटिल उत्पाद श्रेणियों में विस्तार और U.S. Food & Drug Administration (FDA) तथा European Medicines Agency (EMA) सहित वैश्विक नियामक एजेंसियों की बढ़ती जांच का सामना करने के साथ-साथ, उच्च प्रदर्शन करने वाले, निरीक्षण के लिए तैयार कार्यबल की तेजी से संरचना, मानकीकरण करने और बनाए रखने की क्षमता एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है।

QxP के cGMP विशेषज्ञों ने इसी चुनौती का समाधान करने के लिए Virtuosi की संरचना की है। Virtuosi सतत शिक्षा के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप International Accreditors for Continuing Education and Training (IACET) से मान्यता प्राप्त इमर्सिव वर्कफोर्स रेडीनेस प्रोग्राम है, जो इसे इस प्रकार की मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र वर्चुअल रियलिटी-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम होने का गौरव प्रदान करता है।

वर्चुअल रियलिटी के इंटरैक्टिव अनुभवों को डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री के साथ मिलाकर, Virtuosi पेशेवरों को रोगाणुरोधी संचालन, माइक्रोबायोलॉजी और उन्नत उपचार जैसी महत्वपूर्ण मैन्यूफ़ैक्चरिंग और गुणवत्ता प्रक्रियाओं का वास्तविक, जोखिम-मुक्त वातावरण में अभ्यास करने के लिए सक्षम बनाता है। इस प्लेटफॉर्म में 100 घंटे से अधिक की शिक्षा, 56 तकनीकी पाठ्यक्रम और 20 इमर्सिव VR अनुभव शामिल हैं, और यह वैश्विक कार्यबल मानकीकरण का समर्थन करने के लिए सात भाषाओं - अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, मंदारिन, स्पेनिश और स्वीडिश - में उपलब्ध है। Virtuosi संगठनों को मानवीय त्रुटियों को कम करने, दक्षता प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करने और वैश्विक फार्मास्युटिकल संचालन में अनुपालन और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करता है।

प्रशिक्षण को निष्क्रिय निर्देश से अनुभवात्मक शिक्षण में स्थानांतरित करके, Virtuosi दक्षता प्राप्त करने में लगने वाले समय तथा मानवीय त्रुटियों को कम, निरीक्षण तत्परता में सुधार और मापनीय गुणवत्ता परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करता है, जो सीधे राजस्व संरक्षण और वृद्धि में परिवर्तित होता है। यह साझेदारी न केवल व्यक्तिगत संगठनों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करती है, बल्कि भारत के दवा क्षेत्र की दीर्घकालिक मजबूती, नियामक स्थिति और वैश्विक नेतृत्व में भी वृद्धि करती है।

Quality Executive Partners, Inc.® (QxP) का परिचय

Quality Executive Partners, Inc. (QxP) एक प्रीमियम CGMP कंसल्टिंग फर्म है जिसका ध्यान फार्मास्युटिकल मैन्यूफ़ैक्चरिंग में जटिल परिचालन और नियामक चुनौतियों को हल करने पर केंद्रित है। QxP फार्मास्युटिकल निर्माताओं और CDMOs को विश्व स्तर पर सभी प्रमुख तौर-तरीकों - OTC, ओरल सॉलिड डोजेज, स्टेराइल, बायोलॉजिक्स, ATMPs, क्लिनिकल-स्टेज मैन्यूफ़ैक्चरिंग और संयोजन उत्पादों - के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। हम नैदानिक संचालन, वाणिज्यिक तत्परता, नियामक रणनीति, गुणवत्ता परिवर्तन और सुधार सहित उत्पाद जीवनचक्र के दौरान ग्राहकों को सहायता प्रदान करते हैं। हमारे 'Teach and Do®' मॉडल के माध्यम से, ग्राहक टीमों के साथ मिलकर काम और आंतरिक क्षमता का निर्माण कर सकने के लिए QxP वरिष्ठ GMP विशेषज्ञों / पूर्व नियामकों को दैनिक संचालन में शामिल करता है। यह मॉडल समाधानों का व्यवहार में प्रभावी, टिकाऊ और परिचालन जोखिम को सीधे कम करने वाला होना सुनिश्चित करता है।

Vi'eNnI® का परिचय

Vi'eNnI® Training and Consulting LLP बेंगलुरु, भारत में स्थित एक फार्मास्युटिकल प्रशिक्षण और परामर्श संगठन है, जिसका ध्यान 16 वर्षों से जीवन विज्ञान क्षेत्र में कार्यबल क्षमता, नियामक अनुपालन और परिचालन उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। यह कंपनी GMP, गुणवत्ता सिस्टमों, रोगाणुरोधी प्रोसेसिंग, सूक्ष्मजीव विज्ञान तथा निरीक्षण तत्परता, दक्षता और संस्कृति निर्माण की पहलों के क्षेत्र में लक्षित प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है, जिससे संगठनों को प्रदर्शन को मजबूत, दक्षता को सुदृढ़ और स्थायी अनुपालन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अपने व्यावहारिक, कार्यान्वयन-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध, Vi'eNnI® भारत के विभिन्न विकल्पों और उपकरणों सहित फार्मास्युटिकल उद्योग में अनवरत सुधार और दीर्घकालिक क्षमता विकास का समर्थन करते हुए फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों को प्रशिक्षण के लिए शॉप फ्लोर पर मापनीय सुधारों में बदलने के लिए सक्षम बनाता है।

मीडिया संपर्क (वैश्विक)

Robin Mersh

SVP, Virtuosi Sales

Quality Executive Partners, Inc.

ईमेल: [email protected]

फ़ोन: (+1) 678-496-7503

मीडिया संपर्क (भारत)

Ivy Louis

संस्थापक-निदेशक

Vi'eNnI® Training and Consulting LLP

ईमेल: [email protected]

फ़ोन: +91 9986821045

WhatsApp: +91 9986821045

Vi'eNnI® & Virtuosi® क्रमशः VIENNI और Quality Executive Partners, Inc. के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

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