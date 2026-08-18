Rani Mukerji को La Trobe University की मानद डॉक्टरेट

मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया एवं नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री एवं मानवतावादी Rani Mukerji को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान तथा मानवीय कार्यों और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया की La Trobe University ने मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स (ऑनोरिस कॉज़ा) की उपाधि प्रदान की है।

14 अगस्त को 2026 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) में उन्हे मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया।

Rani Mukerji awarded Honorary Doctorate by La Trobe University La Trobe honours Rani Mukerji Mitu Lange, IFFM Director; La Trobe University Chancellor The Hon John Brumby AO; and Rani Mukerji

भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक Rani ने लगभग तीन दशकों के अपने करियर में व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्मफेयर पुरस्कारों समेत अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।

ब्लैक, नो वन किल्ड जेसिका, हिचकी, द मर्दानी फ्रेंचाइज़ी और मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे जैसी फिल्मों में Rani के प्रभावशाली अभिनय ने लैंगिक हिंसा, न्याय तक पहुंच, दिव्यांगजनों के समावेशन और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों को मुख्यधारा की सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाने में मदद की है। उनके कार्यों ने यह प्रदर्शित किया है कि सिनेमा जागरूकता और सहानुभूति पैदा करने के साथ-साथ सकारात्मक सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम भी बन सकता है।

फिल्मों में अपनी उपलब्धियों के अलावा, Rani ने लंबे समय से भारत भर में महिलाओं, बच्चों और वंचित समुदायों के कल्याण एवं समर्थन से जुड़ी मानवीय पहलों के प्रति प्रतिबद्ध रही हैं।

वर्ष 2007 से उन्होंने मुंबई स्थित होली फैमिली अस्पताल में बाल एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पहलों का समर्थन कर रही हैं। इनमें गंभीर रूप से बीमार बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए विशेषीकृत गहन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और उन्हें निरंतर सहयोग प्रदान करना शामिल है। उनके परोपकारी कार्यों में शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक विकास से संबंधित पहलों का समर्थन भी शामिल रहा है। Rani ने Child Rights and You (सीआरवाई), the Indian Stroke Association और Cancer Patients Aid Association. जैसे संगठनों से जुड़ी धर्मार्थ एवं जागरूकता पहलों का भी समर्थन किया है।

Rani ने कहा कि यह सम्मान प्राप्त करना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है।

"ऑस्ट्रेलिया में La Trobe University से यह मानद डॉक्टरेट प्राप्त करना मेरे जीवन और करियर के सबसे भावनात्मक और यादगार पलों में से एक है। मैं इस सम्मान से अत्यंत विनम्र और अभिभूत हूं तथा इसे अत्यंत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूं। एक कलाकार के रूप में जब आप अपनी यात्रा शुरू करती हैं, तो आपके मन में सम्मानों का विचार नहीं होता। आपकी बस यही कोशिश और उम्मीद होती है कि आप जिन कहानियों का हिस्सा बनें और जिन किरदारों को जीवंत करें, वे लोगों के दिलों को छू सकें। मेरी इस यात्रा को इस असाधारण तरीके से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बेहद खास है और मैं इस सम्मान को जीवनभर याद रखूंगी। मैं हमेशा से मानती रही हूं कि सिनेमा बदलाव का एक बेहद प्रभावशाली माध्यम है, क्योंकि कहानियां लोगों की भावनाओं और सोच को प्रभावित करने तथा समाज को आकार देने की शक्ति रखती हैं। जब मैं अपने अब तक के करियर को पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मन अपार कृतज्ञता से भर जाता है कि मुझे ऐसी महिलाओं को पर्दे पर जीवंत करने का अवसर मिला, जो मजबूत भी हैं और संवेदनशील भी, अपनी कमजोरियों के बावजूद प्रेरणादायक हैं, अपने संकल्प पर अडिग हैं और बिना किसी झिझक के स्वयं जैसी हैं। मेरे लिए ये किरदार कभी केवल किरदार नहीं रहे—इनमें उन अनगिनत वास्तविक महिलाओं की झलक थी, जिनकी आवाज़ों को दुनिया के सामने लाना, सुनना और सम्मान देना जरूरी था। यदि मेरे काम ने लोगों को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील, सम्मानपूर्ण और समानतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने में थोड़ी भी मदद की है, तो मैं समझती हूं कि एक कलाकार के रूप में मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है। यह सम्मान इस बात की भी याद दिलाता है कि कला सीमाओं से परे होती है। सिनेमा के माध्यम से साझा की जाने वाली भावनाएं सार्वभौमिक होती हैं। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि जिन कहानियों में मैंने योगदान दिया, वे विभिन्न संस्कृतियों तक पहुंचीं और दुनिया भर के दर्शकों को प्रभावित किया।

एक भारतीय होने के नाते, यह क्षण मुझे अपार गर्व से भर देता है। मैं उस देश से आती हूं, जिसकी समृद्ध सिनेमाई विरासत और सशक्त कहानी कहने की परंपरा ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोगों को प्रेरणा दी है। वैश्विक मंच पर मानद डॉक्टरेट मिलना केवल मेरी व्यक्तिगत यात्रा का सम्मान नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा और दुनिया को लगातार अपनी असाधारण प्रतिभा देने वाली उसकी परंपरा का भी सम्मान है।"

La Trobe University के चांसलर, माननीय John Brumby एओ ने कहा कि Rani का उल्लेखनीय योगदान उन मूल्यों और आदर्शों को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने सर्वोच्च सम्मानों के माध्यम से प्रोत्साहित और सम्मानित करता है।

Rani Mukerji एक अत्यंत प्रभावशाली कलाकार हैं, जिनके काम ने रचनात्मक उत्कृष्टता के साथ सार्थक सामाजिक प्रभाव को लगातार जोड़ा है।

भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे चर्चित और सामाजिक रूप से सार्थक भूमिकाओं के माध्यम से उन्होंने समानता, न्याय, समावेशन और महिलाओं एवं बच्चों की गरिमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को व्यापक सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में लाने में योगदान दिया है। उनका कार्य कहानी कहने की उस असाधारण शक्ति को रेखांकित करता है, जो संस्कृति को प्रभावित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देने में सक्षम है।

अपनी कलात्मक उपलब्धियों और मानवीय योगदान के जरिए वे उन मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिन्हें La Trobe University अपनी मानद उपाधियों के माध्यम से सम्मानित करती है—नेतृत्व, सत्यनिष्ठा, सामाजिक जिम्मेदारी और जनहित के प्रति सेवा।

आईएफएफएम की फेस्टिवल डायरेक्टर Mitu Bhowmick Lange ने कहा कि यह सम्मान मिलना फेस्टिवल और पूरे भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए अत्यंत गौरव का अवसर है।

"अपने काम में ईमानदारी, समझदारी और मानवीय संवेदना के कारण Rani Mukerji आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित आवाज़ों में से एक हैं। करीब तीन दशकों से उन्होंने अपने सशक्त और संवेदनशील अभिनय से दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। इस दौरान उन्होंने ऐसी कहानियों को भी निरंतर मंच दिया है, जो सहानुभूति, संघर्ष से उबरने की क्षमता और सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करती हैं। उनका प्रभाव पर्दे से आगे भी दिखाई देता है, खासकर महिलाओं, बच्चों और सामुदायिक कल्याण के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता के माध्यम से।"

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के साथ अपनी साझेदारी के जरिए La Trobe University का भारतीय सिनेमा से वर्षों पुराना और मजबूत जुड़ाव रहा है। इस क्रम में विश्वविद्यालय Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Vidya Balan और Rajkumar Hirani सहित भारतीय फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियों की मेजबानी कर चुका है।

यह सम्मान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को दर्शाता है और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच समझ, जुड़ाव और संवाद बढ़ाने में सिनेमा की भूमिका को सामने लाता है।

La Trobe University का परिचय

La Trobe University विश्व के शीर्ष 1% विश्वविद्यालयों में शामिल एक शोध-प्रधान ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय है। भारत के साथ शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में इसका 30 वर्षों से अधिक पुराना सहयोग और जुड़ाव है। भारत में La Trobe University ने एसआरएम Institute of Science and Technology, Mahindra University, OP Jindal Global University और Lady Shri Ram College सहित कई अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित की है। University Bangalore Bioinnovation Centre के साथ 'Bio Innovation Corridor' जैसी महत्वपूर्ण पहलों में भी सहयोग करती है। भारत के साथ यूनिवर्सिटी के संबंधों को 12,000 से अधिक भारत में जन्मे पूर्व छात्रों का नेटवर्क और भारत की महिला शोधकर्ताओं के लिए 'Shah Rukh Khan La Trobe University PhD Scholarship' जैसी पहलें मजबूत करती हैं। यूनिवर्सिटी की AI-प्रथम रणनीति का नेतृत्व 22 जुलाई 2026 को शुरू किया गया La Trobe AI Institute कर रहा है। यह संस्थान अनुसंधान, शिक्षा और उद्योग सहयोग में AI से जुड़ी यूनिवर्सिटी की क्षमताओं को एक मंच पर लाता है और जिम्मेदारी के साथ बड़े स्तर पर AI के उपयोग को बढ़ावा देता है।