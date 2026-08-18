Rani Mukerjiக்கு La Trobe University கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்கியது
News provided byLa Trobe University
18 Aug, 2026, 13:19 IST
மெல்போர்ன், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் புது தில்லி, Aug. 18, 2026 /PRNewswire/ -- புகழ்பெற்ற இந்திய நடிகையும் சமூகச் சேவகருமான Rani Mukerji-க்கு, இந்திய சினிமா, மனிதநேயப் பணிகள் மற்றும் சமூக நலனுக்கான ஆதரவு ஆகியவற்றில் அவரது சிறந்த பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, ஆஸ்திரேலியாவின் La Trobe University கௌரவ இலக்கிய முனைவர் பட்டம் வழங்கியுள்ளது.
2026 மெல்போர்ன் இந்தியத் திரைப்பட விழாவில் ஆகஸ்ட் 14 அன்று இந்த கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது(ஐஎஃப்எஃப்எம்).
இந்திய சினிமாவின் மிக மதிக்கப்படும் மற்றும் செல்வாக்குமிக்க ஆளுமைகளில் ஒருவரான Rani, கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தகால திரைப்பயணத்தைக் கொண்டுள்ளார்; மேலும் தேசிய திரைப்பட விருது மற்றும் பல ஃபிலிம்பேர் விருதுகள் உட்பட பல முக்கிய கௌரவங்களையும் பரவலான விமர்சகர்களின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
Black, No One Killed Jessica, Hichki, Mardaani franchise மற்றும் Mrs Chatterjee vs Norway உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் Rani's நடிப்பானது பாலின வன்முறை, நீதிக்கான அணுகல், மாற்றுத்திறனாளிகளை உள்ளடக்குதல் மற்றும் பெண்களுக்கான உரிமைகள் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளைப் பொதுமக்களின் முதன்மை விவாதத்திற்குக் கொண்டு வர உதவியுள்ளது; இது விழிப்புணர்வு, பரிவு மற்றும் நேர்மறை சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த திரைப்படங்களுக்கு இருக்கும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது.
திரைத்துறையில் அவர் பெற்ற சாதனைகளுடன், இந்தியா முழுவதும் உள்ள பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் நலிவடைந்த சமூகங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் மனிதநேய முயற்சிகளில் Rani நீண்டகாலமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.
2007 முதல், மும்பையில் உள்ள ஹோலி ஃபேமிலி மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் மற்றும் பிறந்த குழந்தைகளுக்கான மருத்துவ பராமரிப்பு முயற்சிகளுக்கு அவர் ஆதரவளித்து வருகிறார்; இதில் தீவிர நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் பிறந்த குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு தீவிர சிகிச்சைச் சேவைகளைத் தொடங்குவதும், தொடர்ந்து ஆதரவளிப்பதும் அடங்கும். அவரது தொண்டு நிறுவனப் பணிகள் கல்வி, உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக மேம்பாடு ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்ட முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவளித்துள்ளன. Child Rights and You (சிஆர்ஒய்), Indian Stroke Association மற்றும் Cancer Patients Aid Association உள்ளிட்ட அமைப்புகளுடன் இணைந்த அறக்கட்டளை மற்றும் விழிப்புணர்வு முயற்சிகளுக்கும் Rani ஆதரவளித்துள்ளார்.
இந்த அங்கீகாரத்தைப் பெற்றதற்காகத் தான் மிகவும் பெருமையடைவதாக Raniகூறினார்.
"ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள La Trobe University-யிடமிருந்து இந்தக் கௌரவ முனைவர் பட்டத்தைப் பெறுவது, எனது தொழில் வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான மற்றும் அர்த்தமுள்ள தருணங்களில் ஒன்றாகும்." இந்த அங்கீகாரத்தால் நான் மிகவும் பணிவடைகிறேன், மேலும் இதை அளப்பரிய நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஒரு நடிகராக, விருதுகளையோ அங்கீகாரங்களையோ நினைத்துக்கொண்டு ஒருபோதும் பயணத்தைத் தொடங்குவதில்லை — நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் கதைகளும் உயிர் கொடுக்கும் கதாபாத்திரங்களும் மக்களின் மனதைத் தொட வேண்டும் என்று மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறோம். அந்தப் பயணம் இப்படி ஒரு அசாதாரணமான வகையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதை நான் என்றென்றும் போற்றுவேன். சினிமா என்பது மாற்றத்திற்கான மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஆற்றல்களில் ஒன்று என்று நான் எப்போதும் நம்புகிறேன், ஏனெனில் கதைகளுக்கு மனித இதயங்களையும் எண்ணங்களையும் சமூகத்தையும் வடிவமைக்கும் திறன் உள்ளது. எனது திரைப்பயணத்தைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, மனவுறுதி கொண்ட அதே வேளையில் உணர்ச்சிவசப்படக்கூடிய, குறைகள் நிறைந்த அதே வேளையில் ஊக்கமளிக்கக்கூடிய, மனஉறுதியும் தயக்கமின்றி தங்களது இயல்போடு வாழும் பெண்களாகவும் நடிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றதற்காக நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவளாக உணர்கிறேன். இவை எனக்கு வெறும் கதாபாத்திரங்கள் மட்டுமல்ல — பார்க்கப்படவும், கேட்கப்படவும், கொண்டாடப்படவும் தகுதியான குரல்களைக் கொண்ட எண்ணற்ற உண்மையான பெண்களை இவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின. எனது படைப்புகள் எந்த வழியிலாவது பெண்களை மக்கள் அதிக பரிவு, மரியாதை மற்றும் சமத்துவத்துடன் பார்க்க உதவியிருந்தால், ஒரு கலைஞராக எனது நோக்கத்தை நான் உண்மையிலேயே நிறைவேற்றிவிட்டதாக உணர்கிறேன். இந்தக் கௌரவம், கலை எல்லைகளைக் கடந்தது என்பதை நினைவூட்டும் ஒன்றாக உள்ளது. சினிமா மூலம் நாம் பகிர்ந்துகொள்ளும் உணர்ச்சிகள் உலகளாவியவை; மேலும் நான் அங்கமாக இருந்த கதைகள் பல்வேறு கலாசாரங்களைக் கடந்து உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களைச் சென்றடைந்திருப்பதை ஒரு பாக்கியமாகக் கருதுகிறேன்.
ஒரு இந்தியராக, இந்தத் தருணம் எனக்கு மிகுந்த பெருமிதத்தை அளிக்கிறது. வளமான சினிமா பாரம்பரியத்தையும் தலைமுறைகளாக ஊக்கமளித்து வரும் கதைசொல்லும் மரபையும் கொண்ட ஒரு நாட்டிலிருந்து நான் வருகிறேன். ஒரு உலகளாவிய மேடையில் கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது எனது தனிப்பட்ட பயணத்திற்கான அங்கீகாரம் மட்டுமல்ல, இந்திய சினிமாவுக்கும் அது உலகிற்குத் தொடர்ந்து வழங்கும் அபார திறமைகளுக்குமான ஒரு கொண்டாட்டமாகும்."
La Trobe University வேந்தர் The Hon John Brumby AO, Rani's பங்களிப்பானது பல்கலைக்கழகம் தனது உயரிய கௌரவங்கள் மூலம் அங்கீகரிக்க விரும்பும் மதிப்புகளைப் பிரதிபலிக்கிறது என்று கூறினார்.
"Rani Mukerji அபார செல்வாக்குமிக்க ஒரு கலைஞர் ஆவார்; இவரது படைப்புகள் படைப்புத் திறனின் சிறப்பையும் அர்த்தமுள்ள சமூகத் தாக்கத்தையும் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைத்து வருகின்றன.
இந்திய சினிமாவின் மிகவும் பாராட்டப்பட்ட மற்றும் சமூகத்தில் எதிரொலித்த சில கதாபாத்திரங்களின் மூலம், சமத்துவம், நீதி, அனைவரையும் உள்ளடக்குதல் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் கண்ணியம் ஆகியவைப் பற்றிய முக்கியமான விவாதங்களை உயர்த்த அவர் உதவியுள்ளார்; இது கலாச்சாரத்தை வடிவமைக்கவும் மாற்றத்தை ஊக்கப்படுத்தவும் கதைசொல்லலுக்கு இருக்கும் தனித்துவமான ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது.
தனது கலைச் சாதனைகள் மற்றும் மனிதநேயப் பங்களிப்புகள் மூலம், தலைமைத்துவம், நேர்மை, சமூகப் பொறுப்பு மற்றும் பொது நன்மைகளுக்கான சேவை ஆகிய La Trobe University தனது கௌரவப் பட்டங்கள் மூலம் அங்கீகரிக்க விரும்பும் மதிப்புகளை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார்."
ஐஎஃப்எஃப்எம் திருவிழா இயக்குநர் Mitu Bhowmick Lange, இந்தக் கௌரவம் இந்தத் திருவிழாவிற்கும் இந்திய ஆஸ்திரேலிய சமூகத்திற்கும் ஒரு பெருமையான தருணம் என்று கூறினார்.
"Rani Mukerji தனது கலைப் படைப்புகளில் பிரதிபலிக்கும் நேர்மை, புத்திக் கூர்மை மற்றும் மனிதநேயம் காரணமாக இந்திய சினிமாவில் மிகவும் மதிக்கப்படும் குரல்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறார். கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தங்களாக, சக்திவாய்ந்த மற்றும் மக்களுடன் ஆழமாக ஒன்றிணையக்கூடிய நடிப்பின் மூலம் அவர் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார்; அதே வேளையில் பரிவு, மனஉறுதி மற்றும் சமூக விழிப்புணர்வை ஊக்கப்படுத்தும் கதைகளுக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளித்தும் வருகிறார். குறிப்பாகப் பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் சமூக நல்வாழ்வுக்கான அவரது நீண்டகால ஈடுபாட்டின் மூலம், அவரது செல்வாக்கு திரைக்கு அப்பாலும் நீண்டுள்ளது."
La Trobe University மெல்போர்ன் இந்தியத் திரைப்பட விழாவுடனான தனது கூட்டாண்மையின் மூலம் இந்திய சினிமாவுடன் நீண்டகாலத் தொடர்பைப் பேணி வருகிறது; இதற்கு முன்பு Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Vidya Balan மற்றும் Rajkumar Hirani உள்ளிட்ட புகழ்பெற்ற இந்தியத் திரைத்துறையினரை உபசரித்துள்ளது.
இந்தக் கௌரவம் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியாவிற்கு இடையிலான வளர்ந்து வரும் கலாச்சார மற்றும் கல்வித் தொடர்புகளைப் பிரதிபலிக்கிறது; மேலும் கலாச்சாரங்களைக் கடந்து புரிதல், பிணைப்பு மற்றும் உரையாடலை வளர்ப்பதில் சினிமாவின் பங்கை அங்கீகரிக்கிறது.
La Trobe University பற்றி
La Trobe University என்பது உலகளவில் முதல் 1% இடத்திற்குள் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட, தீவிர ஆராய்ச்சி மையமான ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம் ஆகும்; இது கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்றில் இந்தியாவுடன் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில், SRM Institute of Science and Technology, Mahindra University, OP Jindal Global University மற்றும் Lady Shri Ram College உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்களுடன் La Trobe கூட்டாண்மை வைத்துள்ளது; மேலும் Bangalore Bioinnovation Centre உடனான Bio Innovation Corridor போன்ற முயற்சிகளில் இணைந்து செயல்படுகிறது. இந்தியாவில் பிறந்த 12,000-க்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் மாணவர்களின் பிணைப்பு மற்றும் இந்தியாவைச் சேர்ந்த பெண் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான 'Shah Rukh Khan La Trobe University PhD Scholarship' உள்ளிட்ட முயற்சிகள் மூலம் இதன் தொடர்புகள் ஆதரவைப் பெறுகின்றன. ஜூலை 22, 2026 அன்று தொடங்கப்பட்ட La Trobe AI Institute, பல்கலைக்கழகத்தின் 'செயற்கை நுண்ணறிவு முதன்மை' உத்தியை முன்னெடுத்துச் செல்கிறது; இது ஆராய்ச்சி, கல்வி மற்றும் தொழில்துறை கூட்டாண்மை ஆகியவற்றில் அதன் செயற்கை நுண்ணறிவுத் திறனுக்கான ஒரே நுழைவாயிலாகச் செயல்பட்டு, செயற்கை நுண்ணறிவைப் பொறுப்புடனும் விரிவான அளவிலும் ஒருங்கிணைக்கிறது.
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