Rani Mukerjiને La Trobe University દ્વારા માનદ ડોક્ટરેટ એનાયત
News provided byLa Trobe University
18 Aug, 2026, 13:09 IST
MELBOURNE, Australia અને NEW DELHI, Aug. 18, 2026 /PRNewswire/ -- જાણીતા ભારતીય અભિનેત્રી અને માનવતાવાદી Rani Mukerjiને ભારતીય સિનેમા, માનવતાવાદી કાર્ય અને સામાજિક ક્ષેત્રે તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ Australiaની La Trobe University દ્વારા Honorary Doctor of Letters (honoris causa)ની માનદ પદવી એનાયત કરવામાં આવી છે.
14 ઓગસ્ટના રોજ 2026 Indian Film Festival of Melbourne (આઈએફએફએમ) દરમિયાન માનદ ડોક્ટરેટ એનાયત કરવામાં આવી હતી.
ભારતીય સિનેમાના સૌથી આદરણીય અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વોમાંના એક, Raniએ લગભગ ત્રણ દાયકા સુધીની કારકિર્દીમાં વ્યાપક વિવેચકોની પ્રશંસા મેળવી છે અને National Film Award તથા અનેક Filmfare Awards જેવા મોટા સન્માનો જીત્યા છે.
Black, No One Killed Jessica, Hichki, Mardaani ફ્રેન્ચાઇઝ અને Mrs. Chatterjee vs Norway જેવી ફિલ્મોમાં Raniના અભિનયથી લિંગ આધારિત હિંસા, ન્યાયની પહોંચ, દિવ્યાંગતાનો સમાવેશ અને મહિલાઓના અધિકારો જેવા મુદ્દાઓને મુખ્ય જાહેર ચર્ચામાં લાવવામાં મદદ મળી છે. આ તેમની જાગૃતિ, સહાનુભૂતિ અને સકારાત્મક સામાજિક પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સિનેમાની અપાર શક્તિ દર્શાવે છે.
ફિલ્મોમાં પોતાની સિદ્ધિઓની સાથે, Raniએ લાંબા સમયથી ભારતમાં મહિલાઓ, બાળકો અને વંચિત સમુદાયોને ટેકો આપતી માનવતાવાદી પહેલો પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા જાળવી રાખી છે.
2007થી, તેમણે Mumbaiની Holy Family Hospitalમાં બાળકો અને નવજાત શિશુઓની આરોગ્યસંભાળ સંબંધિત પહેલોને ટેકો આપ્યો છે, જેમાં ગંભીર રીતે બીમાર બાળકો અને નવજાત શિશુઓ માટે વિશેષ સઘન સંભાળ સેવાઓની સ્થાપના અને સતત સહાયનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓએ શિક્ષણ, ખાદ્ય સુરક્ષા અને સમુદાય વિકાસ પર કેન્દ્રિત પહેલોને પણ ટેકો આપ્યો છે. વધુમાં, Rani એ Child Rights and You (CRY), the Indian Stroke Association અને the Cancer Patients' Aid Association જેવી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી સખાવતી અને હિમાયતી પહેલોને ટેકો આપ્યો છે.
Rani એ કહ્યું કે આ સન્માન મેળવવાથી તેઓ ખૂબ જ સન્માનિત અનુભવે છે.
"Australiaમાં La Trobe University તરફથી આ માનદ ડોક્ટરેટ પ્રાપ્ત કરવી મારી કારકિર્દી અને જીવનની સૌથી ભાવનાત્મક અને મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાંની એક છે. આ સન્માનથી હું ખૂબ જ નમ્ર છું અને તેનો ખૂબ જ કૃતજ્ઞતા સાથે સ્વીકાર કરું છું. એક અભિનેત્રી તરીકે, તમે ક્યારેય પ્રશંસા કે પુરસ્કારો વિશે વિચારીને તમારી સફર શરૂ કરતા નથી - તમે ફક્ત એવી આશા રાખો છો કે તમે પસંદ કરેલી વાર્તાઓ અને તમે જે પાત્રોને જીવંત કરો છો તે લોકો સાથે સુસંગત બને. તે યાત્રાને આટલી અસાધારણ રીતે ઓળખ મળી તે મને હંમેશા યાદ રહેશે. હું હંમેશા માનતો આવ્યો છું કે સિનેમા પરિવર્તન લાવવા માટે સૌથી શક્તિશાળી શક્તિઓમાંની એક છે, કારણ કે વાર્તાઓમાં લોકોના હૃદય, મન અને સમાજને આકાર આપવાની ક્ષમતા હોય છે. મારી કારકિર્દી પર પાછા ફરીને જોતાં, હું ખૂબ જ આભારી છું કે મને એવી સ્ત્રીઓનું ચિત્રણ કરવાની તક મળી જે મજબૂત છતાં સંવેદનશીલ છે, પોતાની ખામીઓ છતાં પ્રેરણાદાયક છે, દૃઢ નિશ્ચયી છે અને પોતાને વ્યક્ત કરવામાં ડરતી નથી. મારા માટે, આ પાત્રો ક્યારેય માત્ર પાત્રો નહોતાં — તેઓ એવી અસંખ્ય વાસ્તવિક મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા, જેમના અવાજને સાંભળવામાં આવે, જેમને ઓળખ મળે અને જેમની ઉજવણી કરવામાં આવે તે જરૂરી હતું. જો મારા કામથી લોકોને મહિલાઓ પ્રત્યે વધુ સહાનુભૂતિ, આદર અને સમાનતાનો દ્રષ્ટિકોણ અપનાવવામાં કોઈ રીતે મદદ મળી હોય, તો મને લાગે છે કે મેં એક કલાકાર તરીકેનો મારો હેતુ ખરેખર પૂર્ણ કર્યો છે. આ સન્માન એ વાતની યાદ અપાવે છે કે કલા સીમાઓ પાર કરે છે. સિનેમા દ્વારા આપણે જે લાગણીઓ શેર કરીએ છીએ તે સાર્વત્રિક છે. હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું કે હું જે વાર્તાઓનો ભાગ રહ્યો છું તે વિવિધ સંસ્કૃતિઓ સુધી પહોંચી છે અને વિશ્વભરના પ્રેક્ષકોના હૃદયને સ્પર્શી છે.
એક ભારતીય તરીકે, આ ક્ષણે મને ખૂબ ગર્વ થાય છે. હું એવા દેશમાંથી આવું છું જ્યાં સિનેમેટિક વારસો ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે અને વાર્તા કહેવાની પરંપરા છે જેણે ઘણી પેઢીઓને પ્રેરણા આપી છે. વૈશ્વિક મંચ પર માનદ ડોક્ટરેટથી સન્માનિત થવું એ ફક્ત મારી અંગત યાત્રાની ઓળખ જ નથી, પરંતુ ભારતીય સિનેમા અને તે વિશ્વમાં જે અસાધારણ પ્રતિભાનું યોગદાન આપે છે તેની ઉજવણી પણ છે."
La Trobe Universityના Chancellor, The Hon. John Brumby AO એ જણાવ્યું કે Raniનું યોગદાન તે મૂલ્યોને પ્રતિબિંબિત કરે છે જેને University તેના સર્વોચ્ચ સન્માન દ્વારા ઓળખવા માંગે છે.
"Rani Mukerji અસાધારણ પ્રભાવ ધરાવતાં કલાકાર છે, જેમના કાર્યમાં સતત સર્જનાત્મક શ્રેષ્ઠતા સાથે અર્થપૂર્ણ સામાજિક અસરનો સમન્વય જોવા મળે છે."
ભારતીય સિનેમામાં તેમની કેટલીક સૌથી પ્રશંસનીય અને સામાજિક રીતે પ્રભાવશાળી ભૂમિકાઓ દ્વારા, તેમણે સમાનતા, ન્યાય, સમાવેશ અને મહિલાઓ અને બાળકોના ગૌરવ જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર વાતચીતને આગળ વધારવામાં મદદ કરી છે, સાથે સાથેે, તેમણે સંસ્કૃતિને આકાર આપવા અને પરિવર્તનને પ્રેરણા આપવા માટે વાર્તા કહેવાની અનોખી શક્તિ દર્શાવી છે.
તેમની કલાત્મક સિદ્ધિઓ અને માનવતાવાદી યોગદાન દ્વારા, તેઓ તે મૂલ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેને La Trobe તેના માનદ ડિગ્રી દ્વારા ઓળખવા માંગે છે: નેતૃત્વ, પ્રમાણિકતા, સામાજિક જવાબદારી અને જાહેર હિત માટેની સેવા."
આઈએફએફએમ ફેસ્ટિવલના ડિરેક્ટર Mitu Bhowmick Langeએ જણાવ્યું કે આ સન્માન ફેસ્ટિવલ અને ભારતીય-ઓસ્ટ્રેલિયન સમુદાય માટે ગર્વની ક્ષણ છે.
"Rani Mukerji ભારતીય સિનેમામાં સૌથી આદરણીય અવાજોમાંના એક રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ પોતાના કાર્યમાં પ્રમાણિકતા, બુદ્ધિમત્તા અને માનવતાનો સમાવેશ કરે છે. લગભગ ત્રણ દાયકાથી, તેમણે પોતાની શક્તિશાળી અને હૃદયસ્પર્શી અભિનય દ્વારા દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે, જ્યારે સહાનુભૂતિ, પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરવાની હિંમત અને સામાજિક જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપતી વાર્તાઓને સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. "તેમનો પ્રભાવ પડદા પૂરતો મર્યાદિત નથી, ખાસ કરીને મહિલાઓ, બાળકો અને સમુદાયના કલ્યાણ માટેની તેમની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા."
La Trobe Universityએ Indian Film Festival of Melbourne સાથેની ભાગીદારી દ્વારા ભારતીય સિનેમા સાથે લાંબા સમયથી સંબંધ જાળવી રાખ્યો છે અને અગાઉ Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Vidya Balan અને Rajkumar Hirani સહિતના જાણીતા ભારતીય ફિલ્મ ક્ષેત્રના વ્યક્તિઓનું આયોજન કર્યું છે.
આ સન્માન Australia અને India વચ્ચે વધતા સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને વિવિધ સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે સમજણ, જોડાણ અને સંવાદને પ્રોત્સાહન આપવામાં સિનેમાની ભૂમિકાને ઓળખે છે.
La Trobe University વિશે
La Trobe University એક ઑસ્ટ્રેલિયન સંશોધન-સઘન યુનિવર્સિટી છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે ટોચની 1% યુનિવર્સિટીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે અને શિક્ષણ, સંશોધન તથા નવીનતાના ક્ષેત્રોમાં India સાથે 30 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલી છે. Indiaમાં, La Trobe SRM Institute of Science and Technology, Mahindra University, OP Jindal Global University અને Lady Shri Ram College જેવી અગ્રણી સંસ્થાઓ સાથે ભાગીદારી કરે છે અને Bangalore Bioinnovation Centre સાથે Bio Innovation Corridor જેવી પહેલોમાં સહયોગ કરે છે. તેના જોડાણને Indiaમાંથી આવેલા 12,000થી વધુ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓના નેટવર્ક અને Indiaની મહિલા સંશોધકો માટે Shah Rukh Khan La Trobe University PhD Scholarship જેવી પહેલોનું સમર્થન મળે છે. Universityની AI-first વ્યૂહરચના La Trobe AI Institute દ્વારા સંચાલિત થાય છે, જે 22 July 2026ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંસ્થા સંશોધન, શિક્ષણ અને ઉદ્યોગમાં Universityની AI ક્ષમતાઓ માટે એક જ પ્રવેશબિંદુ પ્રદાન કરે છે, સહયોગને પ્રોત્સાહન આપે છે અને જવાબદાર તથા મોટા પાયે AI ના ઉપયોગને આગળ ધપાવે છે.
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