SAMURAI Paint Rayakan Keunggulan Selama 28 Tahun dengan Melansir Seri Produk Cat Semprot Pertamanya untuk Mobil

Ekspansi ini mengawali babak baru SAMURAI Paint yang telah dikenal atas kualitas, kreativitas, dan inovasi yang berfokus pada pelanggan sejak 1997. Selama hampir tiga dekade, SAMURAI Paint telah menjadi pilihan utama para penggemar motor di seluruh dunia berkat teknologi canggih, daya tahan tinggi, dan hasil akhir berstandar profesional lewat produk-produk yang mudah digunakan.

Kini, rangkaian produk SAMURAI Paint tersedia bagi basis pelanggan yang lebih luas — tetap mempertahankan kualitas dan inovasi untuk segmen pengguna mobil.

Membuat Terobosan: dari Kendaraan Dua Roda ke Roda Empat

Selama bertahun-tahun, banyak pemilik mobil kesulitan menemukan warna cat yang benar-benar sesuai untuk memperbaiki atau memoles tampilan kendaraan —sering kali menguras biaya, lama, dan hasilnya tidak konsisten. Menjawab kebutuhan ini, SAMURAI Paint memanfaatkan 28 tahun pengalaman dalam solusi lapisan cat (coating) dan mengembangkan sistem cat semprot aerosol dengan fitur baru color-matching yang sangat akurat untuk mobil.

Inovasi ini didukung teknologi color-mixing eksklusif dari SAMURAI agar pengguna dapat menyesuaikan dan menyempurnakan warna cat sebelum digunakan. Dengan teknologi post-fill SAMURAI, pengisian cat dapat dilakukan secara langsung dalam kaleng tanpa mesin konvensional sehingga meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan konsistensi hasil.

Lewat produk yang mudah dipakai, SAMURAI Paint memperluas jangkauan sebagai merek pelapis cat otomotif yang inovatif, presisi, dan berperforma tinggi.

Kantor Pusat Baru, Era Baru

Dalam rangka hari jadi ke-28, SAMURAI Paint juga meresmikan kantor pusat terbaru di pusat kota Johor Bahru — sebuah langkah penting yang melambangkan semangat SAMURAI Paint dalam mengutamakan inovasi dan SDM.

Mendorong kreativitas dan kolaborasi, kantor baru ini memiliki ruang kerja modern untuk tim SAMURAI Paint sekaligus melengkapi fasilitas produksi yang telah tersedia. Kantor ini juga dilengkapi delapan studio livestream untuk memperkuat jangkauan digital dan interaksi SAMURAI Paint dengan para pelanggan di seluruh dunia.

Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Lewat Kolaborasi

Menuju ekspansi berikutnya, SAMURAI Paint terus berfokus pada inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan global. Chief Executive Officer, SAMURAI Paint, Ian Ong Yoke En, menegaskan komitmen perusahaan, "Setiap tahun, lebih dari 15 miliar kaleng aerosol terbuang di seluruh dunia. SAMURAI Paint terus mengembangkan berbagai solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup tersebut."

Sebagai bagian dari upaya tersebut, SAMURAI Paint menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak di industri otomotif dan aerosol global, terutama di India dan Amerika Serikat. Kolaborasi ini akan memperkuat jangkauan internasional SAMURAI Paint, serta mempercepat ekspansi ke pasar yang lebih besar.

28 Tahun Berkarya — Mewarnai Masa Depan

Melangkah ke depan, SAMURAI Paint selalu mengutamakan inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan global. Menurut Ong, "Di mana ada pasar, di situ ada talenta — dan di mana ada talenta, di situ ada peluang." Untuk itu, SAMURAI Paint terus memberdayakan SDM dan mendorong kemajuan teknologi cat.

Dengan visi progresif, budaya kerja yang berorientasi pada SDM, dan komitmen terhadap inovasi berkelanjutan, SAMURAI Paint siap membangun masa depan industri cat otomotif — tekad yang membuktikan bahwa setelah 28 tahun berkarya, semangat inovasi SAMURAI Paint tetap menyala terang. Informasi selengkapnya: www.samurai2kaerosol.com

