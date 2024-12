Sentosa ने इस त्योहार के मौसम में बड़े पैमाने पर कार्निवल और डील्स के साथ पूरे द्वीप में समारोह का आयोजन किया

SDC, RWS, DBS, और STB के बीच यह बहु-भागीदार सहयोग, द्वीप को एक आकर्षक उत्सवपूर्ण वंडरलैंड में बदल देगा, जिसमें विशिष्ट रिटेल प्रस्तुतियां, संवादात्मक इंस्टॉलेशन और दिन-रात की गतिविधियों सहित विविध प्रकार के अनुभव उत्पन्न होंगे।

सिंगापुर, दिसंबर 20, 2024 /PRNewswire/ -- इस त्यौहारी मौसम में, "Sentosa Presents: A Big, Big World" में बड़े अनुभव प्राप्त करें। पहली बार, द्वीप में होने वाला परिवर्तन आगंतुकों को Resorts World Sentosa, Sentosa Sensoryscape, और Palawan Beach में तीन अलग-अलग और अद्वितीय अद्भुत क्षेत्रों में ले जाएगा। 9 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक, Christmas से लेकर Chinese New Year तक विकसित हो रहे संवादात्मक इंस्टॉलेशन और दिन-रात की गतिविधियाँ सभी उम्र के आगंतुकों को मंत्रमुग्ध और मोहित करेंगी, जिसमें DBS और POSB डेबिट और क्रेडिट कार्डधारकों के लिए लगभग 40 Sentosa द्वीप भागीदारों में लगभग 50 विशेष डील्स होंगी[1]।

दो महीने तक चलने वाला यह उत्सवी अनुभव Sentosa Precinct Partnership के संयुक्त आयोजन का पहला उदाहरण है। Sentosa Development Corporation (SDC, Resorts World Sentosa (RWS), DBS Bank (DBS) और Singapore Tourism Board (STB) के बीच मई 2024 में हुई भागीदारी का उद्देश्य पर्यटन विकास को बढ़ावा देना और एशिया के प्रमुख द्वीप रिसॉर्ट गेटवे और अग्रणी जीवन शैली गंतव्य के रूप में Sentosa की स्थिति को सशक्त बनाना है।

पूरे Sentosa में बड़ी प्रस्तुतियां

"A Big, Big World" सभी चार भागीदारों की त्यौहारी मौसम के दौरान स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय अथितियों के लिए विस्मयकारी और कल्पनाशील तल्लीन करने वाले अनुभव प्रस्तुत करने की पहल का परिणाम है। सभी तीन थीम वाले क्षेत्रों में आगंतुक कई विशेष कार्यक्रमों और प्रतिष्ठानों का आनंद ले सकते हैं।

Resorts World Sentosa में एक Big, Big World of Excitement

Resorts World Sentosa में A Big, Big World of Excitement में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान से प्रेरित चार विशिष्ट थीम वाले जोनों के साथ विभिन्न देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और उत्सव की प्रस्तुतियों का समारोह मनाया जाएगा। प्रत्येक ज़ोन में विशालतम इंस्टॉलेशन स्थापित हैं, जो एक तस्वीर जैसा अद्भुत क्षण प्रदान करती हैं, जिनमें से फ्रांस ज़ोन में आश्चर्यजनक 8.5 मीटर का एक गर्म हवा का गुब्बारा और जर्मनी ज़ोन में 7.8 मीटर की एक विशाल कोयल घड़ी सम्मिलित हैं। आप इन 10 मीटर ऊंचे LED Pyramid पर प्रक्षेपित Eiffel Tower और ओरिगेमी रेनडियर मूर्तियों के साथ आकर्षक प्रकाश प्रदर्शन जैसे अद्भुत दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे।

जादुई Yuletide का अनुभव "बर्फबारी" के साथ और भी बढ़ जाएगा, जो आगंतुकों को सिंगापुर के एक अद्भुत आश्चर्यलोक में ले जाएगा।

इनमें से प्रत्येक विशिष्ट थीम वाले ज़ोन में अपने-अपने देशों के विशिष्ट आकर्षणों को प्रदर्शित करने वाली विशेष रिटेल प्रस्तुतियां भी होंगी। पारंपरिक शिल्प और विशेष वस्तुओं से लेकर त्यौहारी व्यंजनों तक, आगंतुक WildSen, और Imperial Doggo जैसे ब्रांडों से अद्भुत वस्तुएं ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं। DBS और POSB कार्डधारक चयनित ब्रांडों पर 10% की छूट का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं।

अतिथि उत्सव की भावना में तल्लीनतापूर्वक भाग ले सकते हैं, तथा बैलून पॉप और क्लॉ मशीनों जैसे क्लासिक कार्निवल खेलों में भाग्य आजमा कर रोमांचक पुरस्कार जीत सकते हैं। The A Cappella Society, Vox Camerata और The Outside Edition सहित प्रतिभाशाली A Cappella ग्रुपों के Christmas के भजन गायक, वातावरण को छुट्टियों के उल्लास से भर कर उत्सव में एक आनंदमय साउंडट्रैक जोड़ देंगे।

इस छुट्टियों के मौसम में, अथितिगण कार्निवल में SG Enable बूथ पर जाकर उपहार दे सकते हैं, जहां i'mable Collective के सदस्यों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उपहार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। होने वाली समस्त आय विकलांग प्रतिभाशाली कलाकारों और निर्माताओं के समुदाय के सदस्यों को सहायता प्रदान करने में व्यय की जाएगी।

Resorts World Sentosa का उत्सव कार्निवल 9 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक चलेगा, और 19 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक Chinese New Year के मौसम के लिए रिफ्रेश किया जाएगा। कृपया आगे की प्रोग्रामिंग जानकारी के लिए एनेक्सर 'A' देखें।

Sentosa Sensoryscape पर A Big, Big World of Dreams

द्वीप के मध्य में, RWS से Palawan Beach तक "A Big, Big World" की खोज में आगंतुकों को जोड़ने वाला नवनिर्मित Sentosa Sensoryscape है। यहां, Cloud Swing Dreams के साथ अपने सपनों में जाने के लिए अद्भुतता की भावना पैदा करने वाले विशाल, मुलायम झूले अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। रात होने के साथ-साथ ImagiNite द्वारा Sensoryscape को जीवंत स्वप्न-दृश्य में बदल दिया जाता है, जिसमें अविस्मरणीय संवेदी अनुभव प्राप्ति हेतु संवादात्मक प्रकाश प्रक्षेपण और संवर्धित वास्तविकता उस स्थान को जीवंत बना देती है।

हरे-भरे गलियारे को K-pop नृत्य प्रतियोगिताएं, घरेलू बसकर्स, और गुब्बारे बनाने और कहानी सुनाने जैसी मजेदार गतिविधियों के माध्यम से सड़क प्रदर्शनों के एक सशक्त कार्यक्रम से जीवंत किया जाएगा, ताकि वर्ष के अंत में सभी के लिए एक जीवंत उत्सव मनाया जा सके। अथितिगण 22 से 25 दिसंबर तक अतिरिक्त प्रदर्शनों का आनंद भी ले सकते हैं, जिसमें Bellingham, Stephen Francis & Friends, The Apex Project Acapella Singapore Group, और the Rit Xu Trio द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। Sensoryscape सक्रियण पर अधिक जानकारी के लिए कृपया एनेक्सर B देखें।

Palawan Beach पर A Big, Big World of Discovery

Palawan Beach के ऊपर का आसमान एक अनोखे दिन-रात चलने वाले पतंग उत्सव में रंगों की ऊंची उड़ान भरता हुआ दिखाई देगा। दिन में Flight of Wishes पतंग बनाने की कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए अतिथियों को आमंत्रित करता है, जहां वे अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने वाली अनूठी, व्यक्तिगत पतंगें बना सकते हैं। इसके बाद, अतिथिगण एक विशाल पतंग उड़ाने वाले क्षेत्र में अपनी पतंगों को जीवंत कर सकते हैं, तथा आकाश में नाचती पतंगों की रंग-बिरंगी सिम्फनी में सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग सीधे ही आनंद लेना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए खरीदने के लिए तैयार पतंगें भी उपलब्ध होंगी। Singapore Kite Association द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी में अतिथियों को आसमान में उड़ती विशाल पतंगों के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है।

इस आकर्षण को आगे बढ़ाते हुए, The Floating Marvels एक अलौकिक रात्रिकालीन अनुभव है, जहां 12 समुद्री जीवों के जेलीफिश, मंटा रे और व्हेल जैसे फुलावदार चित्र आसमान को रोशन करेंगे। इनमें से कुछ विशालकाय इन्फ्लेटेबल्स का आकार 15 मीटर तक होता है। एक असाधारण शाम के कौतुक का वादा करने वाले ये मंत्रमुग्ध कर देने वाले इन्फ्लेटेबल्स Sentosa के तटीय आकर्षण का समारोह मनाते हुए एक अद्भुत दृश्य का निर्माण करते हैं। यह ऑडियो-विज़ुअल अनुभव अत्यधिक रचनात्मक परियोजनाओं की अवधारणा डिजाइन और निष्पादन करने में विशेषज्ञ Myles Ziebart द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है; उन्होंने पूर्वे में Singapore River Festival और Singapore Night Festival के लिए परियोजनाओं पर भी काम किया है। प्रोग्रामिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एनेक्सर -C देखें।

इसके अतिरिक्त, DBS द्वीप पर S.E.A Aquarium, Adventure Cove Waterpark, Syun, SkyHelix Sentosa, W Singapore - Sentosa Cove और +Twelve सहित आकर्षणों, होटलों और भोजनालयों में DBS और POSB कार्डधारकों के लिए विशेष डील्स और प्रमोशन की प्रस्तुतियां उपलब्ध होंगी, ताकि अतिथिगण उत्सव में सम्मिलित हो सकें और इन अद्वितीय परिसर-व्यापी अनुभवों का भरपूर आनंद उठा सकें। DBS और POSB डील्स की पूरी सूची के लिए कृपया एनेक्सर D देखें।

Sentosa को एक प्रमुख द्वीपीय गंतव्य के रूप में स्थापित करना

SDC, RWS, DBS और STB के बीच यह पहला सहयोग एशिया में एक अग्रणी गंतव्य के रूप में Sentosa के चल रहे विकास को रेखांकित करता है। प्रत्येक पक्ष की शक्तियों और विशेषज्ञताओं को समन्वित करते हुए Sentosa द्वारा आवास, आकर्षण, मनोरंजन, भोजन और रिटेल क्षेत्र में Sentosa की खोज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा यह अतिथि अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार है। "A Big, Big World" और भविष्य के सहयोगों के माध्यम से, Sentosa स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आगंतुकों के लिए अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव लाना जारी रखेगा, जिससे एशिया के अग्रणी अवकाश और जीवन शैली गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति और सशक्त होगी।

"Sentosa Presents: A Big, Big World" के बारे में अधिक जानकारी के लिए: कृपया

https://abigbigworld.sentosa.com.sg/ पर जाएँ।

Sentosa Development Corporation के सहायक मुख्य कार्यकारी (व्यवसाय और डिजिटल टेक्नोलॉजी ग्रुप), Mr Michael Ma ने कहा, "चूंकि हम इस त्यौहारी मौसम में Sentosa में ये असाधारण अनुभव लेकर आए हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि अतिथिगण उल्लास और चहलपहल के बीच अपने प्रियजनों के साथ नए और अविस्मरणीय पलों का आनंद ले सकेंगे। Sentosa Development Corporation, Resorts World Sentosa, DBS और Singapore Tourism Board के बीच यह पहली भागीदारी पूरे द्वीप में एक वास्तविक और अद्वितीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य Sentosa को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आगंतुकों के लिए एक प्रमुख रिसॉर्ट गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा उत्सव के मौसम की भावना को दर्शाते हुए आश्चर्य और खोज की भावना को प्रेरित करना है।"

Resorts World Sentosa की अध्यक्षा, Ms Lee Shi Ruh ने कहा, "हम 'A Big, Big World' का भाग बनकर रोमांचित हैं, यह एक ऐसा उत्सव है जो सभी उम्र के आगंतुकों के लिए खुशी, आश्चर्य और अविस्मरणीय क्षण लाने का वादा करता है। Sentosa Development Corporation, DBS और Singapore Tourism Board के साथ इस वर्ष का सहयोग असाधारण अनुभव प्रदान करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है, जो वास्तव में मौसम की भावना को दर्शाता है। Resorts World Sentosa में, हम ऐसे विश्वस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने में विश्वास करते हैं, जो न केवल हमारे अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दें, बल्कि उन्हें छुट्टियों के आनंद को नए और रोमांचक तरीकों से तलाशने के लिए आमंत्रित भी करें। चमकदार प्रदर्शनों और संवादात्मक अनुभवों से लेकर कार्निवल गेम्स और उत्सव के मेनू के स्वादिष्ट चयन तक, हम इस खुशी के मौसम में सभी के लिए कुछ विशेष प्रस्तुत करने में प्रसन्न हैं।"

DBS Bank की इकोसिस्टम और सीमापार स्थानांतरण की क्षेत्रीय प्रमुख, Ms P'ing Lim ने कहा, "हम इस सहयोग के माध्यम से, DBS Sentosa में 40 द्वीप भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित है, ताकि आगंतुकों और यात्रियों को यादगार पल बनाने में सहायता करने के लिए लगभग 50 विशिष्ट जीवनशैली, रिटेल और भोजन संबंधी अनुभव शुरू किए जा सकें। 'A Big, Big World' में नए और बार-बार आने वाले आगंतुकों के लिए रोमांचक गतिविधियों की श्रृंखला, इस त्यौहारी मौसम में Sentosa को एक आदर्श गंतव्य बनाती है। हम सभी आगंतुकों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, जो उत्सव की भावना को अपनाते हुए बड़े-से-बड़े प्रचार और अनुभवों का आनंद ले सकेंगे।"

Mr Kenneth Lim, सहायक मुख्य कार्यकारी (मार्केटिंग ग्रुप), Singapore Tourism Board, ने कहा, "हम इस त्यौहारी मौसम में आगंतुकों को Sentosa का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करने के लिए उत्साहित हैं। Sentosa Development Corporation, Resorts World Sentosa और DBS के साथ हमारी भागीदारी के माध्यम से, हम पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोज और आनंद के लिए नए अनुभवों की एक श्रृंखला ला रहे हैं। यह Sentosa में लगातार लांच की जा रही नई और उन्नत प्रस्तुतियों की रोमांचक श्रृंखला का पूरक होगा, तथा एक अवश्य-देखने योग्य गंतव्य के रूप में सिंगापुर की स्थिति को और मजबूत करेगा।"

एनेक्सर A: Resorts World Sentosa में A Big, Big World of Excitement

प्रोग्रामिंग विशिष्टताएं

प्रोग्रामिंग दिनांक / समय कार्निवल मज़ा क्लासिक कार्निवल गेम खेलें और Cow Play Cow Moo द्वारा आनंददायक पुरस्कार जीतें! 9 दिसंबर 2024 - 2 जनवरी 2025 Christmas के भजन गायक The A Cappella Society, Vox Camerata और The Outside Edition के साथ छुट्टियों के गीतों का आनंद लीजिए। 9, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29, 31 दिसंबर शनिवार, रविवार, Christmas और NYE की पूर्व संध्या पर सप्ताहांत गायन 30 मिनट तक चलेंगे Joyful-licious Giveaway निःशुल्क BIG BIG कॉटन कैंडी और कुकीज़ के साथ उत्सव को मधुर बनाएं। Candyfloss (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रति घंटे 100 उपहार) 14, 15, 21, 24, 25, 28, 29 दिसंबर दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक (प्रति घंटा) विशेष तिथि:

31 दिसंबर समय: दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक (प्रति घंटा) जीवन से भी बड़ी कुकीज़ (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रति घंटे 100 उपहार) 12, 13, 19, 20, 26, 27 दिसंबर दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक (प्रति घंटा) विशेष तिथि:

31 दिसंबर समय: दोपहर 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक (प्रति घंटा) एक उत्सवपूर्ण यात्रा + बर्फबारी का मज़ा 10-मीटर ऊंचे LED पेड़ पर शानदार लाइट और साउंड शो के साथ पूरे विश्व की मनमोहक छुट्टियों की यात्रा पर जाएं। वर्ष के सबसे शानदार समय में ट्रोपिक्स में मनमोहक बर्फबारी के साथ शो का समापन करें। 12 december 024 – 2 जनवरी 2025 शो के समय (प्रति दिन & प्रति घंटे: दोपहर/शाम 12:15, 1:15, 2.15, 3.15, 4.14, 5.15, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15

भाग लेने वाले ब्रांड (सूची पूरी नहीं है)

देश क्षेत्र ब्रांड* *DBS और POSB कार्ड धारकों के लिए 10% छूट (Johnnie Walker और Don Julio को छोड़कर) इंगलैंड Mad Roaster, Byjolyn, DotDot Tea, Meltsbakes और Kottagestars जर्मनी Wildsen, AERIN Haus, Coezy Premium Corner, Clarity Blend, Coco Hao फ्रांस Satellite Paris, Electro Flash, Imperial Doggo जापान Autism Snuggles, Lnxamigurumi, Paws Clothing, Cotton Blue HOPESHOW MY LOVE, Candy World Marketing (S) Pte Ltd, One Pafe

एनेक्सर B: Sensoryscape पर A Big, Big World of Dreams

प्रोग्रामिंग विवरण

प्रोग्रामिंग दिनांक / समय Cloud Swing Dreams यह मनमोहक इंस्टॉलेशन आगंतुकों को जमीन से ऊपर तैरते प्रतीत होते आकर्षक, बादल के आकार के झूलों पर उड़ान के रोमांच का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। 12 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रतिदिन

Cloud Swing Dreams रोशनी: शाम 7.00 - 10.00 बजे तक The ImagiNite Spectacular संवादात्मक प्रकाश प्रक्षेपण के साथ Sensoryscape में रात्रिकालीन कौतुक। 9 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025तक प्रतिदिन



ImagiNite Experience: शाम 7:50 - 9:40 बजे तक K-POP Random Play Dance K-pop नृत्य मशीनों के लिए अपनी चाल दिखाने का प्रदर्शन। 21 दिसंबर 2024, 18 जनवरी 2025, 15 फरवरी 2025

समय: शाम 8:30 - 10:30 बजे तक Glow Garden में लाइव संगीत प्रदर्शन Sentosa के जीवंत वातावरण में तल्लीन हो जाएं, जहां प्रतिभाशाली गायक आपको मनमोहक संगीत से सराबोर करेंगे। 13, 14, 20, 21, 27, 28 दिसंबर 2024

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 जनवरी 2025, और 1, 7, 8, 14, 15 फ़रवरी 2025

समय: शाम 6:30 - 10.00 बजे तक Bubble Magic के लिए World of Wonder में पधारें विभिन्न आकार और आकृति के बुलबुलों को तैरते, मुड़ते और मनमोहक प्रदर्शनों में परिवर्तित होते हुए देखें। चमकदार सोलो बुलबुलों से लेकर जटिल बुलबुलों की मूर्तियों तक, हर चाल को मोहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 14 दिसंबर 2024 समय: शाम 6.30 - 7.00 बजे तक



28 दिसंबर 2024 समय: शाम 7.00 - 7.30 बजे तक Sweetheart का Balloon Sculpting प्रदर्शन Sweetheart के आश्चर्य से भरे गुब्बारा प्रदर्शन में सभी प्रकार के जानवर दिखते हैं! वह विस्तृत पहनने योग्य वस्तुएं, कार्टून चरित्र और मजेदार गुब्बारे वाले खिलौने बनाती हैं - यहां तक कि वह एक गुब्बारे से बने गिटार से संगीत भी बनाती हैं। 27 दिसंबर 2024 समय: शाम 7.00 - 7.30 बजे तक Yusoff the Elf Storytelling Yusoff the Elf द्वारा Grinch की एक Christmas कहानी साझा की जा रही है! सुनिए, वह बता रहा है कि कैसे इस क्रोधी हरे साथी का दिल चारों ओर खुशी और जादू फैलाते हुए तीन गुना बड़ा हो गया! 13 दिसंबर 2024 शाम 7.00 - 7.30 बजे तक



21 दिसंबर 2024 शाम 7.00 - 7.30 बजे तक करतब दिखाने वाले कारीगर: Chua Edward और Benjamin Ye करतब दिखाने वाले कारीगर एक ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं जहां करतब दिखाना एक कला बन जाती है! वे एक आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं जिसमें डायबोलो, हैट जगलिंग, तथा क्लासिक बॉल और क्लब जगलिंग का सहज सम्मिश्रण होता है। 14 दिसंबर 2024 शाम 7.00 - 7.30 बजे तक The Wacky Alex Fun Show The Wacky Alex Fun Show से मनोरंजन होता है! इस उच्च ऊर्जा वाले मनोरंजक प्रदर्शन में मन को झकझोर देने वाला जादू, प्रफुल्लित करने वाली कॉमेडी, जीवंत गुब्बारों की मूर्तियां और दर्शकों की अंतहीन भागीदारी का संयोजन है। 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार शाम 7.00 - 7.30 बजे तक जादुई चाचा जिम्बो Uncle Jimbo कॉमेडी और जादू के मिश्रण से चकाचौंध कर देते हैं! IBM Ring 115 प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता बनकर उन्होंने ब्रुनेई के शाही शो सहित पूरे विश्व के दर्शकों का मन मोह लिया है। हंसी और आश्चर्य के लिए तैयार रहें! 21 दिसंबर 2024 शाम 6.30 - 7.00 बजे तक



27 दिसंबर 2024 शाम 7.00 - 7.30 बजे तक Jay Che द्वारा Le Petit Bar Le Petit Bar एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें बार में मिलने वाली चीजों पर केंद्रित होने वाले सर्कस और संतुलन के करतब दिखाए जाते हैं। दर्शक अपनी सीटों पर बैठे रहेंगे क्योंकि गिलासों को चाकू की धार पर अलग-अलग तरीकों से संतुलित करके रखा जाएगा। 28 दिसंबर 2024 शाम 6.30 - 7.00 बजे तक

एनेक्सर C: Palawan Beach पर A Big, Big World of Discovery

Palawan Beach पर पतंग उत्सव 9 से 29 दिसंबर 2024 और 25 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को आयोजित किया जाएगा।

प्रोग्रामिंग विवरण

प्रोग्रामिंग दिनांक / समय Flight of Wishes ● पतंग बनाने की कार्यशाला ● तैयार पतंगें खरीदें ● पतंग उड़ाने का क्षेत्र ● Singapore Kite Association द्वारा प्रदर्शनी 13 से 29 दिसंबर 2024 तक और 25 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। पतंग बनाने की कार्यशालाओं के सत्र:

दोपहर 3.00, 3:30, 4.00, 4:30, 5.00, 5:30, 6.00 बजे (प्रत्येक सत्र लगभग 15 मिनट तक का होगा, प्रत्येक सत्र में अधिकतम 15 लोग सम्मिलित हो सकते हैं)

शाम 6:30 बजे पतंगबाजी बंद हो जाएगी The Floating Marvels शाम को सूरज डूबने के साथ-साथ क्षितिज के ऊपर तैरते हुए 15 मीटर लंबे इन्फ्लेटेबल्स का शानदार प्रदर्शन और शांत जल पर जादुई चमक का आनंद लें। 13 से 29 दिसंबर 2024 तक तथा 25 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार। प्रदर्शनी का समय:



शाम 7 बजे से फोटो खींचने के लिए इन्फ्लेटेबल्स जलाई जाएंगी। प्रदर्शनी रात 8.15 बजे और 9.15 बजे होगी (प्रति प्रदर्शनी की अवधि : 15 मिनट)

एनेक्सर D: DBS और POSB डील्स की पूरी सूची

ब्रांड डील डील की वैधता Adventure Cove Waterpark केवल DBS: Adventure Cove Waterpark वयस्क एक दिवसीय टिकट

बिना किसी न्यूनतम व्यय के S$10 का भोजन वाउचर 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक Adventure Cove Waterpark पारिवारिक मनोरंजन कॉम्बो केवल DBS Mastercard: 2 वयस्क टिकट के साथ अपने बच्चे को निःशुल्क लायें।



बिना किसी न्यूनतम खर्च के S$30 का F&B वाउचर



$5 रिटेल वाउचर, न्यूनतम खर्च के बिना



3 विशेष Mastercard उपहार. 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक S.E.A. मछलीघर केवल DBS: 1 के लिए 1 S.E.A. Aquarium, वयस्क प्रवेश टिकट। न्यूनतम S$20 F&B व्यय पर, निःशुल्क पॉपकॉर्न।



न्यूनतम S$50 रिटेल व्यय पर, निःशुल्क S.E.A. Aquarium x @Puffingmuffin कीचेन वस्तु (S$12 मूल्य की)।



स्टॉक रहने तक प्रचार जारी रहेगा। 2 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 Hotel Ora केवल DBS: डीलक्स कमरे से अगले कमरे की श्रेणी में निःशुल्क अपग्रेड और देर से चेक-आउट दोपहर 1:00 बजे।

ब्लैकआउट तिथियां लागू होती हैं। 2 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक Equarius Hotel केवल DBS: डीलक्स कमरे से अगले कमरे की श्रेणी में निःशुल्क अपग्रेड और देर से चेक-आउट दोपहर 1:00 बजे।

ब्लैकआउट तिथियां लागू होती हैं। 2 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक RWS Signature रेस्तरां: Ocean रेस्तरां Osia Steak और Seafood Grill CHIFA! Syun Soi Social Feng Shui Inn केवल DBS: भाग लेने वाले RWS Signature रेस्तरां में न्यूनतम S$180 व्यय करने पर निःशुल्क शैंपेन का ग्लास। 2 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक RWS Signature रेस्टोरेंट द्वारा उत्सवी टेकअवे केवल DBS: के लिए निशुल्क लक्जरी मोमबत्ती और विसारक उपहार सेट S$188 से S$388 तक का स्तरित व्यय उत्सवी इन-हाउस प्रमोशन। 2 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक Madame Tussauds Singapore ऑनलाइन प्रोमो: स्टैण्डर्ड टिकट पर 30% छूट + Marvel 4D तक पहुंच + डिजिटल फोटो स्मारिका



वॉक-इन प्रोमो: मानक टिकट पर 20% छूट + मार्वल 4D तक पहुंच + डिजिटल फोटो स्मारिका अब 31 जुलाई 2025 तक Sentosa द्वीप की बस यात्रा टिकटों पर 30% छूट अब 31 मार्च 2025 तक Singapore Cable Car Sky Network Cable Car Sky Pass (Round Trip) पर 30% की छूट अब 31 मार्च 2025 तक SkyHelix Sentosa टिकट पर S$4.50 की छूट अब 31 मार्च 2025 तक DinoVenture टिकटों पर 20% छूट अब 31 मार्च 2025 तक Wings of Time स्टैन्डर्ड टिकटों पर 25% की छूट अब 31 मार्च 2025 तक +Twelve - The Palawan @ Sentosa घर पर 15% की छूट: बियर, वाइन, स्पिरिट्स अब 31 दिसंबर 2024 तक Splash Tribe - The Palawan @ Sentosa बच्चों के मेनू पर 15% छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक UltraGolf - The Palawan @ Sentosa वयस्क टिकट पर S$2 की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक Auriga Spa - Capella Singapore सभी 90 मिनट के उपचारों पर 10% की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक Bob's Café - Capella Singapore व्यंजन सूची मेनू पर 10% की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक Cassia - Capella Singapore व्यंजन सूची मेनू पर 10% की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक Fiamma3 - Capella Singapore व्यंजन सूची मेनू पर 10% की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक Kwee Zeen - Sofitel व्यंजन सूची मेनू पर 20% की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक The Cliff - Sofitel व्यंजन सूची मेनू पर 20% की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक W Singapore • शादी के लंच या डिनर पर प्रति व्यक्ति 10% की छूट (S$10,000 तक की बचत) • जब आप शादी के डिनर के लिए बुकिंग करते हैं तो Marvelous Suite में अतिरिक्त निःशुल्क रात्रि प्रवास (न्यूनतम 250 लोग) अब 30 दिसंबर 2024 तक रसोई घर की मेज़ व्यंजन सूची मेनू पर 15% की छूट अब 30 दिसंबर 2024 तक LiHo Tea न्यूनतम S$8 व्यय पर S$1 की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक

Sentosa का परिचय

Sentosa, जहां खोज कभी समाप्त नहीं होती, एशिया का अग्रणी अवकाश स्थल और सिंगापुर का प्रमुख द्वीप रिसॉर्ट है, जो केंद्रीय व्यापार और खरीदारी जिलों से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। द्वीप रिसॉर्ट का प्रबंधन Sentosa Development Corporation द्वारा किया जाता है, जो संपत्ति निवेश, आकर्षण विकास, और विभिन्न अवकाश प्रस्तुतियों के संचालन और द्वीप पर आवासीय परिसर के प्रबंधन की देखरेख में विभिन्न हितधारकों के साथ काम करता है।

500 हेक्टेयर में फैले इस द्वीप रिसॉर्ट में थीम आधारित आकर्षणों, पुरस्कार विजेता स्पा रिट्रीट, हरे-भरे वर्षावन, सुनहरी रेतीले समुद्र तट, रिसॉर्ट आवास, विश्व प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स, गहरे पानी में नौकायन मरीना और शानदार आवासों की एक रोमांचक श्रृंखला है - जो Sentosa को व्यापार और अवकाश के लिए एक जीवंत द्वीप रिसॉर्ट बनाती है। Sentosa सिंगापुर के पहले एकीकृत रिसॉर्ट, Resorts World Sentosa, का घर भी है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के पहले Universal Studios के थीम पार्क का संचालन करता है।

Sentosa द्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित Sentosa Cove एक विशिष्ट जल-तटीय आवासीय क्षेत्र है, जिसमें 2,000 से अधिक घर, तटवर्ती रेस्तरां, रिटेल और विशिष्ट दुकानें हैं। इस द्वीप को Sentosa Golf Club और इसके दो प्रशंसित गोल्फ कोर्स, The Serapong और The Tanjong, का घर होने पर भी गर्व है। Sentosa Golf Club ने Singapore Open and HSBC Women's World Championship सहित कई उच्च-स्तरीय व्यावसायिक और शौकिया टूर्नामेंटों की मेजबानी की है, जिसमें पूरे विश्व से अंतरराष्ट्रीय स्टार खिलाड़ियों और विश्व स्तरीय गोल्फ व्यावसायिकों का स्वागत किया गया है।

हर साल स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करते हुए, Sentosa सिंगापुर के काम करने, रहने और खेलने के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लक्ष्य का एक अभिन्न अंग है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: www.sentosa.com.sg.

Sentosa Development Corporation का परिचय

Sentosa Development Corporation (SDC) की स्थापना 1 सितंबर 1972 को Ministry of Trade and Industry के तहत एक Statutory Board के रूप में की गई थी। अपनी स्थापना के समय से ही यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक रिसॉर्ट गंतव्य के रूप में Sentosa द्वीप के विकास, प्रबंधन, मार्केटिंग और प्रचार की देखरेख कर रहा है।

SDC का अपनी सहायक कंपनियों Sentosa Cove Resort Management Pte Ltd और Sentosa Golf Club Pte Ltd पर पूर्ण स्वामित्व है। SDC के पास Singapore Cable Car Sky Network का स्वामित्व भी है, जिसका प्रबंधन स्वायत्त कमर्शियल शाखा के रूप में कार्य करने वाली एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, Mount Faber Leisure Group Pte Ltd द्वारा किया जाता है।

स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, SDC को Global Sustainable Tourism Council – For Destinations (GSTC-D) प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिससे Sentosa, इस सम्मान को प्राप्त करने वाला एशिया का पहला द्वीप गंतव्य बन गया है।

Resorts World Sentosa का परिचय

Resorts World Sentosa (RWS), एशिया का प्रीमियम जीवनशैली गंतव्य रिसॉर्ट, सिंगापुर के रिसॉर्ट द्वीप Sentosa पर स्थित है। 49 हेक्टेयर में फैले RWS में Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquarium, Dolphin Island & Adventure Cove Waterpark सहित कई विश्व स्तरीय आकर्षण हैं। इसके थीम पार्कों और आकर्षणों के रोमांच और रोमांच को बढ़ाने के लिए यहां छह अद्वितीय लक्जरी होटल और एक प्रीमियर Resorts World Convention Centre हैं। RWS पुरस्कार-विजेता भोजन अनुभव और पूरे विश्व के रोमांचक व्यंजन प्रस्तुत करता है, जिसे सेलिब्रिटी शेफ़ों द्वारा संचालित किया जाता है, जिससे यह सिंगापुर के जीवंत और विविधतापूर्ण भोजन परिदृश्य में एक प्रमुख कार्यकर्ता और एशिया में भोजन के शौकीनों के लिए एक अग्रणी स्वादिष्ट भोजन स्थल के रूप में स्थापित हो गया है। एकीकृत रिसॉर्ट में सितारों से सजे संगीत समारोहों से लेकर मनोरंजक प्रदर्शनियों के साथ विश्वस्तरीय मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध है। RWS पहला ऐसा एकीकृत रिसॉर्ट है जिसे 2023 में एशिया-प्रशांत के यात्रा उद्योग में सर्वश्रेष्ठ को मान्यता देने वाले TTG Travel Hall of Fame में सम्मिलित किया जाएगा, जिसे TTG Travel Awards में लगातार 10 वर्षों तक "Best Integrated Resort" नामित किया गया है।

RWS का पूर्ण स्वामित्व Genting Group की कंपनी Genting Singapore के पास है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.rwsentosa.com पर जाएं।

DBS का परिचय

19 बाज़ारों में उपस्थिति वाला DBS, एशिया का एक वित्तीय सेवाओं का अग्रणी ग्रुप है। सिंगापुर में मुख्यालय और सूचीबद्ध कंपनी, DBS विकास की तीन प्रमुख एशियाई धुरियों : ग्रेटर चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया, में सम्मिलित है। बैंक की "AA-" और "Aa1" क्रेडिट रेटिंग विश्व की सर्वोच्च रेटिंगों में से एक हैं।

अपने वैश्विक नेतृत्व के लिए मान्यता प्राप्त, DBS को Global Finance द्वारा "World's Best Bank", Euromoney द्वारा "World's Best Bank" तथा The Banker द्वारा "Global Bank of the Year" नामित किया गया है। बैंकिंग के भविष्य को आकार देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में बैंक सबसे आगे है, इसे Euromoney द्वारा World's Best Digital Bank" और The Banker द्वारा विश्व का "Most Innovative in Digital Banking" नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, DBS को 2009 से 2024 तक लगातार 16 वर्षों के लिए Global Finance द्वारा Safest Bank in Asia" का पुरस्कार दिया गया है।

DBS द्वारा उपभोक्ता, SME और कॉर्पोरेट बैंकिंग में सेवाओं की पूरी रेंज प्रदान की जाती है। एशिया में जन्मे और निर्मित बैंक के रूप में, DBS इस क्षेत्र के सबसे गतिशील बाजारों में कारोबार करने की जटिलताओं को समझता है।

DBS एशियाई पद्धति से बैंकिंग करते हुए ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। DBS Foundation के माध्यम से, बैंक व्यवसायों को समर्थन देकर बैंकिंग के बाहर भी प्रभाव पैदा करता है: लाभ और सामाजिक और/या पर्यावरणीय प्रभाव की दोहरी बाटम-लाइन वाले उद्यम। DBS Foundation विभिन्न तरीकों से समाज को सहायता भी प्रदान करता है, जिसमें वंचित समुदायों को भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रदान करना तथा उन्हें खाद्य आत्मनिर्भरता विकसित करने में सहायता करना सम्मिलित है।

एशिया में अपने परिचालन के व्यापक नेटवर्क और अपने कर्मचारियों को जोड़ने और सशक्त बनाने पर जोर देने के साथ, DBS रोमांचक कैरियर के अवसर प्रस्तुत करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.dbs.com पर जाएं।

Singapore Tourism Board का परिचय

Singapore Tourism Board (STB) पर्यटन के लिए सिंगापुर के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में से एक प्रमुख विकास एजेंसी है। उद्योग साझेदारों और समुदाय के साथ मिलकर हम एक गतिशील सिंगापुर पर्यटन परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। हम सिंगापुर को एक जीवंत गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठित करके Passion Made Possible ब्रांड को जीवंत करते हैं जो लोगों को उनके जुनून को साझा करने और गहरा करने के लिए प्रेरित करता है।

अधिक जानकारी: www.stb.gov.sg या www.visitsingapore.com| हमें फ़ॉलो करें: STB LinkedIn, STB Facebook या STB Instagram

[1] सिंगापुर, मेनलैंड चीन, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया और ताइवान के DBS और POSB डेबिट और क्रेडिट कार्डधारकों के लिए विशेष डील्स उपलब्ध हैं।

