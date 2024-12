Pulau Sentosa Hadirkan Karnaval dan Penawaran Istimewa pada Momen Liburan Ini

Rangkaian kegiatan seru selama dua bulan ini juga terselenggara untuk pertama kalinya lewat Sentosa Precinct Partnership. Kemitraan ini terjalin pada Mei 2024 antara Sentosa Development Corporation (SDC), Resorts World Sentosa (RWS), DBS Bank (DBS), dan Singapore Tourism Board (STB) guna menggerakkan pertumbuhan sektor pariwisata, serta memperkuat posisi Sentosa sebagai destinasi resor liburan terkemuka serta destinasi gaya hidup unggulan di Asia.

Penawaran Spektakuler di Seluruh Sentosa

"A Big, Big World" adalah hasil kolaborasi oleh keempat mitra untuk pengalaman imersif yang memukau dan memancing imajinasi, baik untuk pengunjung lokal maupun internasional selama musim liburan. Pengunjung dapat menikmati beragam acara eksklusif dan instalasi menarik di tiga zona bertema di Sentosa.

Program "A Big, Big World of Excitement" di Resorts World Sentosa

Program "A Big, Big World of Excitement" atau "Dunia Penuh Kegembiraan" di Resorts World Sentosa akan mengangkat kekayaan budaya dan selebrasi dari negara yang berbeda-beda di empat area tematik yang terinspirasi dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. Setiap area menawarkan instalasi spektakuler yang cocok untuk berfoto, termasuk balon udara setinggi 8,5 meter di area Perancis, serta cuckoo clock setinggi 7,8 meter di area Jerman. Jangan lewatkan instalasi memukau seperti proyeksi Menara Eiffel pada LED Pyramid setinggi 10 meter, serta pertunjukan cahaya dengan patung rusa origami.

Pengalaman Yuletide yang penuh keajaiban akan hadir dengan "hujan salju", membawa pengunjung merasakan suasana unik di Singapura.

Setiap area tematik ini juga menawarkan program belanja yang sesuai dengan keunikan dan jati diri masing-masing negara. Mulai dari kerajinan tangan dan suvenir spesial hingga makanan, pengunjung dapat membawa pulang produk-produk menarik dari sejumlah merek, seperti WildSen, dan Imperial Doggo. Para pemegang kartu DBS dan POSB juga bisa memperoleh diskon 10% untuk merek-merek tertentu.

Para pengunjung dapat menikmati suasana liburan yang kian meriah dengan mencoba permainan karnaval, seperti ring toss dan claw machine untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik. Paduan suara Natal dari kelompok a cappella, termasuk The A Cappella Society, Vox Camerata, dan The Outside Edition akan menghidupkan suasana dengan lagu-lagu natal, menambahkan kehangatan dalam suasana perayaan ini..

Pada momen liburan ini, para pengunjung dapat berbagi kebaikan dengan mengunjungi stan SG Enable yang menjual suvenir buatan tangan karya anggota i'mable Collective. Seluruh hasil penjualan akan disalurkan demi membantu anggota i'mable Collective yang terdiri atas seniman berbakat dan produsen kriya dari kalangan disabilitas.

Karnaval Resorts World Sentosa akan berlangsung dari 9 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Karnaval ini hadir kembali pada Imlek, mulai dari 19 Januari hingga 16 Februari 2025. Informasi lebih lanjut tersedia pada Lampiran A.

Program "A Big, Big World of Dreams" di Sentosa Sensoryscape

Di pusat pulau Sentosa, para pengunjung dapat mengikuti program "A Big, Big World of Dreams" atau "Dunia Penuh Impian" yang digelar dari RWS hingga Pulau Palawan lewat Sentosa Sensoryscape, fasilitas yang baru saja diluncurkan. Di sini, para pengunjung bisa menggunakan cannonball menuju Cloud Swing Dreams, sebuah ayunan raksasa yang membangkitkan nuansa keajaiban. Saat malam tiba, ImagiNite mengubah Sensoryscape menjadi dunia impian yang penuh warna, dilengkapi proyeksi cahaya interaktif, serta augmented reality yang menghidupkan suasana, menghadirkan pengalaman sensorik yang tak terlupakan.

Koridor asri ini semakin meriah dengan pertunjukan seni jalanan, termasuk kompetisi K-pop dance, pengamen lokal, serta aktivitas menyenangkan, seperti ballon sculpting dan storytelling, sehingga momen liburan akhir tahun terasa seru bagi semua orang. Para pengunjung dapat menyaksikan berbagai pertunjukan lain pada 22-25 Desember 2024, seperti pertunjukan dari Bellingham, Stephen Francis & Friends, The Apex Project Acapella Singapore Group, serta the Rit Xu Trio. Informasi lebih lanjut tentang Sensoryscape tersedia di Lampiran B.

Program " A Big, Big World of Discovery" di Pantai Palawan

Langit di atas Pantai Pelawan akan penuh dengan berbagai warna dalam festival layangan yang berlangsung dari pagi hingga malam hari. Pada pagi hari, Flight of Wishes mengajak para tamu untuk membuat layangan yang unik dan personal sebagai wujud dari kreativitas mereka. Setelahnya, para tamu dapat membawa layangan tersebut di area luas, serta menciptakan simfoni warna dengan menerbangkan layangan. Layangan-layangan siap pakai juga dapat dibeli para pengunjung. Selain itu, para pengunjung bisa menikmati pemandangan layangan raksasa yang dipersembahkan oleh Singapore Kite Association.

Menambah keseruan, The Floating Marvels hadir sebagai pengalaman memukau di malam hari. Sebanyak 12 balon berwujud binatang laut, seperti ubur-ubur, ikan pari, dan paus, akan terbang menerangi langit. Beberapa balon raksasa ini bahkan mencapai dimensi hingga 15 meter. Balon-balon menarik ini merayakan pesona laut Sentosa, serta mewujudkan visual menarik agar suasana malam menjadi lebih spektakuler. Pengalaman audiovisual The Floating Marvels dirancang khusus oleh Myles Ziebart, sosok yang ahli merancang desain konsep dan proyek kreatif. Dia juga telah menggarap sejumlah proyek untuk Singapore River Festival dan Singapore Night Festival. Informasi lebih lanjut tersedia di Lampiran C.

Selain itu, DBS menawarkan program dan penawaran eksklusif bagi para pemegang kartu DBS dan POSB untuk berbagai atraksi, hotel, dan restoran di Sentosa, termasuk S.E.A Aquarium, Adventure Cove Waterpark, Syun, SkyHelix Sentosa, W Singapore - Sentosa Cove dan +Twelve, agar para pengunjung dapat menikmati momen liburan sambil mengeksplorasi berbagai pengalaman unik di seluruh Sentosa. Informasi lengkap tentang program promosi DBS dan POSB tersedia pada Lampiran D.

Memposisikan Sentosa sebagai Ikon Wisata Terkemuka

Kolaborasi perdana antara SDC, RWS, DBS, dan STB ini menegaskan perkembangan Sentosa sebagai destinasi terkemuka di Asia. Dengan menggabungkan keunggulan dan keahlian masing-masing pihak tersebut, Sentosa segera meningkatkan pengalaman pengunjung dengan mengajak mereka untuk mengeksplorasi berbagai fasilitas akomodasi, atraksi, hiburan, restoran, dan gerai ritel. Lewat program "A Big, Big World", serta kolaborasi yang akan datang lainnya, Sentosa akan selalu menghadirkan pengalaman unik dan berkesan bagi wisatawan dalam dan luar negeri dan menjadikannya sebagai ikon wisata dan gaya hidup terkemuka di Asia.

Informasi lebih lanjut tentang "Sentosa Mempersembahkan: A Big, Big World":

https://abigbigworld.sentosa.com.sg/

Foto-foto resolusi tinggi tersedia di tautan ini.

SEJUMLAH PERNYATAAN

Michael Ma, Assistant Chief Executive (Business & Digital Technology Group), Sentosa Development Corporation, berkata, "Lewat berbagai pengalaman luar biasa yang hadir di Sentosa pada momen liburan ini, kami berharap para pengunjung dapat memperoleh kenangan baru dan berkesan bersama orang-orang terdekat dengan penuh keceriaan. Kolaborasi perdana antara Sentosa Development Corporation, Resorts World Sentosa, DBS, dan Singapore Tourism Board merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengalaman yang sangat imersif dan unik di seluruh Sentosa. Lewat kolaborasi ini, kami meningkatkan status Sentosa sebagai destinasi resor terkemuka bagi wisatawan dalam dan luar negeri, serta mendatangkan inspirasi yang penuh keajaiban dan petualangan sesuai dengan momen liburan ini."

Lee Shi Ruh, President, Resorts World Sentosa, berkata, "Kami senang menjadi bagian dari program 'A Big, Big World', selebrasi yang mendatangkan kegembiraan, keajaiban, dan momen-momen berkesan bagi para pengunjung dari segala usia. Kolaborasi tahun ini yang terjalin dengan Sentosa Development Corporation, DBS, dan Singapore Tourism Board sangat mencerminkan komitmen kolektif dalam mewujudkan pengalaman luar biasa yang sesuai dengan momen liburan. Resorts World Sentosa menciptakan berbagai kegiatan mengesankan kelas dunia yang tak hanya menghibur para pengunjung, namun juga mengajak mereka mengeksplorasi kegembiraan pada momen liburan lewat cara-cara baru dan menarik. Mulai dari instalasi dan pengalaman interaktif yang memukau hingga permainan karnaval, serta sajian kuliner yang lezat, kami menawarkan sesuatu yang benar-benar spesial bagi setiap orang pada momen liburan ini."

P'ing Lim, Regional Head, Ecosystems and Cross-border Transfers, DBS Bank, berkata, "Lewat kolaborasi ini, DBS bekerja sama dengan 40 mitra-mitra di Sentosa untuk meluncurkan sekitar 50 pengalaman eksklusif di segmen gaya hidup, ritel, dan kuliner agar para pengunjung memperoleh momen berkesan. Rangkaian kegiatan menarik bagi pengunjung baru dan setia menjadikan Sentosa destinasi ideal pada momen liburan ini. Kami ingin menyambut semua pengunjung dengan program promosi dan pengalaman luar biasa sekaligus merayakan momen liburan ini."

Kenneth Lim, Assistant Chief Executive (Marketing Group), Singapore Tourism Board, berkata, "Kami mengajak para pengunjung untuk mengeksplorasi Sentosa pada momen liburan ini. Lewat kolaborasi yang terjalin dengan Sentosa Development Corporation, Resorts World Sentosa, dan DBS, kami menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan dan warga lokal. Rangkaian kegiatan ini telah diluncurkan secara progresif di Sentosa sehingga memperkuat status Singapura sebagai destinasi yang wajib dikunjungi."

Lampiran A: Program "Dunia Penuh Kegembiraan" di Resorts World Sentosa

Ringkasan Program

Program Jadwal / Waktu Karnaval Seru Memainkan permainan klasik karnaval dan meraih hadiah dari Cow Play Cow Moo! 9 Desember 2024 – 2 Januari 2025 Penyanyi Lagu Natal Menyanyikan lagu-lagu Natal bersama The A Cappella Society, Vox Camerata, dan The Outside Edition. 9, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29, 31 Desember Weekend Choir pada Sabtu, Minggu, Natal, dan Tahun Baru yang tampil selama 30 menit Gratis Hadiah Momen liburan semakin menarik dengan permen kapas dan kue gratis BIG BIG. Permen kapas (100 buah yang dibagikan gratis setiap jam kepada setiap pengunjung pertama) 14, 15, 21, 24, 25, 28, 29 Desember 3 sore - 9 malam (setiap jam) Hari Khusus:

31 Desember Waktu: 3 sore - 9 malam (setiap jam) Kue Lezat (100 kue gratis setiap jam yang dibagikan kepada pengunjung pertama) 12, 13, 19, 20, 26, 27 Desember pukul 3 sore - 9 malam (setiap jam) Hari Khusus:

31 Desember Waktu: 2:30 sore - 8:30 malam (setiap jam) Pengalaman Menyenangkan + Hutan Salju

Menikmati liburan menyenangkan dari seluruh dunia lewat pertunjukan cahaya dan suara yang memukau pada pohon LED setinggi 10 meter. 9 Desember 2024 – 2 Januari 2025 Waktu Pertunjukan (Setiap Hari & Setiap Jam): 12:15 siang, 1:15 siang, 2:15 siang, 3:15 sore, 4:15 sore, 5:15 sore, 6:15 sore, 7:15 malam, 8:15 malam, 9:15 malam

Merek-Merek yang Berpartisipasi (bukan daftar lengkap)

Area Negara Merek* *diskon 10% bagi pemegang kartu DBS dan POSB (kecuali Johnnie Walker dan Don Julio) Inggris Mad Roaster, Byjolyn, DotDot Tea, Meltsbakes, dan Kottagestars Jerman Wildsen, AERIN Haus, Coezy Premium Corner, Clarity Blend, Coco Hao Prancis Satellite Paris, Electro Flash, Imperial Doggo Jepang Autism Snuggles, Lnxamigurumi, Paws Clothing, Cotton Blue HOPESHOW MY LOVE, Candy World Marketing (S) Pte Ltd, One Pafe

Lampiran B: Program "Dunia Penuh Impian" di Sensoryscape

Ringkasan Program

Program Jadwal / Waktu Cloud Swing Dreams Instalasi menarik yang mengajak para pengunjung menikmati keseruan bermain ayunan berbentuk awan yang terbang di atas tanah. Setiap Hari mulai 12 Desember 2024 hingga 16 Februari 2025 Cloud Swing Dreams Light-Up: 7.00 malam - 10 malam The ImagiNite Spectacular Pertunjukan malam hari di Sensoryscape dengan proyeksi cahaya interaktif . Setiap Hari mulai 9 Desember 2024 hingga 16 Februari 2025 ImagiNite Experience: 7:50 malam - 9:40 malam K-POP Random Play Dance Penampilan K-pop dance machines. 21 Desember 2024, 18 Januari 2025, 15 Februari 2025 Waktu: 8:30 malam - 10:30 malam Pertunjukan Musik di Glow Garden Anda dapat menikmati suasana menarik di Sentosa diiringi penampilan penyanyi yang membawakan lagu-lagu indah. 13, 14, 20, 21, 27, 28 Desember 2024 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Jan 2025, dan 1, 7, 8, 14, 15 Feb 2025 Waktu: 6:30 malam - 10.00 malam Menikmati Keajaiban Permainan Bubble Anda dapat menonton bubble dalam berbagai ukuran yang terbang, berputar, serta berubah menjadi pertunjukan menarik. Mulai dari satu bubble yang berkilau hingga membentuk patung bubble, setiap trik akan memukau Anda. 14 Desember 2024 Waktu: 6.30 malam - 7.00 malam 28 Desember 2024 Waktu: 7.00 malam - 7.30 malam Sweetheart's Balloon Sculpting Show Sweetheart's balloon show menghadirkan berbagai kejutan ketika segala jenis hewan muncul tiba-tiba! Dia akan membuat wearable, karakter kartun, dan balon mainan--bahkan musik dari gitar yang terbuat dari sebuah balon. 27 Desember 2024 Waktu: 7.00 malam - 7.30 malam Yusoff the Elf Storytelling Yusoff the Elf mengisahkan cerita Natal "The Grinch"! Anda dapat menyimak kisah tentang makhluk hijau pemarah ini yang jantungnya bertambah besar hingga tiga kali lipat, membawa keceriaan dan keajaiban ke seluruh dunia! 13 Desember 2024 7 malam - 7.30 malam 21 Desember 2024 7.00 malam - 7.30 malam Juggling Artisans: Chua Edward dan Benjamin Ye Juggling Artisans mempersembahkan sebuah pertunjukan juggling sebagai karya seni! Dua sosok ini akan menggelar pertunjukan menarik yang menggabungkan diabolo, hat juggling, serta ball juggling dan club juggling. 14 Desember 2024 7.00 malam - 7.30 malam The Wacky Alex Fun Show The Wacky Alex Fun Show siap menghibur Anda! Pertunjukan seru ini memadukan sulap memukau, komedi lucu, patung dari balon, serta partisipasi audiens. 20 Desember 2024 Jumat 7.00 malam - 7.30 malam The Magical Uncle Jimbo Uncle Jimbo menggelar pertunjukan komedi dan sulap! Juara kedua di kompetisi "IBM Ring 115", dia akan menghibur audiens di seluruh dunia, termasuk pertunjukan di Brunei. Bersiaplah untuk tertawa dan terpukau! 21 Desember 2024 6.30 malam - 7.00 malam 27 Desember 2024 7.00 malam - 7.30 malam Le Petit Bar by Jay Che Le Petit Bar adalah pertunjukan sirkus dan keseimbangan berdiri di atas benda-benda yang terdapat di bar. Penonton akan menyaksikan berbagai gelas yang disusun dan diseimbangkan dalam cara berbeda-beda pada ujung pisau. 28 Desember 2024 6.30 malam - 7.00 malam

Lampiran C: Program "Dunia Penuh Petualangan" di Pantai Palawan

The Kite Fiesta di Palawan Beach akan berlangsung setiap Sabtu dan Minggu pada 9-29 Desember, serta 25 Januari-16 Februari 2025.

Ringkasan Program

Program Jadwal / Waktu Flight of Wishes ● Sesi Membuat Layangan ● Membeli Layangan Siap Pakai ● Area Menerbangkan Layangan ● Pertunjukan oleh Singapore Kite Association Setiap Sabtu dan Minggu pada 13-29 Desember 2024 dan 25 Januari-16 Februari 2025 mulai pukul 3 sore hingga 6 sore. Sesi Membuat Layangan: 3 sore, 3:30 sore, 4 sore, 4:30 sore, 5 sore, 5:30 sore, 6 sore (Setiap sesi berlangsung sekitar 15 menit, terbatas bagi 15 peserta per sesi) Sesi Menerbangkan Layanan akan berakhir pada pukul 6:30 sore The Floating Marvels Ketika matahari terbenam, Anda dapat menyaksikan balon sepanjang 15 meter yang melayang di atas langit, serta pertunjukan sulap di laut. Setiap Sabtu dan Minggu pada 13-29 Desember 2024 dan 25 Januari-16 Februari 2025. Jadwal Pertunjukan: Balon mulai terbang mulai pukul 8.15 hingga 10.00 malam dengan interval selama 15 menit antara pengalaman audio-visual

Lampiran D: Daftar Lengkap Program Promosi DBS dan POSB

Merek Program Promosi Masa Berlaku Adventure Cove Waterpark Eksklusif bagi Nasabah DBS: Tiket Terusan Adventure Cove Waterpark untuk pengunjung dewasa Kupon makanan S$10 tanpa nilai belanja minimum 2 Desember-31 Desember 2024 Adventure Cove Waterpark Family Fun Combo Eksklusif bagi Pemegang Kartu DBS Mastercard: Gratis tiket anak untuk setiap 2 tiket Dewasa Kupon F&B Senilai S$30 F&B tanpa nilai belanja minimum Kupon belanja $5 tanpa nilai belanja minimum 3 hadiah eksklusif bagi pemegang kartu Mastercard. 2 Desember-31 Desember 2024 S.E.A. Aquarium Eksklusif bagi Nasabah DBS: Gratis 2 tiket untuk pembelian 1 Tiket Dewasa S.E.A. Aquarium. Popcorn gratis dengan belanja minimum F&B senilai S$20. Gratis suvenir gantungan kunci S.E.A. Aquarium x @Puffingmuffin (bernilai S$12) dengan nilai belanja minimum S$50. Program promosi berlaku selagi stok masih ada. 2 Desember-22 Desember 2024 Hotel Ora Eksklusif bagi Nasabah DBS: Complimentary Upgrade dari Deluxe Room ke tipe kamar berikutnya yang lebih tinggi dan late Check-out pada pukul 1:00 siang. Blackout Dates berlaku. 2 Desember 2024-31 Januari 2025 Equarius Hotel Eksklusif bagi Nasabah DBS: Complimentary Upgrade dari Deluxe Room ke tipe kamar berikutnya yang lebih tinggi dan late Check-out pada pukul 1:00 siang. Blackout Dates berlaku. 2 Desember 2024-31 Januari 2025 RWS Signature Restaurants: Ocean Restaurant Osia Steak and Seafood Grill CHIFA! Syun Soi Social Feng Shui Inn Eksklusif bagi Nasabah DBS: Gratis sampanye dengan belanja minimum senilai S$180 di restoran RWS Signature yang berpartisipasi. 2 Desember 2024- 2 Januari 2025 Festive Takeaways by RWS Signature Restaurants Eksklusif bagi Nasabah DBS: Gratis luxury candle dan diffuser gift set untuk nilai belanja berjenjang dari S$188 hingga S$388 pada program promosi Festive in-house. 2 Desember 2024-30 Desember 2024 Madame Tussauds Singapore Online promo: Diskon Tiket Standar sebesar 30% + Akses Marvel 4D + Suvenir Foto Digital Walk-in promo: Diskon Tiket Standar sebesar 20% + Akses Marvel 4D + Suvenir Foto Digital Sekarang-31 Juli 2025 Sentosa Island Bus Tour Diskon tiket sebesar 30% Sekarang-31 Maret 2025 Singapore Cable Car Sky Network Diskon Tiket Cable Car Sky sebesar 30% (Pergi-Pulang) Sekarang-31 Maret 2025 SkyHelix Sentosa Diskon tiket S$4.50 Sekarang-31 Maret 2025 DinoVenture Diskon tiket 20% Sekarang-31 Maret 2025 Wings of Time Diskon Tiket Standar 25% Sekarang-31 Maret 2025 +Twelve - The Palawan @ Sentosa Diskon 15% untuk house pour: beer, wine, spirits Sekarang-31 Desember 2024 Splash Tribe - The Palawan @ Sentosa Diskon menu anak 15% Sekarang-31 Desember 2024 UltraGolf - The Palawan @ Sentosa Diskon TIket Dewasa S$2 Sekarang-31 Desember 2024 Auriga Spa - Capella Singapore Diskon 10% untuk seluruh layanan berdurasi 90 menit Sekarang-31 Desember 2024 Bob's Café - Capella Singapore Diskon 10% untuk a la carte menu Sekarang-31 Desember 2024 Cassia - Capella Singapore Diskon 10% untuk a la carte menu Sekarang-31 Desember 2024 Fiamma3 - Capella Singapore Diskon 10% untuk a la carte menu Sekarang-31 Desember 2024 Kwee Zeen - Sofitel Diskon 20% untuk a la carte menu Sekarang-31 Desember 2024 The Cliff - Sofitel Diskon 20% untuk a la carte menu Sekarang-31 Desember 2024 W Singapore • Diskon 10% per orang untuk wedding lunch atau wedding dinners (hemat hingga S$10.000) • Menginap gratis di Marvelous Suite ketika Anda memesan paket wedding dinner (min. 250 pax) Sekarang-31 Desember 2024 the kitchen table Diskon 15% untuk a la carte menu Sekarang-31 Desember 2024 LiHo Tea Diskon S$1 off dengan belanja minimum senilai S$8 Sekarang-31 Desember 2024

Tentang Sentosa

Sentosa, lokasi petualangan yang luar biasa, adalah destinasi wisata terkemuka di Asia, serta resor liburan yang menjadi unggulan Singapura. Sentosa dapat ditempuh selama 15 menit dari kawasan bisnis dan belanja di Singapura. Resor yang berada di pulau ini dikelola oleh Sentosa Development Corporation, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengelola investasi properti, mengembangkan atraksi wisata, serta menangani beragam properti wisata dan residensial di pulau tersebut.

Resor pulau seluas 500 hektar memiliki berbagai atraksi tematis, spa yang sukses memenangkan penghargaan, hutan tropis yang asri, pantai pasir putih, akomodasi resor, lapangan golf ternama di dunia, dermaga kapal pesiar di laut dalam, serta perumahan mewah--maka, Sentosa merupakan resor pulau yang menarik bagi kegiatan bisnis dan wisata. Sentosa juga memiliki resor terintegrasi yang pertama di Singapura, Resorts World Sentosa, pengelola taman hiburan (theme park) Universal Studios pertama di Asia Tenggara.

Terletak di sebelah timur Pulau Sentosa, Sentosa Cove, perumahan eksklusif di tepi pantai, memiliki lebih dari 2.000 unit rumah, restoran di tepi dermaga, berbagai gerai ritel dan gerai khusus. Sentosa juga memiliki Sentosa Golf Club dan dua lapangan golf ternama, The Serapong dan The Tanjong. Sentosa Golf Club telah menjadi tuan rumah beberapa turnamen profesional dan amatir terkemuka, termasuk Singapore Open dan HSBC Women's World Championship, yang diikuti para bintang internasional dan pegolf kelas dunia dari seluruh penjuru dunia.

Dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri setiap tahun, Sentosa merupakan unsur penting dari target Singapura sebagai destinasi kerja, tinggal, dan hiburan dunia. Informasi lebih lanjut: www.sentosa.com.sg.

Tentang Sentosa Development Corporation

Sentosa Development Corporation (SDC) berdiri pada 1 September 1972 sebagai lembaga resmi (Statutory Board) yang berada dalam naungan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura. Sejak pertama kali berdiri, SDC bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan, pemasaran, dan promosi pulau Sentosa sebagai destinasi resor bagi wisatawan dalam dan luar negeri.

SDC memiliki sejumlah anak usaha, antara lain Sentosa Cove Resort Management Pte Ltd dan Sentosa Golf Club Pte Ltd. SDC juga memiliki Singapore Cable Car Sky Network yang dikelola Mount Faber Leisure Group Pte Ltd, salah satu anak usaha SDC yang beroperasi secara otonom.

Sebagai komitmen pada pembangunan berkelanjutan, SDC meraih sertifikat Global Sustainable Tourism Council – For Destinations (GSTC-D), pulau pertama di Asia yang sukses memperoleh sertifikat tersebut.

Tentang Resorts World Sentosa

Resorts World Sentosa (RWS), resor gaya hidup premium di Asia, berlokasi di pulau Sentosa, Singapura. Terletak di lahan seluas 49 hektar, RWS memiliki sejumlah atraksi kelas dunia, termasuk Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquarium, Dolphin Island, dan Adventure Cove Waterpark. Enam hotel mewah, serta Resorts World Convention Centre melengkapi petualangan dan keseruan yang tersedia di taman hiburan tematis dan atraksi di RWS. Selain itu, RWS juga memiliki berbagai restoran pemenang penghargaan yang menyajikan kuliner lezat dari seluruh dunia, dipimpin celebrity chef. Dengan demikian, RWS menjadi salah satu pelaku industri pariwisata terkemuka yang menawarkan pengalaman kuliner terbaik di Singapura, serta destinasi kuliner di Asia bagi penggemar kuliner. Resor terintegrasi ini juga menawarkan hiburan kelas dunia, mulai dari konser yang menampilkan berbagai bintang hingga pameran imersif. RWS merupakan resor terintegrasi pertama yang tercantum dalam daftar "TTG Travel Hall of Fame" pada 2023 setelah meraih gelar "Best Integrated Resort" selama 10 tahun berturut-turut di TTG Travel Awards, ajang yang mengapresiasi pelaku industri pariwisata terbaik di Asia Pasifik.

RWS adalah anak usaha Genting Singapore, bagian dari Genting Group. Informasi lebih lanjut: www.rwsentosa.com.

Tentang DBS

DBS adalah grup jasa keuangan terkemuka di Asia yang menjangkau 19 negara. Berkantor pusat dan terdaftar di Singapura, DBS berada dalam tiga sumbu pertumbuhan utama Asia: Tiongkok, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Peringkat kredit "AA-" dan "Aa1" DBS termasuk yang tertinggi di dunia.

Dikenal sebagai pemimpin industri perbankan global, DBS dinobatkan sebagai "World's Best Bank" oleh Global Finance, "World's Best Bank" oleh Euromoney, dan "Global Bank of the Year" oleh The Banker. DBS berada di garis terdepan dalam penggunaan teknologi digital untuk membentuk masa depan perbankan sehingga terpilih sebagai "World's Best Digital Bank" oleh Euromoney dan "Most Innovative in Digital Banking" di dunia oleh The Banker. Selain itu, DBS mendapatkan penghargaan "Safest Bank in Asia" dari Global Finance selama 16 tahun berturut-turut sejak 2009 hingga 2024.

DBS menyediakan layanan perbankan lengkap bagi nasabah di segmen ritel, UKM, dan korporasi. Sebagai bank yang lahir dan besar di Asia, DBS memahami seluk-beluk berbisnis di pasar yang paling dinamis di kawasan ini.

DBS berkomitmen untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan nasabah melalui layanan perbankan yang sesuai dengan budaya Asia. Melalui DBS Foundation, DBS menciptakan dampak positif yang lebih dari sekadar layanan perbankan melalui dukungan kepada wirausaha sosial: bisnis yang berfokus menyeimbangkan profit serta dampak sosial dan/atau lingkungan. DBS Foundation juga berkontribusi kepada masyarakat dalam berbagai hal, termasuk mempersiapkan masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan dan membangun ketahanan pangan.

Dengan jaringan operasional ekstensif di Asia dan menitikberatkan pada keterlibatan dan pemberdayaan stafnya, DBS menyajikan peluang karier menarik. Informasi lebih lanjut: www.dbs.com.

Tentang Singapore Tourism Board

Singapore Tourism Board (STB) adalah badan resmi yang mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi utama di Singapura. Bersama mitra-mitra industri dan komunitas, STB membangun industri pariwisata Singapura yang dinamis. STB mengusung slogan "Passion Made Possible" dengan mengembangkan Singapura sebagai destinasi menarik yang mendatangkan inspirasi agar setiap orang mengejar minatnya.

Informasi lebih lanjut: www.stb.gov.sg atau www.visitsingapore.com | Media Sosial STB: STB LinkedIn, STB Facebook atau STB Instagram

[1] Program promosi eksklusif tersedia bagi pemegang kartu debit dan kredit DBS dan POSB di Singapura, Tiongkok Daratan, Hong Kong, India, Indonesia, dan Taiwan.

