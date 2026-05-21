STARTRADER के CEO, Peter Karsten ने University of Adelaide में 'AI Starter' विषय पर मुख्य भाषण दिया

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STARTRADER

21 May, 2026, 12:18 IST

दुबई, UAE, 20 मई, 2026 /PRNewswire/ -- आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और भविष्य के कौशल में ऑनलाइन संबोधन युवा शिक्षा के प्रति STARTRADER की प्रतिबद्धता में एक प्रारंभिक कदम है।

STARTRADER के CEO, Peter Karsten ने ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में कंपनी की युवा शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता के भाग के रुप में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मूलभूत अवधारणाओं का परिचय देते हुए एक 56,000 से अधिक नामांकित छात्रों वाली University of Adelaide के अकादमिक कर्मचारियों और छात्रों को एक ऑनलाइन मुख्य भाषण दिया है। 

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STARTRADER CEO Peter Karsten Delivers "AI Starter" Keynote at University of Adelaide
STARTRADER CEO Peter Karsten Delivers "AI Starter" Keynote at University of Adelaide
Advancing Youth Education Through Global Academic Partnerships
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'AI Starter' शीर्षक वाले इस सत्र में विभिन्न विषयों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र शामिल हुए, जो STARTRADER के इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि सभी पेशेवर क्षेत्रों में AI में दक्षता आवश्यक होती जा रही है, न कि केवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यह दृष्टिकोण सुलभता और ग्राहक-केंद्रित जुड़ाव के उसी सिद्धांत को दर्शाता है जो वित्तीय बाजारों में STARTRADER की उपस्थिति को परिभाषित करता है।

Mr. Karsten ने दैनिक जीवन में AI की भूमिका, विभिन्न विषयों में AI साक्षरता के बढ़ते महत्व और युवा पेशेवरों के लिए उभरती टेक्नोलॉजियों से परिचित होने के व्यावहारिक तरीकों को शामिल करते हुए इस सत्र को एक व्यापक, गैर-तकनीकी श्रोता वर्ग के लिए तैयार किया था।

यह मुख्य भाषण STARTRADER द्वारा अपनाई जा रही एक सुनियोजित दिशा का भाग है; जो वैश्विक बाजारों में इसकी स्थिति को युवा शिक्षा में निवेश से जोड़ती है। AI पहले से ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन के तरीके और ग्राहकों के बाजारों के साथ संवाद करने के तरीके को नया आकार दे रही है। STARTRADER युवाओं में प्रारंभिक AI साक्षरता को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल में व्यापक प्राथमिकताओं के साथ-साथ उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित उद्योग में AI के प्रत्यक्ष विस्तार के रूप में देखता है।

"AI अब केवल विशेषज्ञों का क्षेत्र नहीं रह गया है। Mr. Karsten ने बताया, "यह एक ऐसा घटक है जो आने वाले कुछ वर्षों में उद्योगों को आकार देने के लिए बाध्य है। और इन तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम होने के अतिरिक्त, हमें युवा पीढ़ी को इनके साथ काम करने में सहज महसूस करने में सक्षम बनाना चाहिए। उनके कैरियर के इस चरण में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

"हम अपने छात्रों को उद्योग जगत के अग्रणीयों से जोड़ने के अवसरों का स्वागत करते हैं जो उनके भविष्य के कैरियर को आकार देने वाली टेक्नोलॉजियों पर परिप्रेक्ष्य और व्यावहारिक मार्गदर्शन दोनों प्रदान कर सकते हैं," University of Adelaide के प्रोफेसर और लॉरेट फेलो, Derek Abbott ने कहा।

आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर और भी कई सत्रों की योजना बनाई गई है, जिनमें University of Europe (UE) और Higher Colleges and Technology संस्थानों में होने वाले कार्यक्रम शामिल हैं और जिनकी पुष्टि हो चुकी है।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत भागीदारों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों की सेवा करते हुए, पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) के तहत विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है।

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2984018/STARTRADER_AI_Starter_Keynote.jpg
फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2984019/STARTRADER_Advancing_Youth_Education.jpg
लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/5977601/STARTRADER_Logo.jpg

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