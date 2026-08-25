STARTRADER ने XAUUSD247 लॉन्च किया, गोल्ड CFD की पहुँच को पूरे सप्ताह तक बढ़ाया

नया इंस्ट्रूमेंट निर्धारित रखरखाव अवधियों के अधीन, सप्ताहांत और रातभर के घंटों के दौरान XAUUSD247 के भाव प्रदान करता है।

पोर्ट लुई, मॉरीशस, 25 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने आज XAUUSD247 के लॉन्च की घोषणा की, यह एक गोल्ड CFD है जो पूरे सप्ताह, सप्ताहांत और रातभर के घंटों सहित, जब पारंपरिक गोल्ड बाज़ार बंद रहता है, भाव प्रदान करता है। यह इंस्ट्रूमेंट 21 अगस्त 2026 को MetaTrader 5 पर लाइव होगा, और वेब तथा ऐप पर उपलब्धता सितंबर की शुरुआत में आएगी। उपलब्धता खाता प्रकार, ग्राहक वर्गीकरण और क्षेत्राधिकार पर निर्भर करती है; यह इंस्ट्रूमेंट सभी देशों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

STARTRADER Launches XAUUSD247, Extending Gold CFD Access Across the Full Week

यह लॉन्च इस तथ्य का उत्तर है कि गोल्ड को प्रभावित करने वाले घटनाक्रम पारंपरिक बाज़ार घंटों के बाहर भी हो सकते हैं। गोल्ड भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, केंद्रीय बैंक के निर्णयों, और जोखिम भावना में बदलावों पर प्रतिक्रिया करता है, जो पाँच-दिवसीय ट्रेडिंग सप्ताह का अनुसरण नहीं करते।

अब, XAUUSD247 मौजूदा XAUUSD के साथ-साथ मौजूद है, जो अपरिवर्तित शर्तों पर उपलब्ध बना रहता है। ग्राहक XAUUSD247 को मौजूदा XAUUSD के साथ एक्सेस कर सकते हैं, जो लागू खाता और क्षेत्राधिकार उपलब्धता के अधीन है।

यह लॉन्च STARTRADER की व्यापक 24/7 उत्पाद दिशा के अनुरूप है, जो मानक बाज़ार घंटों से परे पहुँच बढ़ाने के प्रयास को दर्शाता है, जहाँ उत्पाद संरचना इसकी अनुमति देती है। XAUUSD247 इस दृष्टिकोण को कमोडिटीज़ तक विस्तारित करता है।

"गोल्ड बाज़ार के सबसे घटना-संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। जो घटनाक्रम इसे हिलाते हैं वे सोमवार का इंतज़ार नहीं करते। XAUUSD247 इन अवधियों के दौरान — जिसमें वह समय भी शामिल है जब पारंपरिक बाज़ार बंद रहता है, भाव-आधारित मूल्य निर्धारण प्रदान करता है।"

- पीटर कार्स्टन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

STARTRADER को उम्मीद है कि वह अन्य एसेट क्लासेज़ में भी निरंतर पहुँच का पता लगाएगा, जहाँ ग्राहक गतिविधि और बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटनाक्रम मानक ट्रेडिंग घंटों के साथ सबसे कम मेल खाते हैं।

CFDs जटिल इंस्ट्रूमेंट हैं और लीवरेज के कारण तेज़ी से पैसा खोने का उच्च जोखिम रखते हैं। क्षेत्राधिकार के अनुसार इकाई-विशिष्ट प्रकटीकरण लागू होते हैं।

STARTRADER के बारे में

STARTRADER एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है जो खुदरा और संस्थागत साझेदारों को MetaTrader, STARTRADER APP, और STAR Copy सहित विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करता है। STARTRADER उन संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है जो CMA, ASIC, FSCA, FSA और FSC सहित प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और विनियमित हैं, जो मज़बूत गवर्नेंस को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, तथा पारदर्शिता, विश्वसनीयता, और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ खुदरा ग्राहकों और साझेदारों दोनों की सेवा करता है।