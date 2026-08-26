STARTRADER lanza XAUUSD247, ampliando el acceso a los CFD sobre oro durante toda la semana

El nuevo instrumento ofrece cotizaciones de XAUUSD247 durante los fines de semana y las noches, salvo en los períodos de mantenimiento programados.

PORT LOUIS, Mauricio, 21 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER anunció hoy el lanzamiento de XAUUSD247, un CFD sobre oro que ofrece cotizaciones durante toda la semana, incluidos los fines de semana y las noches, cuando el mercado tradicional del oro permanece cerrado. El instrumento estará disponible en MetaTrader 5 a partir del 21 de agosto de 2026, y su disponibilidad en la web y en la aplicación se producirá a principios de septiembre. La disponibilidad depende del tipo de cuenta, la clasificación del cliente y la jurisdicción; este instrumento no está disponible para los clientes de todos los países.

STARTRADER Launches XAUUSD247, Extending Gold CFD Access Across the Full Week

Este lanzamiento responde al hecho de que pueden producirse acontecimientos que afecten al precio del oro fuera del horario habitual de los mercados. El oro reacciona a los acontecimientos geopolíticos, a las decisiones de los bancos centrales y a los cambios en la percepción del riesgo, que no se ajustan a una semana de trading de cinco días.

Ahora, el XAUUSD247 se suma al XAUUSD ya existente, que sigue estando disponible en las mismas condiciones. Los clientes pueden acceder a XAUUSD247 junto con el XAUUSD ya existente, siempre que lo permitan las condiciones de la cuenta y la jurisdicción correspondiente.

Este lanzamiento es congruente con la estrategia general de STARTRADER de ofrecer productos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y refleja el esfuerzo por ampliar el acceso más allá del horario habitual de los mercados, siempre que la estructura del producto lo permita. XAUUSD247 amplía ese enfoque a las materias primas.

«El oro es uno de los instrumentos del mercado más sensibles a los acontecimientos. Los acontecimientos que lo impulsan no esperan a que llegue el lunes. XAUUSD247 ofrece cotizaciones durante estos períodos, incluso cuando el mercado tradicional está cerrado».

- Peter Karsten, presidente y director ejecutivo de STARTRADER

STARTRADER tiene previsto estudiar la posibilidad de ofrecer acceso continuo en otras clases de activos en las que la actividad de los clientes y los acontecimientos que influyen en el mercado estén menos alineados con los horarios habituales de trading.

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La información específica de cada entidad varía según la jurisdicción.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un corredor global de activos múltiples que permite a sus socios, tanto particulares como institucionales, acceder a los mercados mundiales a través de diversas plataformas, entre las que se incluyen MetaTrader, la aplicación STARTRADER y STAR Copy. STARTRADER opera a través de entidades autorizadas y reguladas por organismos como la CMA, la ASIC, la FSCA, la FSA y la FSC, combinando una sólida gobernanza con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicio tanto a clientes particulares como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER