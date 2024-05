Supermicro के रैक स्केल लिक्विड-कूल्ड समाधान के साथ उद्योग के नवीनतम गति-वृद्धि यंत्र AI और HPC संयोजन को लक्षित करते हैं

संपूर्ण डेटा सेंटर लिक्विड-कूल्ड समाधान, उच्चतम-प्रदर्शन करने वाले CPU और GPU युक्त नवीनतम घने GPU सर्वर का उपयोग करके अभूतपूर्व गति से AI कारखानों का निर्माण करने में सक्षम बनाते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और हैम्बर्ग, जर्मनी, 13 मई, 2024 /PRNewswire/ -- अंतर्राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन (ISC) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, डेटा सेंटर की ऊर्जा आवश्यकताओं को कम करते हुए AI और HPC क्षमताओं का विस्तार करने के इच्छुक ग्राहकों की अत्यधिक मांग वाली आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। कोल्ड प्लेट्स, CDUs, CDMs, और सम्पूर्ण कूलिंग टावर्स सहित, Supermicro पूरे लिक्विड-कूल्ड समाधान प्रदान करता है। डेटा सेंटर के लिक्विड-कूल्ड सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेटा सेंटर के PUE में महत्वपूर्ण कमी जल्दी ही महसूस की जा सकती है, और इससे डेटा सेंटर में कुल ऊर्जा खपत में 40% तक की कमी आ सकती है।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO चार्ल्स लियांग ने कहा, "Supermicro अपने AI और HPC ग्राहकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए है, ताकि उनके डेटा सेंटरों में सम्पूर्ण लिक्विड कूलिंग समाधान सहित नवीनतम टेक्नोलॉजी लाई जा सके।" "हमारा सम्पूर्ण लिक्विड-कूल्ड समाधान 100 kW प्रति रैक तक की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जो डेटा केंद्रों में TCO को कम करता है तथा घने AI और HPC कंप्यूटिंग को संभव बनाता है। हमारा बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर हमें बाजार में नवीनतम GPU और गति-वृद्धि यंत्र (ऐक्सेलरेटर) प्रस्तुत करने में सहायता करता है, और बाज़ार में हमारे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ हम निरंतर नए रैक-स्केल समाधान प्रस्तुत करते रहते हैं जो ग्राहकों को कम समय में डिलीवर किए जा सकते हैं।"

Supermicro के एप्लीकेशन-अनुकूलित उच्च-प्रदर्शन सर्वरों को सिमुलेशन, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के लिए सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाले CPU और GPU को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वयं Supermicro 4U 8-GPU लिक्विड-कूल्ड सर्वर एक ही श्रेणी में है, जो NVIDIA H100/H200 HGX GPU के साथ घने फॉर्म फैक्टर में AI कंप्यूटिंग ऊर्जा के पेटाफ्लॉप प्रदान करता है। Supermicro शीघ्र ही 8U और 6U कॉन्फ़िगरेशन में लिक्विड-कूल्ड Supermicro X14 SuperBlade, रैकमाउंट X14 हाइपर और Supermicro X14 BigTwin प्रेषित करेगी। कई HPC-अनुकूलित सर्वर प्लेटफॉर्म कॉम्पैक्ट, मल्टी-नोड फॉर्म फैक्टर में P-कोर के साथ Intel Xeon 6900 को सपोर्ट करेंगे।

इसके अतिरिक्त, उद्योग में लिक्विड-कूल्ड MGX उत्पादों के सबसे व्यापक पोर्टफोलियो की शिपिंग में Supermicro ने अपनी अग्रणी स्थिति बना रखी है। Supermicro ने अपने नए Intel® Gaudi® 3 गति-वृद्धि यंत्र और AMD के MI300X गति-वृद्धि यंत्रों के साथ Intel के नवीनतम गति-वृद्धि यंत्र प्रदान करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि भी की है। Supermicro SuperBlade® के साथ 120 नोड्स प्रति रैक तक, बड़े पैमाने पर HPC एप्लीकेशनों को केवल कुछ रैकों में ही निष्पादित किया जा सकता है। Supermicro अंतर्राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन में सर्वरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करेगा, जिसमें Intel® Xeon® 6 प्रोसेसर लगे हुए Supermicro X14 सिस्टम भी शामिल होंगे।

HPC और AI एन्वायरेनमेंटों के लिए ISC 2024 में Supermicro अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन भी करेगा। NVIDIA HGX H100 और H200 GPU के साथ नए 4U 8-GPU लिक्विड-कूल्ड सर्वर Supermicro के उत्पादों को उजागर करते हैं। उपलब्ध होने पर ये सर्वर तथा अन्य NVIDIA B200 HGX GPU को सपोर्ट करेंगे। उच्च-स्तरीय GPU वाले नए सिस्टम, उच्च-गति वाले HBM3 मेमोरी के उपयोग से पिछली पीढ़ियों की तुलना में डेटा को GPU के अधिक निकट लाकर AI प्रशिक्षण और HPC सिमुलेशन को गति प्रदान करते हैं। 4U लिक्विड-कूल्ड सर्वरों के अविश्वसनीय घनत्व के साथ, केवल एक रैक (8 सर्वर x 8 GPU x 1979 Tflops FP16 (विरलता के साथ) = 126+ पेटाफ्लॉप्स प्रदान करता है। Supermicro SYS-421GE-TNHR2-LCC दोहरे 4थी या 5वी पीढ़ी के Intel Xeon प्रोसेसर का उपयोग कर सकता है, और AS -4125GS-TNHR2-LCC दोहरे 4थी पीढ़ी के AMD EPYC™ CPU के साथ उपलब्ध है।

नया AS -8125GS-TNMR2 सर्वर उपयोगकर्ताओं को 8 AMD Instinct™ MI300X गति-वृद्धि यंत्र तक पहुंच प्रदान करता है। इस सिस्टम में 128 कोर/256 थ्रेड्स और 6TB तक मेमोरी वाले दोहरे AMD EPYC™ 9004 सीरीज प्रोसेसर भी शामिल हैं। प्रत्येक AMD Instinct MI300X गति-वृद्धि यंत्र में 192GB प्रति GPU की HBM3 मेमोरी होती है, जो सभी AMD यूनिवर्सल बेस बोर्ड (UBB 2.0) से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त, नए AS -2145GH-TNMR-LCC और AS -4145GH-TNMR APU सर्वरों को MI300A APU के साथ HPC कार्यभार में वृद्धि लाने के लिए लक्षित किया गया है। प्रत्येक APU, उच्च-प्रदर्शन वाली AMD CPU, GPU और HBM3 मेमोरी को 912 AMD CDNA™ 3 GPU कम्प्यूट इकाइयों, 96 "Zen 4" कोर और 512GB एकीकृत HBM3 मेमोरी के लिए केवल एक सिस्टम में ही संयोजित करता है।

ISC 2024 में Supermicro 8U सर्वर के साथ Intel Gaudi 3 AI गति-वृद्धि यंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। यह नया सिस्टम AI प्रशिक्षण और अनुमान लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे पारंपरिक Ethernet फैब्रिक के साथ सीधे ही नेटवर्क किया जा सकता है। प्रत्येक Intel Gaudi 3 गति-वृद्धि यंत्र में चौबीस 200 गीगाबिट (Gb) Ethernet पोर्ट एकीकृत किए गए हैं, जो लचीली और ओपन-स्टैन्डर्ड नेटवर्किंग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, 128GB की HBM2e हाई-स्पीड मेमोरी भी शामिल है। GenAI मॉडल की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Intel Gaudi 3 गति-वृद्धि यंत्र को केवल एक नोड से हजारों तक कुशलतापूर्वक स्केल-अप और स्केल-आउट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Supermicro के बड़े पैमाने पर HPC और AI कार्यभार के लिए महत्वपूर्ण Petascale स्टोरेज सिस्टम भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

Supermicro SuperCloud कम्पोज़र को डेटा सेंटर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें सभी लिक्विड-कूल्ड सर्वरों की स्थिति सहित केवल एक ही कंसोल से सम्पूर्ण डेटा सेंटर की निगरानी और प्रबंधन करने का तरीका दिखाया जाएगा।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Application-Optimized Total IT Solutions की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थापित और संचालित Supermicro बाजार में एंटरप्राइज, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पहला नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाओं सहित Total IT Solutions के निर्माता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए, Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक समर्थ बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिजाइन और निर्मित किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित प्रणालियों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लीकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सेट को सपोर्ट करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

