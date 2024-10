Supermicro ने AI डेटा पाइपलाइन एक्सीलरेशन के लिए NVIDIA BlueField-3 DPU को एकीकृत करते हुए नया Petascale JBOF All-Flash Storage समाधान जोड़ा है

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro का नया उच्च प्रदर्शन वाला JBOF स्टोरेज सिस्टम हमारे बिल्डिंग ब्लॉक दृष्टिकोण का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है, जो E3.S या U.2 फॉर्म-फैक्टर SSDs और SSDs तथा DPU नेटवर्किंग और स्टोरेज प्लेटफॉर्म के लिए नवीनतम PCle Gen 5 कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। Supermicro का सिस्टम डिज़ाइन 24 या 36 SSDs को सपोर्ट करता है, जो 30.71TB SSDs का उपयोग करके 1.105PB तक की अनिर्मित क्षमता उपलब्ध कराता है। हमारा संतुलित नेटवर्क और स्टोरेज I/O डिज़ाइन पूर्ण 400 Gb/s BlueField-3 लाइन-रेट को परिपूर्ण कर सकता है, जो Gen 5 SSDs के 250GB/s से अधिक बैंडविड्थ प्राप्त करता है।"

AI के लिए Supermicro के स्टोरेज समाधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: https://www.supermicro.com/en/products/storage.

NVIDIA BlueField-3 समाधान के साथ Supermicro JBOF पारंपरिक स्टोरेज CPU और मेमोरी सबसिस्टम को BlueField-3 DPU से प्रतिस्थापित करता है और DPU के 16 Arm कोर पर स्टोरेज एप्लीकेशन चलाता है। इरेज़र कोडिंग और डीकंप्रेशन एल्गोरिदम जैसे स्टोरेज एक्सीलरेशन के अतिरिक्त, BlueField-3 RoCE (Converged Ethernet पर RDMA), GPU डायरेक्ट स्टोरेज और GPU इनिशिएटेड स्टोरेज के लिए हार्डवेयर सपोर्ट के माध्यम से नेटवर्किंग को भी गति प्रदान करता है।

NVIDIA में नेटवर्किंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Kevin Deierling, ने कहा, "एक्सिलरेटिड कंप्यूटिंग और AI प्रत्येक उद्योग को बदल रहे हैं और समाज के लिए लाभ पहुंचा रहे हैं। NVIDIA BlueField-3 DPUs द्वारा Supermicro Petascale JBOF जैसे नवप्रवर्तनशील समाधानों को सक्षम किया जाता हैं, जो अत्यधिक प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करने वाले AI डेटा प्लेटफार्मों की एक नई श्रेणी का आधार है।

NVIDIA के सहयोग से, Supermicro डेटा प्लेटफॉर्म कंपनी Hammerspace और ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रदाता Cloudian सहित एक नया JBOF इकोसिस्टम बना रहा है, ताकि इन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर प्लाटफ़ॉर्मों को Supermicro JBOF में NVIDIA BlueField-3 DPU पर मूल रूप से चलाने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, Supermicro ने Micron और KIOXIA के SSDs को JBOF प्रणाली के योग्य बनाया है, ताकि विभिन्न प्रकार की क्षमताएं और सिंगल तथा दोहरे पोर्ट की क्षमता प्रदान की जा सके।

IDC में Worldwide Infrastructure Research के ग्रुप उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, Ashish Nadkarni, ने कहा, "NVIDIA के BlueField-3 DPU का उपयोग करते हुए Supermicro JBOF बड़े पैमाने पर AI प्रशिक्षण और एनालिटिक्स स्टोरेज कार्यभारों के लिए अत्यंत एकीकृत स्टोरेज दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह कार्यान्वयन CPU-आधारित स्टोरेज सर्वर की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल समाधान प्रदान करता है और JBOF और DPU आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष डेटा मार्ग के कारण कम पढ़ने की विलंबता प्रदान करता है। Supermicro और NVIDIA ने साझेदारों का एक इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसके कारण सभी बड़े पैमाने के AI, CSP और HPC ग्राहकों को इस पर विचार करना चाहिए।"

नए JBOF उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: https://www.supermicro.com/en/products/jbof

Supermicro, NVIDIA के सहयोग से, बुधवार, 16 अक्टूबर, को सैन जोस, कैलिफोर्निया में होने वाले OCP Global सम्मेलन में NVIDIA BlueField-3 के साथ नए JBOF समाधान को अधिक विस्तार से प्रस्तुत करेगा। अधिक जानकारी के लिए Supermicro के बूथ B21 पर जाएं और "DPU का उपयोग करने वाले उच्च प्रदर्शन डेटा सेंटर स्टोरेज" सत्र में भाग लें।

