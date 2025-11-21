Supermicro ने Supercomputing 2025 में HPC क्लस्टरों और AI इन्फ्रास्ट्रक्चर के भविष्य प्रदर्शित किए

इन-बूथ डेमो में NVIDIA GB300 NVL72 और NVIDIA HGX ™ B300 सिस्टमों से लैस नए Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) होंगे

B300 सिस्टमों से लैस नए Data Center Building Block Solutions (DCBBS) होंगे भविष्य के लिए तैयार डेटा सेंटरों को ऊर्जा दक्षता, मापनीयता, प्रदर्शन को बढ़ाने और ऑनलाइन होने में लगने वाले समय को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है

Rear Door Heat Exchangers और Sidecar Cooling Distribution Units सहित उन्नत कूलिंग उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और सेंट लुईस, 21 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, सेंट लुईस, मिसौरी में आयोजित किए जाने वाले Supercomputing 2025 (SC25) में अपने नवीनतम AI फैक्ट्री, HPC और लिक्विड-कूल्ड डेटा सेंटर के नवाचारों को प्रदर्शित करेगी। डेस्कटॉप वर्कस्टेशनों से लेकर रैक-स्केल समाधानों तक का यह व्यापक पोर्टफ़ोलियो, अगली पीढ़ी के उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्यम AI परिनियोजन को सशक्त बनाने के लिए Supermicro की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

Supermicro Showcases the Future of HPC Clusters and AI Infrastructure at Supercomputing 2025

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro अपने टेक्नोलॉजी साझेदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग में संपूर्ण, अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर के समाधान प्रदान करने में उद्योग का नेतृत्व करती है। SC25 में, हम अपने उच्च-प्रदर्शन DCBBS आर्किटेक्चर, डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग और रैक-स्केल नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ग्राहकों को AI और HPC कार्यभारों को अधिक तेजी, कुशलता और टिकाऊ ढंग से परिनियोजित करने में सक्षम बनाते हैं।"

अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएँ: https://www.supermicro.com/en/event/sc25

Supermicro Systems बड़े पैमाने के HPC और AI वातावरणों में CPU- और GPU-बाउंड कार्यभारों दोनों के लिए प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए प्लेटफ़ॉर्म प्रदर्शित करेगा।

मुख्य आकर्षणों में निम्न सम्मिलित हैं:

लिक्विड कूलिंग के साथ NVIDIA GB300 NVL72 – NVIDIA GB300 Grace™ Blackwell Superchips के साथ रैक-स्केल समाधान, जो प्रति रैक 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs और 36 Grace CPUs प्रदान करने के साथ-साथ प्रति GPU 279GB HBM3e भी उपलब्ध कराता है।

– NVIDIA GB300 Grace™ Blackwell Superchips के साथ रैक-स्केल समाधान, जो प्रति रैक 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs और 36 Grace CPUs प्रदान करने के साथ-साथ प्रति GPU 279GB HBM3e भी उपलब्ध कराता है। इन-रैक CDU के साथ 4U HGX B300 सर्वर लिक्विड कूल्ड रैक

लिक्विड कूल्ड रैक 1U NVIDIA GB200 NVL4 सर्वर (ARS-121GL-NB2B-LCC) - बड़े पैमाने पर HPC और AI प्रशिक्षण के लिए बनाया गया एक उच्च घनत्व, लिक्विड-कूल्ड कंप्यूट नोड।

- बड़े पैमाने पर HPC और AI प्रशिक्षण के लिए बनाया गया एक उच्च घनत्व, लिक्विड-कूल्ड कंप्यूट नोड। NVIDIA GB300 (ARS-511GD-NB-LCC) पर आधारित सुपर AI स्टेशन - डेस्कटॉप Workstation फ़ॉर्म फ़ैक्टर में एकीकृत एक AI और HPC विकास प्लेटफ़ॉर्म।

- डेस्कटॉप Workstation फ़ॉर्म फ़ैक्टर में एकीकृत एक AI और HPC विकास प्लेटफ़ॉर्म। लिक्विड-कूल्ड 8U 20-नोड और 6U 10-नोड SuperBlade - अधिकतम CPU और GPU घनत्व और 500W तक के Intel ® Xeon ® 6900, 6700, और 6500 सीरीज़ प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाला एक उन्नत लिक्विड-कूल्ड प्लेटफ़ॉर्म।

- अधिकतम CPU और GPU घनत्व और 500W तक के Intel Xeon 6900, 6700, और 6500 सीरीज़ प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाला एक उन्नत लिक्विड-कूल्ड प्लेटफ़ॉर्म। लिक्विड-कूल्ड 2U FlexTwin मल्टी-नोड सिस्टम - एक उन्नत लिक्विड-कूल्ड (95% तक हीट कैप्चर) प्लेटफ़ॉर्म जो चार इंडिपेंडेंट नोड्स के साथ अधिकतम CPU कंप्यूटिंग घनत्व प्रदान करता है, प्रत्येक नोड AMD EPYC™ 9005 प्रोसेसर या Intel® Xeon® 6900 सीरीज़ प्रोसेसर को 500W तक सपोर्ट करने वाले उच्चतम-प्रदर्शन वाले दोहरे सॉकेट CPU से लैस है।

DCBBS और डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग नवाचार

Supermicro का DCBBS जटिल AI और HPC इंफ्रास्ट्रक्चर के परिनियोजन को सरल बनाने के लिए कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग और थर्मल मैनेजमेंट को एकीकृत करता है।

मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

Rear Door Heat Exchangers - 50kW या 80kW की कूलिंग क्षमताओं को सपोर्ट करते हैं

- 50kW या 80kW की कूलिंग क्षमताओं को सपोर्ट करते हैं Liquid-to-Air Sidecar CDUs (कूलिंग डिस्ट्रब्यूशन इकाइयाँ) - बिना किसी बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के 200kW तक की कूलिंग क्षमताओं को सपोर्ट करना ।

(कूलिंग डिस्ट्रब्यूशन इकाइयाँ) - बिना किसी बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के 200kW तक की कूलिंग क्षमताओं को सपोर्ट करना । Water Cooling & Dry Towers – बंद लूप डिज़ाइन में लिक्विड को ठंडा करने वाले ऊर्जा-कुशल बाहरी टावर।

HPC कार्यभारों और AI इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुकूलित उत्पाद परिवार

Supermicro का उच्च घनत्व वाला लिक्विड कूल्ड सिस्टम वित्तीय सेवाओं, मैन्यूफैक्चरिंग, जलवायु और मौसम मॉडलिंग, तेल और गैस, तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग के मामलों को संबोधित करता है। प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद परिवार को घनत्व, प्रदर्शन और दक्षता के अनुकूलित संयोजन के साथ डिज़ाइन किया गया है।

SuperBlade®- 18 वर्षों से अधिक समय से पूरे विश्व में पुरस्कार विजेता SuperBlade सिस्टम HPC ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। नवीनतम पीढ़ी के X14 SuperBlade सिस्टम सबसे अधिक मांग वाले HPC और AI कार्यभारों के लिए CPU और GPU दोनों के साथ अधिकतम प्रदर्शन और उच्चतम घनत्व प्रदान करते हैं। एयर-कूलिंग और डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग दोनों का समर्थन किया जा सकता है। एकीकृत InfiniBand और Ethernet स्विचों के साथ, SuperBlade HPC और AI एप्लीकेशनों के लिए उपयुक्त है।

FlexTwin™ - एक 48U रैक में 24,576 प्रदर्शन कोरों के साथ, बहु-नोड कॉन्फ़िग्रेशन में अधिकतम कंप्यूट पावर और घनत्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया Supermicro FlexTwin आर्किटेक्चर HPC के लिए विशेष रूप से निर्मित और लागत-कुशल है। HPC और अन्य कम्प्यूट-इंटेनसिव कार्यभारों के लिए अनुकूलित, प्रत्येक नोड में डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग की सुविधा है, जो दक्षता को अधिकतम और CPU थर्मल थ्रॉटलिंग को कम करती है, जिससे 400G प्रति नोड तक लचीले नेटवर्किंग विकल्पों की एक रेंज के साथ कम विलंबता वाले फ्रंट और रियर I/O को सक्षम किया जा सकता है।

BigTwin® - बहुमुखी Supermicro BigTwin 2U –4-नोड या 2U 2-नोड सिस्टम के रूप में उपलब्ध है। Supermicro BigTwin में बिजली सप्लाई और पंखे साझा किए गए हैं, जिससे बिजली की खपत कम हो जाती है। BigTwin Intel® Xeon® 6 प्रोसेसर के साथ उपलब्ध है।

MicroBlade® - Supermicro 6U 40-नोड और 6U 20-नोड MicroBlade सिस्टम ग्राहकों को उच्चतम घनत्व और लागत प्रभावी सिंगल-सॉकेट x86 सर्वर समाधान प्रदान करते हैं। 10 वर्षों से अधिक समय से इनका उपयोग अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनियों द्वारा ICs के डिज़ाइन और विकास के लिए किया जा रहा है। MicroBlade सिस्टम Intel Xeon 6300, Xeon D और AMD EPYC 4005 सिरीज़ सहित CPUs की एक विस्तृत रेंज को सपोर्ट करते हैं। नवीनतम पीढ़ी के MicroBlade सिस्टम 6U घेरे में 20 AMD EPYC 4005 सिरीज़ CPUs और 20 GPUs तक को सपोर्ट कर सकते हैं।

MicroCloud - उद्योग-प्रमाणित डिज़ाइन, प्रति चेसिस 10 CPU नोड्स तक या 5 CPU + GPU नोड्स तक स्केलेबल। केवल 3U रैक स्पेस में 10 सर्वर नोड्स के साथ, ग्राहक उद्योग-स्टैन्डर्ड 1U रैकमाउंट सर्वर की तुलना में अपने कंप्यूटिंग घनत्व को 3.3x से अधिक बढ़ा सकते हैं।

Petascale स्टोरेज – स्केल-आउट और स्केल-अप सॉफ्टवेयर-परिभाषित स्टोरेज के लिए अनुकूलित घनत्व-अधिकतम ऑल-फ्लैश स्टोरेज सिस्टम, आसानी से परिनियोजित किए जाने वाले 1U और 2U फॉर्म फ़ैक्टर के साथ उद्योग स्टैन्डर्ड EDSFF मीडिया को सपोर्ट करते हैं।

Workstation - रैकमाउंट फॉर्म फ़ैक्टर में Workstation का प्रदर्शन और लचीलापन, केंद्रीकृत संसाधनों का उपयोग करने वाले संगठनों के लिए बढ़े हुए घनत्व और सुरक्षा प्रदान करता है।

SC25 में Supermicro

नवीनतम नवाचारों को देखने के लिए Supermicro के बूथ #3504 पर जाएँ और विशेषज्ञों, ग्राहकों और भागीदारों से सीधे बात करने के लिए बूथ थिएटर में जाएँ।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित संपूर्ण IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम करने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया, और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार करने और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फॉर्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

