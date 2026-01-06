Supermicro ग्राहक, एज और उपभोक्ता मार्केटों में एंटरप्राइज़-श्रेणी का AI प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहा है।

Intel और AMD-संचालित प्लेटफ़ार्मों के साथ NVIDIA द्वारा एज पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया जा रहा है

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और लास वेगास, 6 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/एज के लिए एक टोटल IT समाधान प्रदाता, लास वेगास, नेवादा, में अपने नवीनतम उच्च-प्रदर्शन वाले Super AI Station को प्रदर्शित करेगा। Supermicro के उत्पादों के नए पोर्टफ़ोलियो को AI डेवलपरों, स्टार्ट-अप्स और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधानों में कार्यरत पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डेस्कटॉप, एज और उपभोक्ता मार्केटों में नवीनतम नवाचार और प्रदर्शन प्रस्तुत करता है।

New Workstation and AI PC Systems

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "उपभोक्ता केंद्रित AI एप्लीकेशनों में हुई अभूतपूर्व प्रगति के कारण उपभोक्ता टेक्नोलॉजी परिदृश्य पहले से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहा है। रचनाकारों और डेवलपरों सहित अगली पीढ़ी के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाते हुए, Supermicro अभूतपूर्व प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता प्रदान करने वाले नवीनतम नवाचारों को प्रस्तुत कर रहा है।"

Supermicro द्वारा NVIDIA, Intel, और AMD की नवीनतम टेक्नोलॉजियों से लैस अगली पीढ़ी के सिस्टमों को प्रदर्शित किया जाएगा।

विशेषता-युक्त सिस्टम

Super AI Station (ARS-511GD-NB-LCC) - उच्च-स्तरीय सर्वर ग्रेड NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop सुपरचिप को एक डेस्कसाइड फॉर्म फैक्टर में लाकर, यह अपनी तरह का पहला प्लेटफ़ार्म बेजोड़ प्रदर्शन, और पारंपरिक PCIe आधारित GPU वर्कस्टेशनों की तुलना में 5x से अधिक AI PFLOPS कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करता है। 775GB सामंजस्यपूर्ण मेमोरी के साथ स्थानीय रूप से विशाल मॉडलों को सपोर्ट करते हुए, AI मॉडलों, फाइन-ट्यूनिंग, इन्फरेंसिंग, एप्लिकेशनों तथा एल्गोरिदम प्रोटोटाइपिंग और विकास के लिए यह नया Super AI Station एक संपूर्ण समाधान है, जिसे बेजोड़ विलंबता और पूर्ण डेटा सुरक्षा के लिए ऑन-प्रिमाइसेस परिनियोजित किया जा सकता है। यह स्व-निहित लिक्विड-कूल्ड प्लेटफ़ार्म उच्च शिक्षा संस्थानों, स्टार्टअप्स, डीप-टेक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए उपयुक्त है, जिनके पास संभवत: AI विकास के उद्देश्यों के लिए पारंपरिक सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच उपलब्ध न हो और जो उपलब्धता, लागत, गोपनीयता और विलंबता संबंधी चिंताओं के कारण क्लस्टर-स्केल या क्लाउड AI सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हों।

– Intel Xeon 6 SoC प्रोसेसर द्वारा संचालित, यह नया वर्कस्टेशन कई प्रकार के GPUs और विशाल मेमोरी क्षमता की सपोर्ट के साथ एजेंटिक AI प्रदर्शन प्रदान कर सकता है। CDNs के लिए अंतर्निर्मित मीडिया ट्रांसकोडिंग त्वरण और 2x 100GbE QSFP28 एक ऐसा प्लेटफ़ार्म प्रदान करते हैं जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर-डिफाइंड ब्रॉडकास्ट, वीडियो-ऑन-डिमांड, CDN, लाइव स्ट्रीमिंग और VDI सेवाओं सहित विभिन्न उपयोग मामलों के लिए किया जा सकता है। Supermicro AI PC (AS -C521D-11302U) नए ग्राहक सिस्टम में नवीनतम AMD CPUs हैं; जिन्हें स्लिम PC मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है। न्यूनतम डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह सिस्टम एक आकर्षक डिब्बे में आता है, जो कार्यालय और व्यक्तिगत उपयोग दोनों में AI एप्लीकेशनों के लिए अनुकूलित है। नया AI PC, Supermicro के AS-531AW-TC सहित GPU-रेडी वर्कस्टेशनों के विस्तारित पोर्टफ़ोलियो के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जो आधुनिक व्यावसायिक कार्यप्रवाहों के लिए AI-संचालित उत्पादकता, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक टोटल IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम करने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो प्रगति और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (Green Computing) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फॉर्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2854650/Supermicro_New_Workstation_and_AI_PC_Systems.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg