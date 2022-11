Supermicro ने ऑल-न्यू 4th Gen AMD EPYC™ प्रोसेसर पर आधारित सिस्टम के H13 पोर्टफोलियो के लिए रिमोट ऑनलाइन एक्सेस प्रोग्राम, JumpStart की शुरुआत की

नि:शुल्क ऑनलाइन अक्सेस प्रोग्राम Supermicro के नए AMD EPYC प्रोसेसर-समर्थित सिस्टम के रिमोट वर्कलोड टेस्टिंग, बेंचमार्किंग और सत्यापन को सक्षम बनाता है जिसकी शिपिंग 10 नवम्बर से शुरू होगी।

सैन जोस, कैलिफोर्निया, 8 नवम्बर, 2022 /PRNewswire/ --क्लाउड, एआई/एमएल, स्टोरेज और 5जी/एज के लिए समग्र आईटी समाधान प्रदाता Supermicro (नैस्डेक: SMCI), ने 4th Gen AMD EPYC प्रोसेसर आधारित सिस्टम पर वर्कलोड टेस्टिंग और एप्लिकेशन ट्यूनिंग के लिए अपने JumpStart रिमोट एक्सेस प्रोग्राम – Supermicro H13 JumpStart -- की घोषणा की।

एआई, डीप लर्निंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेल्को, स्टोरेज और अन्य उद्योगों में डेवलपरों व आईटी प्रशासकों को Supermicro के आगामी H13 सिस्टम के व्यापक पोर्टफोलियो पर अपने समाधान की तैनाती में तेजी लाने के लिए अग्रणी-एज प्रौद्योगिकियों तक तत्काल पहुंच प्राप्त होगी। ग्राहक AMD EPYC प्रोसेसर-आधारित सिस्टम की पिछली पीढ़ियों के साथ संगतता का परीक्षण करने में सक्षम होंगे और DDR5 मेमोरी, PCI-E 5.0 स्टोरेज, नेटवर्किंग, एक्सेलेरेटर्स व 4th Gen AMD EPYC की CXL 1.1+ पेरिफेरल्स का लाभ उठाने के लिए अपने अनुप्रयोगों को अनुकूलित करने में सक्षम होंगे।

Supermicro के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स लियांग ने कहा, "सुपरमाइक्रो का फोर्थ जेन AMD EPYC प्रोसेसर Jumpstart प्रोग्राम डेटा सेंटर की तैनाती में तेजी लाने के लिए कार्यभार प्रदर्शन के त्वरित सत्यापन के माध्यम से ग्राहकों को अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बाजार का लाभ देने के लिए तैयार है।" "Supermicro के एप्लिकेशन-अनुकूलित सर्वरों में प्रति वाट प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और कम किए गए टीसीओ को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।"

Jumpstart कार्यक्रम

यह JumpStart प्रोग्राम प्रदर्शन और दक्षता-दिमाग वाले डेटा केंद्रों को उनके पूर्व-मान्य समाधानों को लागू करने में फर्स्ट-मूवर लाभ देगा। Supermicro Hyper 1U व 2U रैकमाउंट सर्वर शुरू में रैकमाउंट के अतिरिक्त मॉडल, मल्टी-नोड ट्विन और समय के साथ जोड़े गए स्टोरेज सिस्टम व ग्राहक की मांग के आधार पर सत्यापन के लिए उपलब्ध होंगे।

Supermicro के रैक प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन सेंटर में होस्ट किए गए Supermicro Jumpstart कार्यक्रम के प्रतिभागियों के पास Supermicro के अग्रणी डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर टीमों तक पहुंच होगी। यह सहयोग प्रतिभागियों को परीक्षण और सत्यापन से सम्पूर्ण कुल आईटी समाधान परिनियोजन में ले जाने में सक्षम करेगा।

Supermicro के JumpStart पोर्टल, का उपयोग करते हुए, इच्छुक सुपरमाइक्रो ग्राहक अर्हता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के विकल्प के साथ बेयर मेट इंस्टेंस दिया जाएगा और सिस्टम पर उनके शेड्यूल के आधार पर समय निर्धारित करने का अवसर दिया जाएगा।

Supermicro H13 Jumpstart प्रोग्राम के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां देखें: www.supermicro.com/jumpstart/H13

Supermicro के बारे में अधिक जानने के लिए, देखें www.supermicro.com

