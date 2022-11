Supermicro abre programa de acesso remoto on-line JumpStart para o portfólio de sistemas H13 com base nos novos processadores AMD EPYC™ de 4ª geração

O programa de acesso on-line gratuito permite testes de carga de trabalho remotos, benchmarking e validação dos sistemas alimentados pelo novo processador AMD EPYC da Supermicro que começarão a ser entregues em 10 de novembro

SAN JOSE, Califórnia, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Supermicro (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, anunciou seu programa de acesso remoto JumpStart – Supermicro H13 JumpStart – para testes de carga de trabalho e ajuste de aplicações em sistemas baseados no processador AMD EPYC de 4ª geração.

Os desenvolvedores e administradores de TI em IA, aprendizagem profunda, manufatura, telecomunicações, armazenamento e outros setores terão acesso imediato a tecnologias de ponta para acelerar a implementação de suas soluções no extenso portfólio dos próximos sistemas H13 da Supermicro. Os clientes poderão testar a compatibilidade com as gerações anteriores de sistemas baseados no processador AMD EPYC e otimizarem suas aplicações para aproveitar a memória DDR5, o armazenamento PCI-E 5.0, a rede, os aceleradores e periféricos CXL 1.1+ da 4ª geração dos processadores AMD EPYC.

"O programa JumpStart do processador AMD EPYC de 4ª geração da Supermicro está preparado para oferecer aos clientes uma vantagem de mercado sobre seus concorrentes por meio da validação rápida de desempenho de carga de trabalho para acelerar as implementações de data center", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Os servidores otimizados para aplicação da Supermicro incorporam as mais recentes tecnologias para melhorar o desempenho por watt, eficiência energética e TCO reduzido."

Programa JumpStart

Este programa JumpStart oferecerá aos data centers de desempenho e orientados por eficiência uma vantagem pioneira na implementação de suas soluções pré-validadas. Os servidores Hyper 1U e 2U da Supermicro para montagem em rack estarão inicialmente disponíveis para validação com modelos adicionais de sistemas de montagem em rack, gêmeos em multi-nós e sistemas de armazenamento adicionados ao longo do tempo e baseados na demanda dos clientes.

Hospedados no Rack Plug and Play Solution Center da Supermicro, os participantes do programa Jumpstart da Supermicro terão acesso às principais equipes de engenharia e arquitetura de data center da Supermicro. Esta colaboração permitirá que os participantes passem de testes e de validação para uma implementação completa de solução total de TI.

Utilizando o portal JumpStart da Supermicro, os clientes da Supermicro que tiverem interesse podem se inscrever para se qualificar. Logo depois, eles receberão uma instância bare metal com uma variedade de sistemas operacionais e a oportunidade de agendar tempo nos sistemas com base em seus cronogramas.

Para saber mais sobre o programa Supermicro H13 Jumpstart, acesse: www.supermicro.com/jumpstart/H13

Para saber mais sobre a Supermicro, acesse www.supermicro.com

Sobre a Supermicro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

