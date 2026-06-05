SynaXG, Aethertek और Metanoia ने उद्योग का सबसे शक्तिशाली FR2 Open RAN समाधान घोषित किया

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Metanoia

05 Jun, 2026, 06:11 IST

ताइपे, 5 जून, 2026 /PRNewswire/ -- SynaXG, Aethertek और Metanoia ने आज उद्योग का सबसे शक्तिशाली SynaXG के AI-RAN Central Unit (CU) और Distributed Unit (DU) सॉफ़्टवेयर को Nvidia DGX Spark AI सर्वर पर Metanoia और Aethertek के उन्नत FR2 रेडियो प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत शुरु-से-अंत-तक AI-RAN-सक्षम FR2 SG नेटवर्क समाधान घोषित किया है।

OEM तथा ODM भागीदारों के लिए यह समाधान क्लाउड-नेटिव RAN इंटेलिजेंस, उच्च-प्रदर्शन FR2 रेडियो टेक्नोलॉजी और त्वरित परिनियोजन क्षमताओं को संयोजित करते हुए एक पूर्णतः एकीकृत AI-RAN आर्किटेक्चर प्रदान करता है।

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"FR1 और FR2 दोनों समाधानों के लिए Metanoia हमारा मुख्य रेडियो टेक्नोलॉजी भागीदार है," SynaXG के CEO Xin Huang ने कहा। "Metanoia के साथ मिलकर काम करने से, AI-RAN के लिए हमारे CU/DU समाधान Metanoia के संदर्भ प्लेटफार्मों के साथ पूरी तरह से पूर्व-एकीकृत हैं। यह Metanoia के सभी ODM ग्राहकों को टच-रहित प्रोविजनिंग, FR2 बीम स्टीयरिंग और NR-DC जैसी उन्नत सुविधाओं के लिए सामान्य प्रक्रिया से हटकर पूर्व-एकीकरण प्रदान करता है, जिससे Metanoia के सेमी-टर्नकी SDK का उपयोग करते हुए उनके TTM को काफी हद तक सक्षम बनाया जा सकता है।" 

समाधान के केंद्र में Metanoia के MT2824 5G बेसबैंड SoC, MT3812 IF/RF ट्रांससीवर, और Aethertek की Nova Antenna-in-Module (AiM) टेक्नोलॉजी से युक्त एक संयुक्त रूप से विकसित एक FR2 रेडियो प्लेटफॉर्म, Albizia है।

"ODM भागीदारों के लिए Aethertek और Metanoia के साथ सह-विकसित Albizia FR2 विकास प्लेटफ़ार्म और बीम स्टीयरिंग और NR-DC के शुरु-से-अंत-तक समाधान सहित SynaXG AI-RAN CU/DU सर्वरों के साथ एकीकृत, पूर्ण-विशेषताओं वाला FR2 प्रस्तुत करता है," Aethertek के बिज़नेस डेवलपमेंट निदेशक, Perry Lin ने कहा। "यह बहुत तेज TTM के साथ अंतिम-ग्राहक सिस्टम विशेषता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।"

यह संयुक्त समाधान निम्न प्रमुख उन्नत 5G क्षमताओं को सपोर्ट करता है:

  • 400 MHz FR2 चैनल बैंडविड्थ
  • शुरु-से-अंत-तक बीम स्टीयरिंग कंट्रोल
  • NR डुअल कनेक्टिविटी (NR-DC)
  • बेहतर उपयोगकर्ता थ्रूपुट और कवरेज के लिए समकालिक FR1 और FR2 कनेक्टिविटी
  • GPU-एक्सेलरेटेड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पर AI-RAN परिनियोजन

Metanoia के CEO, Dr. Stewart Wu, ने कहा, "हम AI-RAN और FR2 नवाचार को बाजार में लाने के लिए SynaXG और Aethertek के साथ भागीदारी करते हुए अत्यंत उत्साहित हैं। Metanoia के 5G सिलिकॉन, Aethertek के mmWave एंटीना और SynaXG के AI-नेटिव CU/DU प्लेटफॉर्म को मिलाकर, ODM को Albizia से अगली पीढ़ी के वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने में सक्षम बनाया जाता है।"

Metanoia का परिचय
Open RAN के लिए Metanoia Communications की सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो (SDR) और एकीकृत 5G चिपसेट में विशेषज्ञता है। 3GPP और O-RAN मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इसके सिलिकॉन और सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास को गति प्रदान करते हैं।

संपर्क:
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SynaXG का परिचय
SynaXG, सिंगापुर स्थित AI-नेटिव रेडियो एक्सेस नेटवर्क (AI-RAN) वाली एक अग्रणी कंपनी है। 5G-Advanced और 6G के लिए कुशल नेटवर्क को सक्षम करते हुए इसका प्लेटफॉर्म वाणिज्यिक हार्डवेयर पर 5G RAN और AI कार्यभारों को जोड़ता है।

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Aethertek का परिचय
Aethertek वायरलेस नेटवर्कों के लिए mmWave और फेज़्ड-एरे एंटीना समाधान विकसित करता है। इसकी FR2 और एंटीना एकीकरण विशेषज्ञता ग्राहकों को उच्च-प्रदर्शन, ओपन, और इंटरऑपरेबल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर परिनियोजित करने में सक्षम बनाती है।

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