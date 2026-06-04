사이나XG, 에테르텍, 메타노이아, 업계 최초 FR2 오픈 RAN 솔루션 발표

타이베이, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 사이나XG(SynaXG), 에테르텍(Aethertek), 메타노이아(Metanoia)가 6월 4일, 엔비디아 DGX 스파크(Nvidia DGX Spark) AI 서버에서 실행되는 사이나XG의 AI-RAN 중앙 장치(Central Unit, CU) 및 분산 장치(Distributed Unit, DU) 소프트웨어와 메타노이아 및 에테르텍의 고급 FR2 무선 플랫폼을 통합한 업계 최초의 엔드투엔드 AI-RAN 기반 FR2 5G 네트워크 솔루션을 발표했다.

이 솔루션은 클라우드 네이티브 RAN 인텔리전스, 고성능 FR2 무선 기술, OEM 및 ODM 파트너를 위한 가속화된 배포 역량을 결합한 완전 통합 AI-RAN 아키텍처를 제공한다.

사이나XG의 신 황(Xin Huang) 최고경영자는 "메타노이아는 FR1과 FR2 솔루션 모두를 위한 우리의 최고 무선 기술 파트너이다"라고 말했다. 이어 "메타노이아와 긴밀히 협력함으로써 AI-RAN을 위한 우리의 CU/DU 솔루션은 메타노이아 레퍼런스 플랫폼과 완전히 사전적으로 통합되어 있다. 이는 메타노이아의 세미 턴키 SDK를 사용해 모든 메타노이아 ODM 고객들에게 제로 터치 프로비저닝, FR2 빔 스티어링, NR-DC와 같은 고급 기능에 대한 즉시 사용 가능한 사전 통합을 제공하여 출시 시간(TTM)을 크게 단축한다"고 덧붙였다.

솔루션의 핵심에는 메타노이아의 MT2824 5G 베이스밴드 SoC, MT3812 IF/RF 트랜시버, 에테르텍의 노바 안테나 인 모듈(Nova Antenna-in-Module, AiM) 기술을 선보이는 공동 개발 FR2 무선 플랫폼 알비지아(Albizia)가 있다.

에테르텍 사업 개발 부문의 페리 린(Perry Lin) 디렉터는 "에테르텍과 메타노이아가 공동 개발하고 사이나XG AI-RAN CU/DU 서버와 통합된 알비지아 FR2 개발 플랫폼은 빔 스티어링과 NR-DC 엔드투엔드 솔루션을 포함한 완전한 기능의 FR2를 ODM 파트너들에게 제공한다"고 말했다. 그는 "이는 매우 빠른 출시 시간으로 최종 고객 시스템 기능 기대치를 충족한다"고 덧붙였다.

결합된 솔루션은 다음을 포함한 주요 고급 5G 역량을 지원한다.

400MHz FR2 채널 대역폭

엔드투엔드 빔 스티어링 제어

NR 이중 연결(NR Dual Connectivity, NR-DC)

향상된 사용자 처리량과 커버리지를 위한 FR1 및 FR2 동시 연결

GPU 가속 서버 인프라에서의 AI-RAN 배포

메타노이아의 최고경영자인 스튜어트 우(Stewart Wu) 박사는 "AI-RAN과 FR2 혁신을 시장에 선보이기 위해 사이나XG 및 에테르텍과 파트너십을 맺게 되어 기쁘다"고 말했다. 그는 "메타노이아의 5G 실리콘, 에테르텍의 밀리미터파(mmWave) 안테나, 사이나XG의 AI 네이티브 CU/DU 플랫폼을 결합한 알비지아는 ODM들이 차세대 무선 인프라를 신속하게 개발할 수 있게 한다"고 덧붙였다.

메타노이아 소개

메타노이아 커뮤니케이션스(Metanoia Communications)는 오픈 RAN을 위한 소프트웨어 정의 무선(Software-Defined Radio, SDR)과 통합 5G 칩셋을 전문으로 한다. 이 회사의 실리콘과 소프트웨어는 3GPP 및 O-RAN 표준 준수를 보장하면서 제품 개발을 가속화한다.

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사이나XG 소개

사이나XG는 AI 네이티브 무선 접속 네트워크(AI-RAN)의 싱가포르 기반 선구자이다. 이 플랫폼은 상용 하드웨어에서 5G RAN과 AI 워크로드를 결합하여 5G-어드밴스드(5G-Advanced)와 6G를 위한 효율적인 네트워크를 실현한다.

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에테르텍 소개

에테르텍은 무선 네트워크를 위한 밀리미터파 및 위상 배열 안테나 솔루션을 개발한다. FR2 및 안테나 통합 전문성으로 고객들이 고성능의 개방적이고 상호운용 가능한 5G 인프라를 배포할 수 있도록 한다.

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SOURCE Metanoia