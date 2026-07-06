Techstars और Emirates NBD ने MENAT क्षेत्र में एंटरप्राइज-ग्रेड AI और FinTech समाधानों को गति देने के लिए भागीदारी की

दुबई, UAE, 6 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- मध्य-पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और तुर्किए (MENAT) क्षेत्र में अग्रणी बैंकिंग ग्रुप, Emirates NBD और स्टार्टअप एक्सिलरेटर Techstars ने एक व्यावसायिक रूप से संचालित उच्च-विकास AI और FinTech नवाचारों को सीधे बैंक के कई बाज़ारों वाले क्षेत्रीय इकोसिस्टम में एकीकृत करने के उद्देश्य वाले "Acceleration-to-Enterprise" मॉडल पर केंद्रित कार्यनीतिक भागीदारी की घोषणा की है।

Techstars and Emirates NBD partner to accelerate enterprise-grade AI and FinTech solutions across the MENAT region

Techstars के 11,000 से अधिक संस्थापकों के वैश्विक नेटवर्क को वर्तमान में 50 से अधिक सक्रिय AI उपयोग मामलों को मैनेज करने वाले बैंक के उन्नत विश्लेषणात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाकर अनुपालन, वेल्थ मैनेजमेंट, SME बैंकिंग और पूंजी बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एजेंटिक FinTech स्टार्टअपों के लिए स्केलेबल, व्यावसायिक मार्ग प्रदान किए जाएंगे।

2033 तक दुबई को शीर्ष चार वैश्विक वित्तीय केंद्रों में स्थान दिलाने के लक्ष्य वाली यह पहल Dubai Economic Agenda (D33) के प्रति Emirates NBD की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

Miguel Rio Tinto, Emirates NBD में ग्रुप चीफ डिजिटल और सूचना अधिकारी, ने टिप्पणी की: "दुबई अब GCC FinTech कंपनियों के लगभग 60% का ठिकाना है, हमें एजेंटिक वित्त में FinTech की नवाचार की नई लहर का लाभ उठाने और उसे हासिल करने के लिए Techstars के साथ भागीदारी करने में प्रसन्नता हो रही है। Emirates NBD की क्षेत्रीय उपस्थिति और डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, हम अपने नौ मिलियन सक्रिय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के तरीकों को बदल सकने वाले समाधानों को सपोर्ट करने वाले चुनिंदा AI और FinTech स्टार्टअपों को एंटरप्राइज बैंकिंग में सीधा मार्ग प्रदान कर रहे हैं।"

Emirates NBD में कार्यनीति, विश्लेषणात्मक और वेंचर कैपिटल के ग्रुप प्रमुख, Neeraj Makin, ने कहा: "Techstars के साथ भागीदारी Emirates NBD के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने और वैश्विक टेक्नोलॉजी तथा स्टार्टअप नेटवर्क के साथ जुड़ाव को मज़बूत करने पर अनवरत ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। हमारा लक्ष्य उभरते हुए संस्थापकों तक पहुंच, बाजार की इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी प्रवृत्तियों को मिलाकर पूरे क्षेत्र में ग्रुप की दीर्घकालिक कार्यनीतिक, डिजिटल और AI महत्वाकांक्षाओं का सपोर्ट करने वाले नवाचार के अवसरों को गति देना है।"

वास्तविक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह अद्वितीय भागीदारी AI स्टार्टअपों को Emirates NBD के क्लाउड-नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए सुरक्षित और व्यक्तिगत बैंकिंग समाधानों का संचालन करने में सहायता करती है।

Techstars के CEO, David Cohen ने कहा: "Techstars हमेशा से संस्थापकों को तेजी से आगे बढ़ने में सहायता करने से संबंधित कार्य करता रहा है। Emirates NBD जैसे एक अग्रसक्रिय, AI-प्रथम संस्थान के साथ भागीदारी करके हम अपने FinTech और AI संस्थापकों को विश्व के सबसे गतिशील वित्तीय बाजारों में से एक में सबसे आगे रहने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। UAE की इंटेलिजेंट, डेटा-संचालित नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की प्रतिबद्धता इसे वित्त के भविष्य को पुन: परिभाषित करने वाले उद्यम-स्तरीय समाधानों के लिए एक आदर्श लॉन्चपैड बनाती है।"

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