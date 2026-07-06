Techstars et Emirates NBD s'associent pour accélérer le développement de solutions d'IA et de FinTech destinées aux entreprises dans toute la région MENAT

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, un groupe bancaire de premier plan au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et en Turquie (région MENAT), ainsi que l'accélérateur de start-ups Techstars, ont annoncé un partenariat stratégique axé sur un modèle « Acceleration-to-Enterprise » à vocation commerciale visant à intégrer les innovations à forte croissance en matière d'IA et de FinTech directement dans l'écosystème régional de la banque, qui couvre plusieurs marchés.

Techstars and Emirates NBD partner to accelerate enterprise-grade AI and FinTech solutions across the MENAT region

La combinaison du réseau mondial de Techstars, qui compte plus de 11 000 fondateurs, et de l'infrastructure analytique de pointe de la banque, qui gère actuellement plus de 50 cas d'utilisation actifs de l'IA, permettra d'offrir des voies de développement commercial évolutives aux start-ups FinTech agentiques spécialisées dans la conformité, la gestion de patrimoine, les services bancaires aux PME et les marchés de capitaux.

Cette initiative souligne l'engagement d'Emirates NBD envers le Programme économique de Dubaï (D33), qui vise à faire de Dubaï l'un des quatre premiers centres financiers mondiaux d'ici 2033.

Miguel Rio Tinto, directeur du numérique et de l'information du groupe chez Emirates NBD, a déclaré : « Dubaï accueillant désormais près de 60 % des entreprises de FinTech du CCG, nous sommes ravis de nous associer à Techstars pour tirer parti de la nouvelle vague d'innovation dans le domaine de la finance participative. Mettant à profit la présence régionale et des capacités numériques d'Emirates NBD, nous offrons à certaines start-ups spécialisées dans l'IA et la FinTech un accès direct aux services bancaires destinés aux entreprises, en soutenant des solutions à même de transformer la manière dont nous servons nos neuf millions de clients actifs ».

Neeraj Makin, responsable « Stratégie, analyse et capital-risque » du groupe chez Emirates NBD, a déclaré : « Ce partenariat avec Techstars témoigne de la volonté constante d'Emirates NBD de renforcer son écosystème d'innovation et d'approfondir son engagement auprès des réseaux mondiaux de technologies et de start-ups. En alliant l'accès à des fondateurs émergents, les informations sur le marché et les nouvelles tendances technologiques, nous visons à accélérer les opportunités d'innovation sur lesquelles reposent les ambitions stratégiques, numériques et en matière d'IA à long terme du groupe dans toute la région ».

Ce partenariat unique permet aux start-ups spécialisées dans l'IA de tester des solutions bancaires sécurisées et personnalisées en s'appuyant sur l'infrastructure native du cloud d'Emirates NBD, afin d'avoir un impact concret.

David Cohen, PDG de Techstars, a déclaré : « Techstars a toujours eu pour objectif d'aider les fondateurs à aller plus vite. En nouant un partenariat avec une institution proactive et axée sur l'IA telle qu'Emirates NBD, nous offrons à nos fondateurs de start-ups spécialisées dans la FinTech et l'IA une place au premier rang sur l'un des marchés financiers les plus dynamiques au monde. L'engagement des Émirats arabes unis à devenir une plaque tournante mondiale de l'innovation intelligente et axée sur les données en fait le tremplin idéal pour des solutions destinées aux entreprises qui redéfiniront l'avenir de la finance ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3003906/Emirates_NBD.jpg