TheSportExchange ने NASDAQ में सीधे सूचीबद्ध होने की अभिलाषा घोषित की

प्रदर्शन-आधारित डिजिटल परिसंपत्ति बाज़ार का H2 2026 लक्ष्य; सार्वजनिक लॉन्च के लिए 1 मई, 2026 का निर्धारण

न्यूयॉर्क, 4 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- यूरोप में TSE Marketplace Ltd. के रूप में कार्यरत TheSportExchange ("TSE") ने आज Nasdaq या New York Stock Exchange में अपने साधारण शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करने की अपनी अभिलाषा घोषित की है। कंपनी का बाजार की स्थितियों और नियामक समीक्षा के तहत, 2026 की दूसरी छमाही में सूचीबद्ध करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित सूचीबद्धता के संबंध में Chardan को वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। खेलों से जुड़े निवेशों के प्रति संस्थागत रुचि में तेजी से वृद्धि को देखते हुए, TSE के अनुसार पूंजी बाजारों में प्रवेश का यह उचित समय है।

वैश्विक खेलों के लिए प्रदर्शन-आधारित बाज़ार का निर्माण

प्रतिभागियों को पेशेवर खेल टीमों और लीग रैंकिंग से जुड़ी प्रदर्शन-आधारित डिजिटल संपत्तियों ("Keys") को हासिल करने और उनमें ट्रेड करने में सक्षम बनाने के लिए, TSE ने एक डिजिटल बाज़ार विकसित किया है। एक संरचित, पारदर्शी ढांचा तैयार करते हुए परिसंपत्ति मूल्य-निर्धारण सत्यापित ऑन-फील्ड प्रदर्शन डेटा और वास्तविक समय की बाजार मांग को दर्शाता है, जिसके माध्यम से खेल प्रदर्शन एक द्विआधारी परिणाम से जुड़ने के बजाय एक निरंतर ट्रैक किया जाने वाला ट्रेड करने योग्य संदर्भ बन जाता है।

सार्वजनिक लॉन्च 1 मई, 2026 को निर्धारित है

पूर्ण कमर्शियल रिलीज़ से पहले संरचित ऑनबोर्डिंग को सपोर्ट करते हुए, TSE वर्तमान में एक सीमित, केवल आमंत्रण-आधारित चरण में कार्य कर रहा है।

इस प्लेटफ़ार्म को 1 मई, 2026 को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाना निर्धारित है। इस लॉन्च के माध्यम से World Cup टीम Keys को बाज़ार में पहली वैश्विक स्तर पर वितरित संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर

TSE, PandaSea Mainnet पर आधारित है - जो PandaSea Inc. द्वारा विकसित एक Layer-1 ब्लॉकचेन है, और जिसे वैश्विक खेल बाजारों में उच्च थ्रूपुट, नियतात्मक निपटान और ऑन-चेन पारदर्शिता के लिए डिज़ाइन किया गया है। PANDA, PandaSea Mainnet का नेटिव गैस टोकन है।

नेटवर्क निपटान और लेनदेन प्रोसेसिंग के लिए लिक्विडिटी सुनिश्चित करते हुए TSE के पास अपने परिचालन इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग के रूप में PANDA टोकनों का एक भंडार होता है। PandaSea के नेटवर्क प्रोटोकॉल के तहत, नेटवर्क पर प्रोसेस किए गए लेनदेन की कुल मात्रा का 0.56% खुले बाज़ार में PANDA के पुनर्खरीद की ओर निर्देशित होता है। TSE के पास PANDA की होल्डिंग्स और PandaSea Inc. के साथ उसके आर्थिक संबंधों के बारे में अतिरिक्त विस्तृत जानकारी TSE के पंजीकरण विवरणों में दी जाएगी।

मैनेजमेंट कॉमेंट्री

TheSportExchange के संस्थापक और CEO, Steve van Zutphen, ने कहा:

"पूरे खेल इकोसिस्टम के लिए प्रशंसकों के जुड़ाव को नए अवसरों में बदलने के लिए पहली बार डिज़ाइन किए गए मंच पर पूरे विश्व के खेल प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीमों के प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं।"

TheSportExchange का परिचय

PandaSea Mainnet पर निर्मित, TheSportExchange प्रदर्शन से जुड़ा एक डिजिटल परिसंपत्ति बाज़ार है जो प्रतिभागियों को पेशेवर खेल टीम के प्रदर्शन और लीग रैंकिंग से जुड़ी Keys को ट्रेड करने में सक्षम बनाता है। अधिक जानकारी के लिए, thesportexchange.com पर जाएं।

PandaSea Inc. का परिचय

PandaSea Inc. संस्थागत-स्तर के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने वाली डेलावेयर में निगमित एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका PandaSea Mainnet एक Layer-1 Avalanche Subnet है, और PANDA इसका नेटिव गैस टोकन है। PandaSea का नेटवर्क, प्रोटोकॉल लेनदेन की मात्रा का 0.56% खुले बाजार में PANDA के पुनर्खरीद की ओर निर्देशित करता है। अधिक जानकारी के लिए, pandasea.io पर जाएं।

भविष्योन्मुखी वक्तव्यों के संबंध में चेतावनी वक्तव्य

इस प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्तावित प्रत्यक्ष सूचीबद्धता, अपेक्षित समय, बाजार विस्तार और प्लेटफॉर्म लॉन्च से संबंधित वक्तव्यों सहित भविष्योन्मुखी वक्तव्य शामिल हैं। ये वक्तव्य जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं जिनके कारण बाजार की स्थितियों, नियामक विकास, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम, प्रतिस्पर्धा और अन्य कारकों सहित वास्तविक परिणाम काफी भिन्न हो सकते हैं। यदि यह लागू कानून के तहत आवश्यक न हो, तो कंपनी इन वक्तव्यों को अपडेट करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेती है। यह विज्ञप्ति किसी भी प्रतिभूति को बेचने का प्रस्ताव या खरीदने के प्रस्ताव का आग्रह नहीं है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव केवल Securities and Exchange Commission के समक्ष दर्ज किए गए और उसके द्वारा प्रभावी घोषित किए गए एक प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से ही किया जाएगा।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2918349/TheSportExchange_Logo.jpg