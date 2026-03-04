TheSportExchange kündigt Pläne für eine NASDAQ-Direktnotierung an

Marktplatz für leistungsbezogene digitale Vermögenswerte strebt Börsennotierung im zweiten Halbjahr 2026 an; öffentlicher Start für den 1. Mai 2026 geplant

NEW YORK, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- TheSportExchange („TSE"), in Europa als TSE Marketplace Ltd. tätig, gab heute bekannt, eine Direktnotierung seiner Stammaktien an der Nasdaq oder der New York Stock Exchange anzustreben. Das Unternehmen strebt eine Börsennotierung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 an, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der behördlichen Prüfung. Chardan wurde als Finanzberater im Zusammenhang mit der geplanten Direktnotierung beauftragt. Angesichts des zunehmenden institutionellen Interesses an Anlagemöglichkeiten mit Sportbezug ist TSE der Auffassung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für den Zugang zu den Kapitalmärkten ist.

Aufbau eines leistungsbezogenen Marktplatzes für den globalen Sport

TSE hat einen digitalen Marktplatz entwickelt, der es Teilnehmenden ermöglicht, leistungsbezogene digitale Vermögenswerte („Keys") zu erwerben und zu handeln, die an professionelle Sportteams und Ligatabellen gekoppelt sind. Die Preisbildung der Vermögenswerte basiert auf verifizierten Leistungsdaten aus dem Spielbetrieb und der Marktnachfrage in Echtzeit. Dadurch entsteht ein strukturierter, transparenter Rahmen, in dem sportliche Leistung zu einer fortlaufend nachverfolgten und handelbaren Referenzgröße wird, statt an ein binäres Ergebnis gebunden zu sein.

Öffentlicher Start für den 1. Mai 2026 geplant

TSE befindet sich derzeit in einer begrenzten, nur auf Einladung zugänglichen Phase, die das strukturierte Onboarding vor der vollständigen kommerziellen Freigabe unterstützt.

Der öffentliche Start der Plattform ist für den 1. Mai 2026 geplant. Mit dem Start werden Team-Keys zur Weltmeisterschaft als erste weltweit verfügbare Vermögenswerte auf dem Marktplatz eingeführt.

Technologieinfrastruktur

TSE basiert auf PandaSea Mainnet, einer von PandaSea Inc. entwickelten Layer-1-Blockchain, die für hohen Durchsatz, deterministische Abwicklung und On-Chain-Transparenz in globalen Sportmärkten ausgelegt ist. PANDA ist der native Gas-Token des PandaSea Mainnet.

TSE hält einen Bestand an PANDA-Token als Teil seiner operativen Infrastruktur und stellt damit Liquidität für die Netzwerkabwicklung und Transaktionsverarbeitung sicher. Unter dem Netzwerkprotokoll von PandaSea werden 0,56 % des über das Netzwerk abgewickelten Transaktionsvolumens für PANDA-Rückkäufe am offenen Markt verwendet. Weitere Einzelheiten zu den PANDA-Beständen von TSE und seiner wirtschaftlichen Beziehung zu PandaSea Inc. werden in der Registrierungserklärung von TSE dargelegt.

Kommentar des Managements

Steve van Zutphen, Gründer und Geschäftsführer von TheSportExchange, erklärte:

„Zum ersten Mal können Sportfans auf der ganzen Welt an der Leistung der Teams teilhaben, die sie lieben, auf einer Plattform, die darauf ausgelegt ist, Fan-Engagement in neue Chancen für das gesamte Sportökosystem zu verwandeln."

Informationen zu TheSportExchange

TheSportExchange ist ein Marktplatz für leistungsbezogene digitale Vermögenswerte, der es Teilnehmenden ermöglicht, mit Keys zu handeln, die an die Leistung professioneller Sportteams und Ligatabellen gekoppelt sind, und der auf PandaSea Mainnet basiert. Weitere Informationen finden Sie auf thesportexchange.com.

Informationen zu PandaSea Inc.

PandaSea Inc. ist ein nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware gegründetes Technologieunternehmen, das Blockchain-Infrastruktur für institutionelle Anforderungen entwickelt. PandaSea Mainnet ist ein Layer-1-Avalanche-Subnetz, und PANDA ist der native Gas-Token. Das Netzwerkprotokoll von PandaSea verwendet 0,56 % des Transaktionsvolumens für PANDA-Rückkäufe am offenen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf pandasea.io.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur vorgeschlagenen Direktnotierung, zum erwarteten Zeitplan, zur Marktexpansion und zum Start der Plattform. Derartige Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, Risiken im Zusammenhang mit der Blockchain-Infrastruktur, Wettbewerb und weitere Faktoren. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein solches Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von ihr für wirksam erklärt wurde.

