TheSportExchange annonce son intention de cotation directe sur le NASDAQ

La plateforme d'actifs numériques liés à la performance vise une cotation au second semestre 2026 ; le lancement public est prévu pour le 1er mai 2026

NEW YORK, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- TheSportExchange (« TSE »), qui opère sous le nom de TSE Marketplace Ltd. en Europe, annonce aujourd'hui son intention d'obtenir la cotation directe de ses actions ordinaires sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange. La société vise une cotation au second semestre 2026, sous réserve des conditions du marché et de l'examen par les autorités réglementaires. Chardan a été retenu comme conseiller financier dans le cadre de la proposition de cotation. Sur fond d'intensification de l'appétit institutionnel pour les expositions liées au sport, TSE estime que le moment est venu d'accéder aux marchés des capitaux.

Création d'un marché lié à la performance pour le sport mondial

TSE a développé une plateforme numérique permettant aux participants d'acquérir et d'échanger des actifs numériques liés aux performances (« clés ») d'équipes sportives professionnelles et aux classements des ligues. Le cours des actifs reflète les données vérifiées des performances sur le terrain et la demande du marché en temps réel, créant ainsi un cadre structuré et transparent grâce auquel les performances sportives deviennent une référence négociable et suivie en permanence, plutôt que d'être liées à un résultat binaire.

Lancement public prévu le 1er mai 2026

TSE fonctionne actuellement dans le cadre d'une phase limitée, sur invitation uniquement, qui permet une intégration structurée avant le lancement commercial complet.

Le lancement public de la plateforme est prévu pour le 1er mai 2026. Les clés des équipes de la Coupe du monde seront les premiers actifs distribués à l'échelle mondiale sur la plateforme.

Infrastructure technologique

TSE est construit sur PandaSea Mainnet, une blockchain de niveau 1 développée par PandaSea Inc. et conçue pour une performance élevée, un règlement déterministe et une transparence sur la chaîne sur l'ensemble des marchés sportifs mondiaux. PANDA est le token Gas natif du réseau principal de PandaSea.

TSE maintient une trésorerie de tokens PANDA dans le cadre de son infrastructure opérationnelle, garantissant la liquidité pour le règlement du réseau et le traitement des transactions. En vertu du protocole de réseau de PandaSea, 0,56 % du volume des transactions traitées sur le réseau est destiné aux rachats de PANDA sur le marché libre. De plus amples renseignements concernant les participations PANDA de TSE et sa relation économique avec PandaSea Inc. seront présentés dans la déclaration d'enregistrement de TSE.

Commentaire de la direction

Steve van Zutphen, fondateur et CEO de TheSportExchange, déclare :

« Pour la première fois, les fans de sport du monde entier peuvent participer aux performances des équipes qu'ils soutiennent, sur une plateforme conçue pour transformer l'engagement des fans en nouvelles opportunités pour l'ensemble de l'écosystème sportif ».

À propos de TheSportExchange

TheSportExchange est une plateforme d'actifs numériques liés à la performance permettant aux participants d'échanger des clés liées à la performance d'équipes sportives professionnelles et au classement des ligues, construite sur le Mainnet de PandaSea. Pour plus d'informations, consultez le site thesportexchange.com.

À propos de PandaSea Inc.

PandaSea Inc. est une société technologique constituée dans le Delaware qui construit une infrastructure blockchain de niveau institutionnel. Son réseau principal PandaSea est un sous-réseau Avalanche de niveau 1, et PANDA est son token Gas natif. Le protocole de réseau de PandaSea redirige 0,56 % du volume des transactions vers des rachats de PANDA sur le marché libre. Pour plus d'informations, consultez le site pandasea.io.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la proposition de cotation directe, le calendrier prévu, l'expansion du marché et le lancement de la plateforme. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible avec les résultats réels, notamment les conditions du marché, les évolutions réglementaires, les risques liés à l'infrastructure de la blockchain, la concurrence et d'autres facteurs. L'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi applicable l'exige. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Toute offre de ce type ne sera faite qu'au moyen d'un prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et déclaré effectif par celle-ci.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918349/TheSportExchange_Logo.jpg