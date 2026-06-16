U.S. News ने 2026-2027 के लिए Best Global Universities की रैंकिंग जारी की

नवीनतम संस्करण में 100 से अधिक देशों के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है।

वाशिंगटन, 16 जून, 2026 /PRNewswire/ -- शिक्षा रैंकिंग और उपभोक्ता परामर्श में वैश्विक प्राधिकरण, U.S. News & World Report ने आज शैक्षणिक अनुसंधान और प्रतिष्ठा पर 2,250 से अधिक स्कूलों का मूल्यांकन करने वाली 2026-2027 Best Global Universities रैंकिंग प्रकाशित की है।

नवीनतम संस्करण में 100 से अधिक देशों के विश्वविद्यालय शामिल हैं। समग्र रैंकिंग में निम्न देशों के सबसे अधिक स्कूल हैं:

चीन: 409

409 संयुक्त राज्य अमेरिका: 275

275 भारत: 123

123 यूनाइटेड किंगडम: 93

93 जापान: 86

U.S. News में शिक्षा के प्रबंध संपादक, LaMont Jones, Ed.D., ने कहा, "मजबूत अकादमिक उत्कृष्टता और वैश्विक मान्यता वाले विश्वविद्यालयों की तलाश करने वाले छात्रों के लिए, Best Global Universities की रैंकिंग एक आवश्यक तुलनात्मक संसाधन प्रदान करती है। हमारी कार्यप्रणाली किसी स्कूल के शोध के ध्येय और अकादमिक प्रभाव पर केंद्रित होती है, जिससे छात्रों को वास्तव में वैश्विक ज्ञान सृजन में अग्रणी संस्थानों की पहचान करने में सहायता मिलती है।"

निम्न सहित 51 विषय रैंकिंग में से चार विषयों में इस वर्ष अधिक स्कूलों को रैंकिंग मिलेगी: जल संसाधन; रासायनिक इंजीनियरिंग; ऊर्जा और ईंधन; और क्लिनिकल चिकित्सा।

परिवर्तनकारी इंटेलिजेंस का एक अग्रणी वैश्विक प्रदाता Clarivate द्वारा प्रदान किए गए Web of Science Core Collection और InCites Benchmarking & Analytics से प्राप्त डेटा और मेट्रिक्स द्वारा संचालित, Best Global Universities कार्यप्रणाली किसी विश्वविद्यालय की वैश्विक और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठा और अकादमिक अनुसंधान प्रदर्शन को मापने वाले कारकों का भार निर्धारित करती है।

समग्र रैंकिंग के लिए, इसमें प्रकाशन, उद्धरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे ग्रंथसूची संबंधी संकेतक शामिल हैं। 51 विषय रैंकिंग में से प्रत्येक का संबंधित विशिष्ट क्षेत्र में अकादमिक अनुसंधान प्रदर्शन पर आधारित अपना भार होता है।

2026-2027 U.S. News & World Report Best Global Universities

*पूरी रैंकिंग यहां देखें।

कुल Best Global Universities – शीर्ष 10

Harvard University Massachusetts Institute of Technology (MIT) Stanford University University of Oxford University of Cambridge Tsinghua University University of California Berkeley Yale University University College London Columbia University

अफ्रीका – शीर्ष 3

University of Cape Town (दक्षिण अफ्रीका) Cairo University (मिस्र) University of Witwatersrand (दक्षिण अफ्रीका)

एशिया – शीर्ष 3

Tsinghua University (चीन) National University of Singapore (सिंगापुर) Peking University (चीन)

ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड – शीर्ष 3

University of Melbourne (ऑस्ट्रेलिया) University of Sydney (ऑस्ट्रेलिया) University of New South Wales Sydney (ऑस्ट्रेलिया)

यूरोप – शीर्ष 3

University of Oxford (यूनाइटेड किंगडम) University of Cambridge (यूनाइटेड किंगडम) University College London (यूनाइटेड किंगडम)

लैटिन अमेरिका – शीर्ष 3

Universidade de Sao Paulo (ब्राजील) Pontificia Universidad Catolica de Chile (चिली) University of Buenos Aires (अर्जेंटीना)

Best Global Universities रैंकिंग, U.S. News के विश्वसनीय जानकारी और रैंकिंग प्रदान करने के व्यापक ध्येय को पूरा करती है - जैसे कि Best High Schools, Best Colleges और Best Online Programs - ताकि सभी छात्रों को अपनी शिक्षा के बारे में सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जा सके।

Best Global Universities के बारे में अधिक जानकारी के लिए, #BestGlobal का उपयोग करते हुए X, TikTok, Facebook और Instagram पर जाएं।

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