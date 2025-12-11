VCTI ने नए मार्केट विश्लेषण के साथ Broadband IQ™ को बढ़ावा दिया

प्लेटफ़ॉर्म अब मार्केट की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धी रणनीतियों के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करता है

सोमरसेट, न्यू जर्सी, 11 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ --डेटा को ब्रॉडबैंड अवसर में बदल रही एक टेक्नोलॉजी और विश्लेषण कंपनी VCTI, ने आज अपने Broadband IQ™ प्लेटफॉर्म में शक्तिशाली नए संवर्द्धन की घोषणा की है। नई, डेटा-संचालित विशेषताएं ब्रॉडबैंड प्रदाताओं को नए विकास अवसरों से संभावित ROI की अभूतपूर्व विज़िबिलिटी प्रदान करती हैं।

नियोजित किए जा रहे नए आवासीय निर्माण के बारे में कार्यवाही योग्य डेटा, मौजूदा संरचनाओं का अवलोकन, बड़े पैमाने पर केबल ओवरबिल्ड अवसरों की पहचान, और घर के मालिकों की स्विच करने की प्रवृत्ति के बारे में गहन जानकारी के साथ, प्रदाता निवेश रणनीतियों को तेज करने, परिनियोजन की योजना को सुव्यवस्थित करने और मार्केट में पहुँच के समय को कम करने में सक्षम हैं।

VCTI के CEO, Raj Singh, ने कहा, "ये नई क्षमताएं Broadband IQ को हमारे ग्राहकों के लिए सटीकता और रणनीतिक मूल्य के एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती हैं। प्रदाताओं को नए विकासों की पहले से जानकारी देकर, ग्राहकों के व्यवहार के बारे में गहन जानकारी देकर, तथा जिन समुदायों को वे सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी देकर, हम उन्हें बेहतर निवेश करने, परिनियोजन के जोखिम को कम करने तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में जीतने में सक्षम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य ऑपरेटरों को अवसर की सबसे स्पष्ट तस्वीर के साथ सशक्त बनाना है, और ये संवर्द्धन बिल्कुल यही प्रदान करते हैं।"

प्रमुख नई विशेषताओं में निम्न सम्मिलित हैं:

N ew Development Alerts सुविधा प्रदाता के क्षेत्र में और उसके आसपास आवासीय और कमर्शियल विकास योजनाओं और परमिटों की वास्तविक समय में विज़िबिलिटी प्रदान करती है। भूमि पूजन से पहले निर्माण गतिविधि की पहचान कर, ऑपरेटर अधिक सटीक बिज़नेस स्थिति तैयार कर सकते हैं, निर्माण लागत को कम करने के लिए वाहक तक संभावित रूप से प्रथम-प्रवर्तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, तथा भविष्य के निवासियों और बिज़नेसों को पहले से जोड़ सकते हैं, जिससे ROI और प्रतिस्पर्धी लाभ दोनों में वृद्धि होगी।

NPS+ Insights , उन्नत Propensity-to-Switch विश्लेषण, Recon Analytics के साथ साझेदारी में, प्रदाताओं को चर्न और प्रतिस्पर्धी टेक दरों का सटीक अनुमान लगाने में सहायता करते हैं। ये जानकारियां नए निर्माणों के लिए बेहतर पूर्वानुमान, बेहतर पूंजी आवंटन निर्णय, तथा बिज़नेस-स्थिति मॉडलिंग में बेहतर विश्वास प्रदान करती हैं।

Location Type सटीक राजस्व मॉडलिंग, लक्षित बिक्री आउटरीच और अनुकूलित परिनियोजन रणनीतियों के लिए आवश्यक विस्तृत सेवाक्षमता डेटा प्रदान करते हुए वर्गीकरण लक्ष्य क्षेत्र में प्रत्येक संरचना की पहचान करती है—SDUs और MDUs से लेकर कमर्शियल भवनों, अस्पतालों, स्कूलों और खेतों तक।

HOA Presence Identification प्रदाताओं को गृहस्वामी संघों द्वारा शासित समुदायों का स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है। इससे अधिक सटीक राजस्व अनुमान संभव हो जाता है और उन क्षेत्रों में थोक-सेवा समझौतों के लिए नए अवसर खुलते हैं, जहां सामूहिक निर्णय लेने से अपनाने में काफी तेजी आ सकती है।

Cable Overbuild Opportunity Lens 80-100 प्रतिशत बिना फाइबर उपस्थिति वाले लीगेसी कोएक्सियल केबल पर निर्भर, वर्तमान में सेवा-रहित या कम-सेवा वाली मार्केटों की तुरंत पहचान करता है। यह शक्तिशाली फिल्टर तेजी से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और बेहतर ROI की उच्चतम संभावना वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालकर फाइबर ओवरबिल्डरों के लिए "भूमि और विस्तार" रणनीतियों को गति प्रदान करता है।

Recon Analytics का परिचय

Recon Analytics एक रिसर्च और कंस्लटिंग फर्म है जो दूरसंचार, AI और एयरलाइंस जैसे तेजी से आगे बढ़ने वाले उद्योगों में अग्रणीयों को तथ्य-आधारित, निर्णायक कार्यवाही करने के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। प्रसिद्ध विश्लेषक Roger Entner द्वारा संस्थापित, इसका ध्येय व्यवसाय की गति से कार्यवाही योग्य इंटेलिजेंस प्रदान करना है, जिससे हमारे ग्राहकों को जटिल मार्केट गतिशीलता को नेविगेट करने और अनिश्चितता को प्रतिस्पर्धी लाभ में बदलने में सहायता मिलती है। अधिक जानकारी के लिए, reconanalytics.com पर जाएँ।

VCTI का परिचय

VCTI जटिल डेटा को कार्यवाही योग्य जानकारी में बदलकर सेवा- प्रदाताओं को उनके ब्रॉडबैंड निवेश पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। हमारा Broadband IQ™ प्लेटफॉर्म मार्केट, जनसांख्यिकी और नेटवर्क डेटा को एक साथ लाता है ताकि यह पता चल सके कि कहां विकास की संभावना सबसे अधिक है और कहां मौजूदा परिसंपत्तियां अधिक मूल्य प्रदान कर सकती हैं। इस स्पष्टता के साथ, प्रदाता पूंजी को प्राथमिकता, निर्णय लेने में तेजी, और आत्मविश्वास के साथ विस्तार प्रदान कर सकते हैं। विश्व की कई सर्वाधिक नवीन ब्रॉडबैंड और टेक्नोलॉजी कंपनियों की विश्वसनीय, VCTI एक निजी स्वामित्व वाली वैश्विक कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है तथा अन्य कार्यालय भारत में हैं। अधिक जानकारी के लिए www.vcti.io पर जाएँ।

