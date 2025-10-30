निर्माण के लिए VCTI ने Broadband IQ™ के साथ फाइबर निर्माण लागत और योजना समयसीमा में कटौती की

News provided by

VCTI

30 Oct, 2025, 01:37 IST

सोमरसेट, एन.जे., 30 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- VCTI, जटिल डेटा को अवसर में बदलने वाली एक ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी और विश्लेषण कंपनी, ने आज निर्माण के लिए Broadband IQ™ की व्यावसायिक उपलब्धता की घोषणा की है। Construction Insights, नई एप्लीकेशन, Broadband IQ की क्षमताओं को बढ़ाती है और सेवा-प्रदाताओं और उनके निर्माण भागीदारों को फाइबर निर्माण योजना की समयसीमा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक तक कम करने की शक्ति प्रदान करती है। क्षेत्रीय ब्रॉडबैंड प्रदाताओं के साथ प्रारंभिक परिनियोजनों ने पहले ही कई मिलियन डॉलर की संभावित पूंजी बचत दर्शाई है, जिससे नेटवर्क विस्तार के निर्णय तेज़ और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से लिए जा सकेंगे।

निर्माण के लिए Broadband IQ™ ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बिल्डरों को वैचारिक योजना से लेकर क्षेत्र-तैयार निर्माण अनुमानों तक सप्ताहों के बजाय दिनों में पहुंचने में सक्षम बनाता है। सर्वेक्षण दल को क्षेत्र में भेजे बिना, यह प्लेटफ़ॉर्म लागतों का अनुकरण करने और मार्ग डिज़ाइन को अनुकूलित करने के लिए भू-स्थानिक इंटेलिजेंस, AI-संचालित मॉडलिंग का उपयोग करता है। मौजूदा GIS और डिज़ाइन कार्यप्रवाह के साथ सहजता से एकीकृत करके, VCTI उच्च-विश्वसनीय निर्माण इंटेलिजेंस प्रदान करता है, परिनियोजन में तेजी लाता है और पूंजी निवेश को जोखिम मुक्त करता है।

VCTI के CEO, Raj Singh, ने कहा, "निर्माण के लिए Broadband IQ™ फाइबर निर्माण टीमों की योजना बनाने और निर्माण को मान्य करने के तरीके को बदल देता है। महंगे आश्चर्यों को समाप्त कर सकने, पुनः कार्य को कम कर सकने, तथा परिनियोजन संबंधी निर्णयों में तेजी लाने के लिए यह वास्तविक विश्व के भू-भाग, भूविज्ञान, हवाई व्यवहार्यता, मार्ग निर्धारण जैसी निर्माण संबंधी इंटेलिजेंस को शक्तिशाली विश्लेषण के साथ एक साथ लाता है। आज के बिज़नेस वातावरण में सटीकता, गति और डेटा-आधारित निर्णय लेने पर सफलता निर्भर करती है। सामान्य अनुमानों के स्थान पर डेटा और विश्लेषण को शामिल करके, हम ब्रॉडबैंड नेटवर्कों के निर्माताओं की जटिलता को स्पष्टता में बदलने और पूंजी को सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि में निवेश करने में सहायता कर रहे हैं।"

जब एक सेवा प्रदाता को गहन लागत अनुमान की आवश्यकता वाली तथा समय के अत्यधिक दबाव वाली दो उच्च प्राथमिकता वाली फाइबर विस्तार परियोजनाओं का सामना करना पड़ा तो कंपनी ने योजना में तेजी लाने और लागत सटीकता में सुधार करने के लिए VCTI के Broadband IQ™ समाधान को अपनाया था। Broadband IQ का उपयोग करते हुए, निर्माण टीम के अनुमानों में अधिक सटीकता प्राप्त हुई, तथा टीम को क्षेत्र में भेजने के व्यय में केवल 25% खर्च ही आया था।

अन्य मापन योग्य प्रभावों में परियोजना की मार्केट क्षमता में पर्याप्त विस्तार शामिल था, क्योंकि Broadband IQ ने अपनी मौलिक योजना में अनुपस्थित एक आवास विकास की पहचान की, जिससे एक लक्षित क्षेत्र में संबोधित ग्राहक आधार दोगुना हो गया था। प्लेटफ़ॉर्म की उन्नत रूटिंग इंटेलिजेंस ने महंगी राजमार्ग क्रॉसिंग को समाप्त करके और मध्य-मील पहुँच शुल्क को न्यूनतम करके लागत कम की थी। इसके अतिरिक्त, समाधान ने अनुमान लगाने की प्रक्रिया को तेज़ किया, समय से पहले उच्च-सटीक लागत मॉडल प्रदान किए और इंजीनियरिंग टीमों को अन्य महत्वपूर्ण पहलों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया था।

VCTI का परिचय
VCTI जटिल डेटा को कार्रवाई योग्य जानकारी में बदलकर सेवा- प्रदाताओं को उनके ब्रॉडबैंड निवेश पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। हमारा Broadband IQ™ प्लेटफॉर्म मार्केट, जनसांख्यिकी और नेटवर्क डेटा को एक साथ लाता है ताकि यह पता चल सके कि कहां विकास की संभावना सबसे अधिक है और कहां मौजूदा परिसंपत्तियां अधिक मूल्य प्रदान कर सकती हैं। इस स्पष्टता के साथ, प्रदाता पूंजी को प्राथमिकता, निर्णय लेने में तेजी, और आत्मविश्वास के साथ विस्तार प्रदान कर सकते हैं। विश्व की कई सर्वाधिक नवीन ब्रॉडबैंड और टेक्नोलॉजी कंपनियों की विश्वसनीय, VCTI एक निजी स्वामित्व वाली वैश्विक कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है तथा अन्य कार्यालय भारत में हैं। अधिक जानकारी के लिए www.vcti.io पर जाएँ।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1498101/vcti_Logo.jpg 

Also from this source

VCTI Slashes Fiber Build Costs and Planning Timelines with Broadband IQ™ for Construction

VCTI Slashes Fiber Build Costs and Planning Timelines with Broadband IQ™ for Construction

VCTI, a broadband technology and analytics company turning complex data into opportunity, today announced the commercial availability of Broadband...
सेवा प्रदाताओं को पाइपलाइन विकास में गति उत्पन्न करने में सहायता करने के लिए VCTI ने Enterprise Sales के लिए Broadband IQ™ का विस्तार किया

सेवा प्रदाताओं को पाइपलाइन विकास में गति उत्पन्न करने में सहायता करने के लिए VCTI ने Enterprise Sales के लिए Broadband IQ™ का विस्तार किया

VCTI, डेटा को ब्रॉडबैंड अवसर में बदलने वाली एक टेक्नोलॉजी और विश्लेषण कंपनी, ने आज Enterprise Sales प्लेटफ़ॉर्म के लिए अपने Broadband IQ™ में...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Carriers and Services

Carriers and Services

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

News Releases in Similar Topics