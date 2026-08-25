WYF ने मकाओ में Future Liberal Arts Leadership Summit के लिए 400+ छात्रों को एकत्रित किया

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World Youth Forum (WYF)

25 Aug, 2026, 02:55 IST

मकाऊ, अगस्त 25, 2026 /PRNewswire/ -- शिक्षा, प्रतियोगिताओं, सम्मेलनों और युवा-नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से 30+ देशों में वार्षिक 500,000+ युवाओं के साथ जुड़ने वाले World Youth Forum (WYF) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी मंच द्वारा Future Liberal Arts Leadership Summit में पांच दिनों के अंतःविषयक शिक्षा और अंतर-सांस्कृतिक सहयोग के लिए 400+ छात्रों को एकत्रित करते हुए मकाऊ में WYF-FLALS 2026 का समापन किया है।

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WYF Brings Together 400+ Students for Future Liberal Arts Leadership Summit in Macao
WYF Brings Together 400+ Students for Future Liberal Arts Leadership Summit in Macao

इसमें कंबोडिया सहित 10 से अधिक देश और क्षेत्र; हांगकांग SAR, मकाओ SAR और ताइवान क्षेत्र सहित चीन; भारत; इंडोनेशिया; सिंगापुर; थाईलैंड; संयुक्त राज्य अमेरिका; और वियतनाम (वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध) से प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हांगकांग में WYF-FELS के बाद, WYF-FLALS ने 2026 शिखर सम्मेलन सिरीज़ का समापन किया, जिसमें अर्थशास्त्र, उदार कला और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से 1,000 से अधिक युवाओं को एक साथ लाया गया था।

WYF और International Academic Decathlon (IAD) की आयोजन समिति द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई, WYF-FLALS ने सामाजिक विज्ञान, साहित्य, ललित कला, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र और संगीत के माध्यम से हमारे बदलते जलवायु की छानबीन की थी। अंतःविषयक चुनौतियों, परियोजनाओं, भाषणों और आदान-प्रदान के माध्यम से, छात्रों ने जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों का अध्ययन किया था।

अतिथियों में Commerce and Investment Promotion Institute की प्रशासनिक समिति की सदस्या Wong Yee Lam, Macao Government Tourism Office के उप निदेशक Cheng Wai Tong , Education and Youth Development Bureau के युवा मामलों के विभाग के प्रमुख Cheong Man Fai, मकाओ SAR में केंद्रीय जन सरकार के संपर्क कार्यालय के ताइवान मामलों के विभाग के निदेशक Li Feilong, मकाओ SAR में चीन गणराज्य के विदेश मंत्रालय के Office of the Commissioner के सूचना और सार्वजनिक कूटनीति विभाग के द्वितीय सचिव Jia Qiong, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के उप-प्रतिनिधि Lao Ngai Leong, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के उप-प्रतिनिधि Si Ka Lon, All-China Youth Federation के उपाध्यक्ष Wong Kit Cheng, Chinese Youth Advancement Association के संस्थापक अध्यक्ष Lam Ieng Pui, Chinese Youth Advancement Association के अध्यक्ष Zhang Senhua, Global Innovation Center के महानिदेशक Zhao Gang, United States Academic Decathlon (USAD) की कार्यकारी निदेशक Amy Dosch और World Youth Forum (WYF) के वैश्विक परिषद सदस्य,Henry Peng, शामिल थे। शैक्षणिक सत्रों और छात्रों के साथ आदान-प्रदान के माध्यम से, उन्होंने कक्षा के ज्ञान को वैश्विक चुनौतियों से जोड़ा और प्रतिभागियों को जटिल मुद्दों को कई दृष्टिकोणों से देखने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में Super Quiz, Academic Exploration Fair, Team Spark & Global Fusion Fest, U20–Master Call, U20–Idea Incubation, Themed Speech, U20–Youth Voice और Bridging Worlds: Real-World Learning Journey, शामिल हुए थे। ये पुरस्कार अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्टता, टीम वर्क, संचार और रचनात्मकता को मान्यता देते हैं।

WYF अंतःविषयक, चुनौती-आधारित शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए IAD, स्कूलों, शिक्षकों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करता रहेगा।

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