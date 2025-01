Algorand lancia il programma di ricompense di staking più inclusivo del settore delle criptovalute

Evitate le penalizzazioni punitive e il blocco dei token, conferma dei costi più contenuti del web3 per i gestori dei nodi e pagamenti delle ricompense in tempo reale

SINGAPORE, 23 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Le ricompense di staking sbarcano nella blockchain di Algorand. La Algorand Foundation oggi annuncia che, a seguito dell'aggiornamento del meccanismo di consenso avvenuto questa settimana, le 'ricompense per blocchi' ora vengono corrisposte in tempo reale ai validatori che propongono con successo blocchi alla blockchain Layer-1. Le ricompense partono da 10 ALGO per blocco e calano dell'1% ogni milione di blocchi. I validatori ricevono anche il 50% delle commissioni di transazione dei blocchi che propongono con successo. Ulteriori informazioni su questo aggiornamento e su "Algorand 4.0" sono disponibili qui.

Il programma di staking targato Algorand è unico nel settore. Le ricompense vengono corrisposte in tempo reale e, a differenza delle configurazioni di staking su Solana, Ethereum e altre blockchain, i partecipanti non incorrono in penalizzazioni punitive né in blocchi restrittivi dei token. I gestori dei nodi continuano ad avere pieno accesso ai propri fondi in ogni momento. Inoltre, rispetto ad altre valute popolari come ETH e SOL, le ricompense di staking di Algorand non hanno effetto inflattivo e non incidono sull'offerta totale di ALGO.

"Lo staking su Algorand è estremamente inclusivo, oltre che estremamente sicuro", ha affermato John Woods, CTO della Algorand Foundation. "Algorand utilizza una crittografia avanzata che rende superfluo esporre i fondi degli utenti a rischi di penalizzazioni o perdite: non è necessario delegare ad altre parti o bloccare il proprio ALGO per proteggere la rete".

"Ogni volta che interagiamo con una blockchain, sia tramite una dApp che una piattaforma aziendale, tale azione è resa possibile dalla rete che la gestisce", ha dichiarato Staci Warden, CEO della Algorand Foundation. "I nodi sulla blockchain di Algorand proteggono le supply chain aziendali, le credenziali online e le identità digitali. Consentono di inviare aiuti finanziari in tutto il mondo e di tokenizzare e scambiare asset del mondo reale, il tutto in un sistema decentralizzato. La blockchain di Algorand non conosce malfunzionamenti. La blockchain di Algorand non subirà mai un fork. E ora Algorand offrirà anche uno staking inclusivo, solido e a prova di futuro".

Sono diversi i modi in cui è possibile contribuire a proteggere la rete e guadagnare ricompense di staking. Per gli utenti DeFi, lo staking liquido è disponibile su Folks Finance, Tinyman, Messina e CompX; è presente uno staking pool di consenso su Pact, con altri staking pool disponibili su Réti; e lo staking delegato è disponibile su Valar. Lo staking ALGO sarà disponibile su altre Borse centralizzate nei prossimi mesi dell'anno. Gli utenti possono anche eseguire il proprio nodo Algorand.

Il lancio delle ricompense per lo staking conclude un anno da record per la blockchain sostenibile di Algorand, tra cui:

Il traguardo dei 2 miliardi di transazioni a luglio, trainato in gran parte dalle sempre maggiori transazioni di progetti e partner importanti tra cui World Chess, nonché dall'aumento dell'attività DeFi e TradFi.

L'aumento cospicuo del numero di sviluppatori, secondo Electric Capital.

La migrazione verso Algorand di diverse startup e aziende da blockchain come Ethereum, quali Finboot e ZTLment, sottolineando il fatto che lo sviluppo di prodotti blockchain è più veloce del 600% su Algorand rispetto alle catene Ethereum/EVM.

Informazioni sulla Algorand Foundation

La missione di Algorand è dare vita a un mondo di informazioni integre in cui possono diffondersi le idee innovative. La Algorand Foundation promuove l'ecosistema in rapida crescita di Algorand grazie a un ambiente di sviluppo di prima classe, supportando infrastrutture chiave e definendo standard tecnici, coadiuvando in modo completo costruttori e imprenditori e fornendo il quadro per una governance decentralizzata.

Lanciata nel 2019, la blockchain Algorand (ALGO) è cresciuta fino a diventare un vivace ecosistema di sviluppatori, imprenditori e partner aziendali che beneficiano di certezza e resilienza di livello istituzionale. Le tariffe contenute, la definitività immediata e l'impronta di carbonio minima sono apprezzate dai milioni di utenti privati del protocollo, mentre gli sviluppatori di ogni genere accolgono con favore la possibilità di utilizzare comuni linguaggi di programmazione come Python. Algorand consente di creare protocolli e aziende che risolvono problemi importanti su scala globale: pagamenti immediati in zone di guerra e disastri, self-sovereign identity per ovviare alla mancanza di diritti, tracciabilità della supply chain per il commercio globale, protocolli senza autorizzazione, per l'inclusione finanziaria, e creazione di mercati totalmente nuovi grazie alla tokenizzazione, per citarne solo alcuni. Per maggiori informazioni e iniziare il viaggio su Algorand visitare il sito algorand.co

Informazioni su Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO, ALGO-USD) è una criptovaluta lanciata nel 2019 come parte della blockchain di Algorand. La blockchain di Algorand è una blockchain a layer singolo, ad efficienza energetica e sicurezza quantistica, con finalità immediata, produttività costantemente elevata e commissioni contenute. Algorand (ALGO) è attualmente quotata in oltre 400 mercati attivi con i ticker ALGO, ALGO-USD, ALGO/USD, ALGO-EUR e ALGO/EUR, e altre coppie di valute. Dispone di una fornitura limitata e deflazionistica di 10.000.000.000 ALGO, che saranno totalmente in circolazione entro il 2030. Ulteriori informazioni sono disponibili su algorand.co.

