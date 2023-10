Artprice by Artmarket pubblica il suo Report 2023 sul mercato dell'arte contemporanea, che mostra una crescita del +2200% sin dal 2000 e conferma che l'arte è un porto sicuro in periodi di crisi importanti

Focus sugli artisti sotto i 40 anni

PARIGI, 17 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket Art lancerà il suo Report 2023 sul mercato dell'arte contemporanea in tempo per la fiera d'arte London's Frieze e Paris+ di Art Basel nella capitale francese. Punti chiave: il mercato è cresciuto del +2.200% dal 2000, con nuovi record in costante calo e l'arte rimane un porto sicuro in periodi di crisi.

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/2023-contemporary-art-market-report-artprice-com-by-artmarket-nft-flow-josh-pierce-en.jpg]

Artprice's 2023 Contemporary Art Market Report cover, featuring the NFT “Flow” by Josh PIERCE

Nella sua 27a relazione annuale, Artprice di Artmarket.com presenta ed esamina un mercato globale dell'arte contemporanea e Ultra-contemporanea più dinamico che mai. Il rapporto di Artprice sul Contemporary Art Market 2023 è disponibile gratuitamente sia in francese che in inglese su:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Secondo thierry Ehrmann Artprice, fondatore e CEO della sua società madre Artmaker, il mercato dell'arte contemporanea è cambiato fino a non riconoscerlo più in 20 anni. Con un aumento del fatturato all'asta di 2.200%, molti altri artisti contemporanei partecipanti (da 5.400 artisti a quasi 38.000 oggi) e un crescente volume di opere scambiate (da 12.000 lotti offerti a 123.000), il cambiamento è stato strutturale. Ma è stato anche geografico con 64 Paesi aderenti al mercato rispetto ai 39 di vent'anni fa. Il mercato dell'arte contemporanea si è ovviamente accelerato con Internet e la fluidificazione delle transazioni da remoto, e ora rappresenta il segmento più dinamico e redditizio dell'intero mercato dell'arte del 21esimo secolo.

I. ARTE CONTEMPORANEA (artisti nati in seguito al1945): figure chiave 2022/23

Un fatturato globale di 2,3 $ miliardi rispetto ai 12 mesi (luglio 2022 - Giugno 2023)

La 4 a migliore performance nella storia del mercato dell'arte contemporanea

migliore performance nella storia del mercato dell'arte contemporanea Il fatturato delle aste del segmento è aumentato del 22-fold dal 2000/01 (103 $ milioni)

L'arte contemporanea rappresentava il16% del mercato totale delle aste di belle arti e NFT (14,1 $ miliardi)

Il segmento ha registrato un ulteriore aumento delle transazioni, con un nuovo record di 123.450 lotti venduti in 12 mesi (+2%)

Il volume delle transazioni si è moltiplicato per 10 dal 2000/01 (quando sono stati venduti solo 12.500 lotti contemporanei)

Le transazioni al di sopra della soglia di milioni di dollari sono diminuite del -22% (290 rispetto al 372 nel 2021/22)

Il tasso invenduto del segmento è rimasto stabile al 34% (rispetto al 33% l'anno precedente)

Il prezzo più alto pagato per un lavoro contemporaneo è stato 67,1 $ milioni ( Jean-Michel Basquiat )

) Il prezzo medio d'asta per un lotto di arte contemporanea ha raggiunto 18.600 $

Soft power del Mercato dell'Arte Contemporanea 2022/23

Gli USA sono stati leader mondiale in questo segmento con un fatturato d'asta di 857 $ milioni in 12 mesi

sono stati leader mondiale in questo segmento con un fatturato d'asta di 857 $ milioni in 12 mesi Ciononostante, il mercato americano (ha registrato 1 $ miliardi di euro nel 21/22)

La Cina si è classificata al secondo posto, con 744 $ milioni nonostante una contrazione del 5% (21/22 785 $ milioni)

Il Regno Unito è terzo con 376 $ milioni

La Francia è stata quarta con 46 $ milioni

Il Giappone ha raggiunto il quinto posto con 40 $ milioni

Christie's è stato il principale operatore d'asta globale nel segmento, con un fatturato totale di 650 milioni di dollari (pari al 31% del totale globale del segmento).

Sotheby's è stata seconda con 595 milioni di dollari (28%) e Phillips è stata terza con 260 milioni di dollari (12%).

China Guardian è stata la principale casa d'aste cinese con un fatturato totale di 82 milioni di dollari (4%).

è stata la principale casa d'aste cinese con un fatturato totale di 82 milioni di dollari (4%). Ketterer è stata la casa d'aste leader in Europa con un fatturato totale di 11 milioni di dollari (0,5%).

Struttura del Mercato dell'arte contemporanea

11 opere contemporanee hanno superato i 10 milioni di dollari (rispetto ai 20 del 21/22).

290 risultati sopra la soglia di 1 milione di dollari (contro i 372 del 21/22).

54% di lotti contemporanei venduti per meno di 1.000 $ (cioè 66.600 opere)

I dipinti rappresentavano il 74% del fatturato globale delle aste dell'arte contemporanea

Le sculture rappresentavano il 10% e i disegni rappresentavano il 9%

Le stampe (4%) hanno generato il doppio del fatturato battute le fotografie (2%)

30.532 artisti contemporanei hanno avuto almeno un risultato d'asta nel 22/23

10 artisti rappresentavano il 27% del fatturato globale delle aste provenienti dall'arte contemporanea

Top10 degli artisti contemporanei per fatturato d'asta (1 luglio

2022 - 30 giugno 2023) ©Artprice.com



Artista Nazionalità Turnover Lotti venduti Miglior risultato 1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) USA 235.524.904 $ 235 67.110.000 $ 2 Yoshitomo NARA (1959) Giappone 97.737.808 $ 460 12.809.701 $ 3 BANKSY (1974) Regno Unito 48.873.898 $ 1.654 9.724.500 $ 4 Cecily BROWN (1969) Regno Unito 47.713.568 $ 34 6.711.450 $ 5 Jeff KOONS (1955) USA 36.136.551 $ 331 16.992.500 $ 6 Keith HARING (1958-1990) USA 35.807.795 $ 1.006 5.820.000 $ 7 Christopher WOOL (1955) USA 33.671.700 $ 50 10.070.000 $ 8 Damien HIRST (1965) Regno Unito 32.722.142 $ 989 2.220.000 $ 9 George CONDO (1957) USA 32.064.762 $ 97 4.669.026 $ 10 Mark GROTJAHN (1968) USA 30.025.287 $ 24 9.809.000 $

II. ARTE ULTRA CONTEMPORANEA (artisti sotto i 40 anni): cifre chiave per H1 2023

Il segmento Ultra-contemporaneo ha generato 127 milioni di dollari nel primo semestre del 2023.

Il fatturato globale è sceso del 38% rispetto al 1° semestre 2022 (206 milioni di dollari).

Il terzo miglior semestre nel segmento dell'arte ultra-contemporanea dal 2000.

In 23 anni, il fatturato del segmento è cresciuto di 8,5 volte (da 14,9 milioni di dollari nel primo semestre del 2000).

L'arte ultra-contemporanea rappresentava il 12% del mercato totale delle aste d'arte contemporanea.

L'arte ultra-contemporanea rappresentava il 2% della raffinata arte globale e il fatturato delle aste NFT.

Un totale di 4.520 opere d'arte ultra-contemporanee vendute nel primo semestre del 2023.

Il tasso di invenduto del segmento è stato del 34% (lo stesso del segmento contemporaneo nel suo complesso).

Struttura del Mercato dell'arte ultracontemporanea nel primo semestre del 2023.

Il prezzo medio di un lavoro Ultra contemporaneo ha raggiunto 28.100 $.

I dipinti rappresentano l'80% del fatturato delle aste del segmento ultra-contemporaneo.

Gli NFT hanno costituito il secondo mezzo più grande in questo segmento: 14 milioni di dollari (11%)

I disegni rappresentano il 5,8% e le sculture l'1,5%.

Gli Stati Uniti sono stati l'hub principale per lo scambio di opere d'arte ultra-contemporanee: 41 milioni di dollari (32%).

sono stati l'hub principale per lo scambio di opere d'arte ultra-contemporanee: 41 milioni di dollari (32%). Hong Kong ha realizzato il 31% del fatturato d'asta del segmento e la Cina continentale il 7%.

ha realizzato il 31% del fatturato d'asta del segmento e la Cina continentale il 7%. Con un totale di 26 milioni di dollari, il Regno Unito ha generato il 20% del fatturato globale delle aste di arte ultra-contemporanea.

Diversità del mercato dell'arte ultra-contemporanea in H1 2023

2.646 artisti sotto i 40 anni hanno ottenuto almeno un risultato all'asta nel primo semestre del 2023.

5 donne sono state tra i primi 10 artisti ultra-contemporanei per fatturato.

Un nuovo record è stato battuto per Matthew Wong (1984-2019) con 6,6 milioni di dollari.

NFT di artisti ultra-contemporanei nel primo semestre 2023

Gli NFT ultracontemporanei hanno generato un totale di 14,2 milioni di dollari (contro i 5,3 milioni di dollari del primo semestre 2022).

NFT rappresentava l'11% del mercato dell'arte ultra-contemporanea

La NFT 2022/23 più venduta è stata quella di Dimitry Cherniak ( 1988): Ringers #879 (The Goose) (2021) che ha raggiunto i 6,2 milioni di dollari da Sotheby's a New York il 15 giugno 2023

Top 10 degli artisti under 40 per fatturato d'asta (1 gennaio 2023 -

30 giugno 2023) ©Artprice.com



Artista Fatturato d'asta Lotti venduti Miglior risultato 1 Matthew WONG (1984-2019) 14.116.706 $ 7 6.662.115 $ 2 Dmitri CHERNIAK (1988) 7.110.450 $ 7 6.215.100 $ 3 Lawyer HOLLOWELL (1983) 5.756.267 $ 11 2.292.383 $ 4 Jádé FADOJUTIMI (1993) 4.288.516 $ 15 1.157.959 $ 5 Avery SINGER (1987) 4.063.984 $ 2 4.063.451 $ 6 Tyler HOBBS (1987) 3.962.699 $ 11 1.016.000 $ 7 Ewa JUSZKIEWICZ (1984) 3.198.240 $ 13 762.371 $ 8 LIANG Hao (1988) 3.140.164 $ 1 3.140.164 $ 9 Lucy BULL (1990) 2.898.618 $ 8 1.206.207 $ 10 Aboudia DIARRASSOUBA (1983) 2.880.822 $ 43 180.278 $

L'arte, un porto sicuro nelle principali crisi.

In conclusione, a differenza del resto dell'economia, che al momento risente dell'attuale contesto geopolitico e finanziario, il mercato dell'arte sta proseguendo la sua crescita con una salute robusta, con nuovi record d'asta regolarmente battuti per opere di tutti i periodi artistici e in un'ampia gamma di Paesi durante le recenti sessioni di vendita. Inoltre, non ci sono state cancellazioni di vendite catalogate classiche e/o di prestigio per il 2023 o il 2024, essendo queste vendite molto importanti per l'intero mercato dell'arte.

Le principali case d'asta e gli investitori sanno bene che l'arte è un porto sicuro e un buon investimento, come dimostra l'indice Artprice100©, che ha superato i tradizionali indici del mercato azionario. L'attuale periodo di incertezza nel mercato azionario sta anche introducendo nuovi fondi e investimenti nel mercato dell'arte.

Durante le crisi passate, Artprice ha già osservato che il mercato dell'arte è stato meno colpito rispetto ai mercati finanziari e all'economia. Questo è stato provato durante il crollo del Nasdaq nel 2000, dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, la guerra afghana nel 2001, la guerra in Iraq nel 2003, la crisi dei subprime e dei CDS nel 2007, i tassi di interesse negativi iniziati nel 2011 e la crisi del Covid nel 2019. L'attuale periodo di gravi disordini geopolitici e il timore di una recessione non hanno chiaramente migliorato il Mercato dell'arte.

Metodologia

Il presente Rapporto prende in considerazione tutte le aste pubbliche di opere di Belle Arti, ossia dipinti, disegni, sculture, fotografie, stampe, video, installazioni, arazzi e NFT, esclusi gli oggetti di antiquariato, i beni culturali anonimi ed i mobili. Copre i risultati d'asta globali registrati da Artprice per le opere d'arte degli artisti nati dopo il 1945 (Arte Contemporanea) tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023. Si concentra in particolare sui risultati delle opere d'arte di artisti di età inferiore ai 40 anni (artisti Ultra-contemporanei) tra il 1 gennaio 2023 e 30 giugno 2023. Tutti i prezzi indicati nel presente Report si riferiscono ai risultati delle aste pubbliche, comprese le commissioni per gli acquirenti. Tutti gli usi del simbolo "$" si riferiscono al dollaro statunitense.

Le informazioni e gli studi econometrici prodotti da Artmarket.com sono presentati esclusivamente allo scopo di analizzare e comprendere le realtà statistiche del mercato dell'arte e non devono in alcun modo essere considerati consigli o suggerimenti o inviti a investire nel mercato dell'arte.

