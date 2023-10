Artprice by Artmarket publica seu Relatório do Mercado de Arte Contemporânea 2023, mostrando um crescimento de +2.200% desde 2000 e confirmando que a Arte é um porto seguro em tempos de grandes crises

Foco em artistas com menos de 40 anos

PARIS, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Artprice by Artmarket está lançando seu Relatório do Mercado de Arte Contemporânea de 2023 a tempo da feira de arte Frieze de Londres e da Paris+ by Art Basel na capital francesa. Pontos-chave: o mercado cresceu +2.200% desde 2000, novos recordes caem constantemente e a arte continua sendo um porto seguro em tempos de crise.

Artprice's 2023 Contemporary Art Market Report cover, featuring the NFT “Flow” by Josh PIERCE

Em seu 27º Relatório Anual, a Artprice by Artmarket.com apresenta e examina um mercado global de arte contemporânea e ultra-contemporânea, que está mais dinâmico do que nunca. O Relatório da Artprice sobre o Mercado de Arte Contemporânea de 2023 está disponível gratuitamente em francês e inglês em:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

De acordo com Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO de sua empresa controladora Artmarket, o mercado de arte contemporânea mudou de forma irreconhecível em 20 anos. Com um aumento de 2.200% no volume de negócios dos leilões, a participação de muito mais artistas contemporâneos (de 5.400 artistas para quase 38.000 atualmente) e um volume crescente de obras trocadas (de 12.000 lotes oferecidos para 123.000), a mudança foi estrutural. Mas também tem sido geográfica, com 64 países participantes no mercado, contra 39 há duas décadas. É claro que o mercado da arte contemporânea se acelerou com a Internet e a fluidificação das transações remotas, e representa agora o segmento mais dinâmico e rentável de todo o mercado da arte no século XXI.

I. ARTE CONTEMPORÂNEA (CONTEMPORARY ART) (artistas nascidos depois de 1945): principais números 2022/23

Um faturamento global de $ 2,3 bilhões em 12 meses (julho de 2022 - junho de 2023)

bilhões em 12 meses (julho de 2022 - junho de 2023) O 4 o melhor desempenho da história do mercado de arte contemporânea

melhor desempenho da história do mercado de arte contemporânea O volume de negócios em leilões do segmento aumentou 22 vezes desde 2000/01 ( $ 103 milhões)

milhões) A Arte Contemporânea representou 16% do mercado total de leilões de Belas Artes e NFT ( $ 14,1 bilhões)

bilhões) O segmento registou mais um aumento nas transações, para um novo recorde de 123.450 lotes vendidos em 12 meses (+2%)

O volume de transações multiplicou-se por 10 desde 2000/01 (quando foram vendidos apenas 12.500 lotes Contemporâneos)

As transações acima do limite de um milhão de dólares caíram em 22% (290 vs 372 em 2021/22)

A taxa de não vendidos do segmento manteve-se estável em 34% (vs. 33% no ano anterior)

O preço máximo pago por uma obra contemporânea foi de $ 67,1 milhões ( Jean-Michel Basquiat )

milhões ( ) O preço médio do leilão para um lote de arte contemporânea atingiu $ 18.600

Soft Power do Mercado de Arte Contemporânea (Contemporary Art Market) 2022/23

Os EUA foram líderes mundiais neste segmento, com um volume de negócios de leilões de $ 857 milhões em 12 meses.

milhões em 12 meses. Mesmo assim, o mercado americano (registrou $ 1 bilhão em 21/22)

bilhão em 21/22) A China ficou em segundo lugar com $ 744 milhões, apesar de uma contração de 5% ( $ 785 milhões em 21/22)

milhões, apesar de uma contração de 5% ( milhões em 21/22) O Reino Unido foi o terceiro com $ 376 milhões

milhões A França foi a quarta com $ 46 milhões

milhões O Japão foi o quinto com $ 40 milhões

milhões A Christie's foi a principal operadora global de leilões no segmento, com um faturamento total de $ 650 milhões (31% do total global do segmento).

milhões (31% do total global do segmento). A Sotheby's ficou em segundo lugar com $ 595 milhões (28%) e a Phillips ficou em terceiro com $ 260 milhões (12%)

milhões (28%) e a Phillips ficou em terceiro com milhões (12%) A China Guardian foi a principal casa de leilões chinesa, com um faturamento total de 82 milhões de dólares (4%)

foi a principal casa de leilões chinesa, com um faturamento total de 82 milhões de dólares (4%) A Ketterer foi a principal casa de leilões europeia com um volume de negócios total de 11 milhões de dólares (0,5%)

Estrutura do Mercado de Arte Contemporânea (Contemporary Art Market)

11 Obras contemporâneas ultrapassaram $ 10 milhões (em comparação com 20 em 21/22)

milhões (em comparação com 20 em 21/22) 290 resultados acima do limite de $ 1 milhão (vs. 372 em 21/22)

milhão (vs. 372 em 21/22) 54% dos lotes contemporâneos vendidos por menos de US$1.000 (ou seja, 66.600 obras)

(ou seja, 66.600 obras) As pinturas representaram 74% do volume global de leilões de arte contemporânea

As esculturas representaram 10% e os desenhos representaram 9%

As impressões (4%) geraram o dobro do faturamento das fotografias (2%)

30.532 artistas contemporâneos tiveram pelo menos um resultado de leilão em 22/23

10 artistas foram responsáveis por 27% do volume global de leilões de arte contemporânea

Os 10 principais artistas contemporâneos por volume de leilões

(1 de julho de 2022 - 30 de junho de 2023) ©Artprice.com



Artista Nacionalidade Faturamento Lotes vendidos Melhor resultado 1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) EUA $ 235.524.904 235 $ 67.110.000 2 Yoshitomo NARA (n.1959) Japão $ 97.737.808 460 $ 12.809.701 3 BANKSY (n.1974) Reino Unido $ 48.873.898 1.654 $ 9.724.500 4 Cecily BROWN (n.1969) Reino Unido $ 47.713.568 34 $ 6.711.450 5 Jeff KOONS (n.1955) EUA $ 36.136.551 331 $ 16.992.500 6 Keith HARING (1958-1990) EUA $ 35.807.795 1.006 $ 5.820.000 7 Christopher WOOL (n.1955) EUA $ 33.671.700 50 $ 10.070.000 8 Damien HIRST (n.1965) Reino Unido $ 32.722.142 989 $ 2.220.000 9 George CONDO (n.1957) EUA $ 32.064.762 97 $ 4.669.026 10 Mark GROTJAHN (n.1968) EUA $ 30.025.287 24 $ 9.809.000

II. ARTE ULTRA-CONTEMPORÂNEA (ULTRA-CONTEMPORARY ART) (artistas com menos de 40 anos): Principais números do primeiro semestre de 2023

O segmento ultra-contemporâneo gerou $ 127 milhões no primeiro semestre de 2023

milhões no primeiro semestre de 2023 O faturamento Global diminuiu 38% em comparação com o 1º semestre de 2022 ( $ 206 milhões)

milhões) O terceiro melhor semestre do segmento de arte ultra-contemporânea desde 2000

Em 23 anos, o faturamento do segmento cresceu 8,5 vezes (de US$ 14,9 milhões no primeiro semestre de 2000)

milhões no primeiro semestre de 2000) A arte ultra-contemporânea representou 12% do mercado total de leilões de arte contemporânea

A arte ultra-contemporânea representou 2% do faturamento global dos leilões de Belas Artes e NFT

Um total de 4.520 obras de arte ultra-contemporâneas foram vendidas durante o primeiro semestre de 2023

A taxa de não vendas do segmento foi de 34% (igual ao segmento Contemporâneo como um todo)

Estrutura do Mercado de Arte Ultracontemporânea (Ultra-contemporary Art Market) no 1º semestre de 2023

O preço médio de uma obra ultra-contemporânea chegou a $ 28,1 mil

Pinturas representam 80% do faturamento dos leilões do segmento Ultra-contemporâneo

Os NFTs constituíram a 2 a maior categoria neste segmento: $ 14 milhões (11%)

maior categoria neste segmento: milhões (11%) Os desenhos representaram 5,8% e as esculturas 1,5%

Os EUA foram o principal centro de intercâmbio de obras de arte ultra-contemporâneas: $ 41 milhões (32%)

milhões (32%) Hong Kong atingiu 31% do volume de negócios em leilões do segmento e a China continental atingiu 7%

atingiu 31% do volume de negócios em leilões do segmento e a China continental atingiu 7% Com um total de $ 26 milhões, o Reino Unido gerou 20% do volume global de leilões de arte ultra-contemporânea

Diversidade do mercado de arte ultra-contemporânea no primeiro semestre de 2023

2.646 artistas menores de 40 anos tiveram pelo menos um resultado de leilão no primeiro semestre de 2023.

5 mulheres estavam entre os 10 maiores artistas ultra-contemporâneos em faturamento.

Um novo recorde foi batido por Matthew Wong (1984-2019) com US$ 6,6 milhões.

NFTs por artistas ultra-contemporâneos no primeiro semestre de 2023.

Os NFTs ultra-contemporâneos geraram um total de $ 14,2 milhões (em comparação com US$ 5,3 milhões no primeiro semestre de 2022)

milhões (em comparação com milhões no primeiro semestre de 2022) NFTs representaram 11% do mercado de arte ultra-contemporânea.

O NFT mais vendido em 2022/23 foi o de Dimitry Cherniak's (b. 1988): Ringers #879 (The GOOSE) (2021) que conquistou $ 6,2 milhões na Sotheby's em Nova York em 15 de junho de 2023.

Os 10 maiores artistas com menos de 40 anos por faturamento em leilão

(1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023) ©Artprice.com



Artista Faturamento em leilão Lotes vendidos Melhor resultado 1 Matthew WONG (1984-2019) $ 14.116.706 7 $ 6.662.115 2 Dmitri CHERNIAK (n.1988) $ 7.110.450 7 $ 6.215.100 3 Lawyer HOLLOWELL (n.1983) $ 5.756.267 11 $ 2.292.383 4 Jádé FADOJUTIMI (n.1993) $ 4.288.516 15 $ 1.157.959 5 Avery SINGER (n.1987) $ 4.063.984 2 $ 4.063.451 6 Tyler HOBBS (n.1987) $ 3.962.699 11 $ 1.016.000 7 Ewa JUSZKIEWICZ (n.1984) $ 3.198.240 13 $ 762.371 8 LIANG Hao (n.1988) $ 3.140.164 1 $ 3.140.164 9 Lucy BULL (n.1990) $ 2.898.618 8 $ 1.206.207 10 Aboudia DIARRASSOUBA (n.1983) $ 2.880.822 43 $ 180.278

Arte, um refúgio seguro nas grandes crises

Em conclusão, em contraste com o restante da economia que está sendo afetada pelo atual contexto geopolítico e financeiro, o mercado de arte está buscando seu crescimento com saúde robusta, com novos recordes regulares de leilões sendo batidos para obras de todos os períodos artísticos e em uma ampla gama de países durante recentes sessões de vendas. Além disso, não houve cancelamentos de vendas clássicas e/ou de prestígio catalogadas para 2023 ou 2024, essas vendas são, em grande medida, os termômetros de todo o mercado de arte.

Grandes casas de leilões e investidores sabem muito bem que a arte é um refúgio seguro e um bom investimento, conforme mostrado pelo índice Artprice100©, que superou os índices tradicionais do mercado de ações. O atual período de incerteza no mercado de ações também está trazendo novos fundos e investimentos para o mercado de arte.

Durante as crises anteriores, a Artprice já observou que o mercado de arte foi menos impactado do que os mercados financeiros e a economia. Isso foi verdade durante o queda da Nasdaq em 2000, após os ataques de 11 de setembro de 2001, a guerra do Afeganistão em 2001, a guerra do Iraque em 2003, a crise do subprime e dos CDS em 2007, as taxas de juros negativas que começaram em 2011 e a crise da Covid em 2019. O período atual de grandes conflitos geopolíticos e o medo de uma recessão claramente não levaram a melhor sobre o Mercado da Arte.

Metodologia

Este relatório leva em consideração todos os leilões públicos de obras de Fine Art, ou seja, pinturas, desenhos, esculturas, fotografias, impressões, vídeos, instalações, tapeçarias e NFTs, excluindo antiguidades, bens culturais anônimos e móveis. Ele cobre os resultados globais de leilões registrados pela Artprice para obras de arte de artistas nascidos após 1945 (Arte Contemporânea) entre 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 2023. Ele dá atenção especial aos resultados de obras de artistas com menos de 40 anos (artistas ultra-contemporâneos) entre 1 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023. Todos os preços indicados neste relatório referem-se aos resultados do leilão público, incluindo as taxas dos compradores. Todos os usos do símbolo "$" referem-se ao dólar americano.

As informações e estudos econométricos produzidos pela Artmarket.com são apresentados exclusivamente com o objetivo de analisar e entender as realidades estatísticas do mercado de arte e de forma alguma devem ser considerados como orientação, sugestão ou uma solicitação para investir no mercado de arte.

Direitos autorais 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

