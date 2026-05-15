ASICS, İÇTEN GELEN IŞIĞI GÖSTERMEK ÜZERE EGZERSİZ SONRASI YÜZLERİN YER ALDIĞI "GÜZELLİK" KAMPANYASINI BAŞLATTI

'Get The Glow' 15 dakikalık bir egzersizin bedeni ve zihni nasıl canlandırabileceğini ve tazeleyebileceğini gösteriyor

ANKARA, Türkiye, 15 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Filtrelerin, kusursuz cildin ve giderek karmaşıklaşan rutinlerin hakim olduğu bir dünyada, ASICS "ışıltıyı yakalamanın" asıl yoluna dikkat çekiyor: bedeni ve zihni canlandıran ve tazeleyen hareket. Marka bugün, egzersiz sonrası yüzlerin yer aldığı ilk 'güzellik' kampanyasını tanıtıyor. Filtre yok, pahalı cilt bakımı yok, karmaşık rutinler yok. Sadece ışıldamak - hareketle beslenir.

Professional tennis player Zeynep Sönmez shows her natural post-exercise glow in ASICS' new Get The Glow campaign, which spotlights post-exercise faces - no filters, no products, just glow powered by movement.

Get The Glow , serisi, koşu, yürüyüş, maç veya antrenmanın hemen ardından fotoğraflanan ASICS sporcuları da dahil olmak üzere çeşitli kişileri konu alıyor. İfadeler daha parlak. Kendine güven daha yüksek. Her bir görüntü, beden hareket ettiğinde ve zihin ferahladığında hissedilen o ışıltıyı yansıtıyor.

Kampanya, parlak ürünlere yönelik küresel talebin artmasıyla birlikte başlatılıyor. Cilt parlaklığıyla ilgili terimlere yönelik çevrimiçi aramalar geçen yıla göre %43[i] oranında artarken, "hızlı" bir şekilde parlak bir cilde kavuşmaya dair sosyal medyadaki konuşmalar %375[ii] oranında artış gösterdi; bu da anında ışıltılı görünme konusundaki baskının giderek arttığını ortaya koyuyor.

Bu arada, tüketiciler parlak bir cilt elde etmek için her zamankinden daha fazla zaman ve para harcıyor. Kadınlar cilt bakımı için günde ortalama 22 dakika harcıyor[iii] - bu da yılda 136 saatten fazla demek - ve küresel cilt bakım pazarı 162 milyar dolara ulaştı.[iv] Rutinler de giderek daha karmaşık hale geliyor, kadınların %74'ü sabah ve akşamları çok aşamalı cilt bakım rutinleri uyguluyor.[v]

ASICS, canlılık kazanmanın en doğal yolunun hareket etmek olduğuna inanıyor. Çünkü ışıltı, uyguladığınız bir şey değil, hissettiğiniz bir şeydir. Hareketin zihni nasıl dönüştürdüğünün gözle görülür bir göstergesi Çünkü kendinizi daha iyi hissettiğinizde, bu dışarıdan da belli olur.

ASICS tarafından yapılan araştırmalar, sadece 15 dakikalık hareketin[vi] ruh halini iyileştirmeye ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilemeye yardımcı olabileceğini, insanların kendilerini daha parlak, daha özgüvenli ve daha olumlu hissetmelerine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

ASICS Küresel Pazarlama Direktörü Gary Raucher şunları söyledi: "ASICS, bedeninizi hareket ettirdiğinizde zihninizi de hareket ettirdiğiniz inancıyla kuruluşmuştur. Güzellik endüstrisi ışıltıyı şişelere doldurmaya başlamadan çok önce, insanlar bunu hareket yoluyla doğal bir şekilde elde ediyorlardı. Parlaklığın genellikle yapay olarak yaratıldığı bir kültürde, biz gerçek olanı ön plana çıkarmak istiyoruz. En anlamlı ışıltı, hareket yoluyla içten başlar."

ASICS'in Profesyonel Tenisçi, Zeynep Sönmez şunları söyledi: "Tenis oynadıktan ve vücudumu hareket ettirdikten sonra hissettiğim duyguyu çok seviyorum. Spor hayatımın her zaman çok önemli bir parçası olmuştur ve çocukluğumdan beri tenise büyük ilgi duymuşumdur. Bu girişimde ASICS ile birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum, çünkü hareketin insanı canlandırma ve içten içe ışıldamasına yardımcı olma gücüne sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Bu mesajı paylaşmaya ve başkalarına bunu bizzat deneyimlemeleri için ilham vermeye büyük bir tutkuyla bağlıyım."

ASICS, egzersiz sonrası gerçek yüz ifadelerini ön plana çıkararak, dünyanın her yerinden insanları, bunu bir güzellik hilesi olarak değil, olumlu zihinsel sağlığı desteklemek için atılabilecek basit ve ulaşılabilir bir adım olarak, hareket yoluyla o ışıltıyı yakalamaya teşvik ediyor.

[i] Google Trends (Glimpse), küresel ölçek, Ocak 2025 ile Ocak 2026 karşılaştırması.

[ii] Google Trends (Glimpse), küresel ölçek, Ocak 2025 ile Ocak 2026 karşılaştırması.

[iii] Drive Research (2025) Cilt bakımı istatistikleri ve trendleri. Erişim adresi: https://www.driveresearch.com/market-research-company-blog/skincare-statistics-and-trends/ (Erişim tarihi: 11 Şubat 2026)

[iv] iv Mordor Intelligence (2025) Cilt bakım ürünleri pazar büyüklüğü ve payı: sektör raporu, 2031. Erişim adresi: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/skincare-products-market (Erişim tarihi: 11 Şubat 2026).

[v] Drive Research (2025) Cilt bakımı istatistikleri ve trendleri. Erişim adresi: https://www.driveresearch.com/market-research-company-blog/skincare-statistics-and-trends/ (Erişim tarihi: 11 Şubat 2026).

[vi] Dünya çapında binlerce katılımcının yer aldığı ve King's College London'dan Dr. Brendon Stubbs tarafından yürütülen ASICS'in "Uplifting Minds" araştırmasının (2021/22) sonuçları, ruh halimizi iyileştirmeye başlamak için 15 dakika 9 saniyelik bir fiziksel aktivite süresinin yeterli olduğunu gösteriyor

