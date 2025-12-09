BingX ha ospitato l'Affiliate Retreat a Tenerife, tra innovazione ed eccellenza nella community

Notizia fornita da

BingX

09 dic, 2025, 07:14 GMT

CIITÀ DI PANAMA, 9 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, importante exchange di criptovalute e azienda Web3 AI, ha organizzato a Tenerife, in Spagna, il suo esclusivo incontro per affiliati, riunendo top affiliate provenienti da diverse regioni, partner chiave e dirigenti BingX per un programma di tre giorni incentrato su innovazione, community e futuro del trading crypto.

Continue Reading
BingX Hosts Tenerife Affiliate Retreat, Showcasing Innovation and Community Excellence
BingX Hosts Tenerife Affiliate Retreat, Showcasing Innovation and Community Excellence

L'evento si è svolto dal 28 al 30 novembre e ha incluso sessioni di networking curate, panel di discussione, esperienze di hospitality e una cena di gala con premiazioni. I partecipanti hanno preso parte a dialoghi sulle tendenze di crescita tra affiliati ed exchange, oltre che sull'evoluzione dell'intersezione tra AI e Web3. Durante il programma, gli ospiti hanno partecipato anche a reception di benvenuto, sessioni keynote e a una cerimonia formale per celebrare i membri più meritevoli della community.

Tra i momenti principali, la keynote di Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha sottolineato l'attenzione dell'exchange alla sicurezza, all'esperienza utente e alle nuove soluzioni innovative basate sull'AI.

Lin ha commentato: "La nostra community è la base di tutto ciò che costruiamo. Questo incontro rafforza l'impegno condiviso tra BingX e i nostri partner per consolidare la fiducia, migliorare l'esperienza utente e creare un ambiente aperto in cui creatori e utenti possano crescere insieme. Allineandoci a valori condivisi e a una visione proiettata al futuro, stiamo costruendo un settore più resiliente e collaborativo."

L'Affiliate Retreat di Tenerife segue il successo dell'incontro di Bali tenutosi all'inizio dell'anno, rafforzando l'ecosistema in crescita di creatori e partner di BingX e confermando l'investimento dell'azienda nella collaborazione, nell'apertura e nella community crypto globale.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837686/BingX_Hosts_Tenerife_Affiliate_Retreat_Showcasing_Innovation_Community_Excellence.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

Sempre da questa fonte

BingX annuncia un importante aggiornamento del Copy Trading, raggiungendo 1,3 miliardi di ordini copiati

BingX annuncia un importante aggiornamento del Copy Trading, raggiungendo 1,3 miliardi di ordini copiati

BingX, exchange di criptovalute e azienda Web3 AI, ha annunciato oggi un importante aggiornamento del suo sistema di copy trading, celebrando il...
BingX lancia il "Recurring Buy" per aiutare gli utenti a navigare la volatilità del mercato crypto

BingX lancia il "Recurring Buy" per aiutare gli utenti a navigare la volatilità del mercato crypto

BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e azienda leader nel settore Web3 e AI, annuncia oggi il lancio di Recurring Buy, una nuova...
Altri comunicati stampa da questa fonte

Esplora

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Comunicati stampa su argomenti simili