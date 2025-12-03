BingX organizuje Tenerife Affiliate Retreat, prezentując innowacje i doskonałość swojej społeczności
News provided byBingX
Dec 03, 2025, 22:22 ET
PANAMA CITY, 4 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, zorganizowała ekskluzywne spotkanie afiliacyjne na Teneryfie w Hiszpanii, łącząc czołowych partnerów afiliacyjnych z różnych regionów, kluczowych partnerów branżowych oraz przedstawicieli BingX podczas trzydniowej serii wydarzeń poświęconych innowacjom, społeczności oraz przyszłości handlu kryptowalutami.
Retreat odbył się w dniach 28–30 listopada i obejmował starannie przygotowane sesje networkingowe, dyskusje panelowe, elementy programu gościnnego oraz uroczystą galę wręczenia nagród. Uczestnicy wzięli udział w rozmowach na temat trendów wzrostowych w relacjach między afiliantami i giełdami, a także w dyskusjach o zmieniającym się połączeniu AI i Web3. W ramach dwudniowej agendy goście uczestniczyli również w sesjach powitalnych, przemówieniach kluczowych prelegentów oraz oficjalnej ceremonii, podczas której uhonorowano wyróżniających się członków społeczności.
Wydarzenie obejmowało także prezentację główną Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX, która podkreśliła nacisk giełdy na bezpieczeństwo, doświadczenie użytkownika oraz innowacyjne rozwiązania oparte na AI.
Lin skomentowała: „Nasza społeczność jest fundamentem wszystkiego, co tworzymy. To spotkanie podkreśla wspólne zaangażowanie BingX i naszych partnerów w budowanie zaufania, podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników oraz tworzenie otwartego środowiska, w którym twórcy i użytkownicy mogą rozwijać się razem. Dzięki wspólnym wartościom i przyszłościowemu podejściu kształtujemy bardziej odporną i współpracującą przyszłość naszej branży."
Wydarzenie afiliacyjne na Teneryfie odbyło się po udanym spotkaniu w Bali na początku tego roku, wzmacniając rosnący ekosystem twórców i partnerów BingX oraz podkreślając inwestycje firmy w współpracę, otwartość i globalną społeczność kryptowalutową.
O BingX
Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Oferując kompleksowy zestaw produktów i usług zasilanych przez AI – w tym handel instrumentami pochodnymi, spot oraz copy trading – BingX odpowiada na potrzeby użytkowników na wszystkich poziomach doświadczenia, od początkujących po profesjonalistów. Zaangażowana w tworzenie zaufanej i inteligentnej platformy handlowej, BingX dostarcza innowacyjne narzędzia poprawiające wyniki i pewność traderów. W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym Chelsea Football Club, debiutując w świecie sponsorowania sportu.
Więcej informacji: https://bingx.com/pl
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2837686/BingX_Hosts_Tenerife_Affiliate_Retreat_Showcasing_Innovation_Community_Excellence.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg
Share this article