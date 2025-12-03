BingX organizuje Tenerife Affiliate Retreat, prezentując innowacje i doskonałość swojej społeczności

PANAMA CITY, 4 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, zorganizowała ekskluzywne spotkanie afiliacyjne na Teneryfie w Hiszpanii, łącząc czołowych partnerów afiliacyjnych z różnych regionów, kluczowych partnerów branżowych oraz przedstawicieli BingX podczas trzydniowej serii wydarzeń poświęconych innowacjom, społeczności oraz przyszłości handlu kryptowalutami.

BingX Hosts Tenerife Affiliate Retreat, Showcasing Innovation and Community Excellence

Retreat odbył się w dniach 28–30 listopada i obejmował starannie przygotowane sesje networkingowe, dyskusje panelowe, elementy programu gościnnego oraz uroczystą galę wręczenia nagród. Uczestnicy wzięli udział w rozmowach na temat trendów wzrostowych w relacjach między afiliantami i giełdami, a także w dyskusjach o zmieniającym się połączeniu AI i Web3. W ramach dwudniowej agendy goście uczestniczyli również w sesjach powitalnych, przemówieniach kluczowych prelegentów oraz oficjalnej ceremonii, podczas której uhonorowano wyróżniających się członków społeczności.

Wydarzenie obejmowało także prezentację główną Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX, która podkreśliła nacisk giełdy na bezpieczeństwo, doświadczenie użytkownika oraz innowacyjne rozwiązania oparte na AI.

Lin skomentowała: „Nasza społeczność jest fundamentem wszystkiego, co tworzymy. To spotkanie podkreśla wspólne zaangażowanie BingX i naszych partnerów w budowanie zaufania, podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników oraz tworzenie otwartego środowiska, w którym twórcy i użytkownicy mogą rozwijać się razem. Dzięki wspólnym wartościom i przyszłościowemu podejściu kształtujemy bardziej odporną i współpracującą przyszłość naszej branży."

Wydarzenie afiliacyjne na Teneryfie odbyło się po udanym spotkaniu w Bali na początku tego roku, wzmacniając rosnący ekosystem twórców i partnerów BingX oraz podkreślając inwestycje firmy w współpracę, otwartość i globalną społeczność kryptowalutową.

O BingX

Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Oferując kompleksowy zestaw produktów i usług zasilanych przez AI – w tym handel instrumentami pochodnymi, spot oraz copy trading – BingX odpowiada na potrzeby użytkowników na wszystkich poziomach doświadczenia, od początkujących po profesjonalistów. Zaangażowana w tworzenie zaufanej i inteligentnej platformy handlowej, BingX dostarcza innowacyjne narzędzia poprawiające wyniki i pewność traderów. W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym Chelsea Football Club, debiutując w świecie sponsorowania sportu.

Więcej informacji: https://bingx.com/pl

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2837686/BingX_Hosts_Tenerife_Affiliate_Retreat_Showcasing_Innovation_Community_Excellence.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg