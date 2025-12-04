BingX проводит выездное мероприятие для партнеров на Тенерифе, демонстрируя высокие достижения в области инноваций и формировании сообщества

ПАНАМА, 4 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Одна из ведущих криптовалютных бирж и компания, занимающаяся Web3 и ИИ, BingX, провела эксклюзивную партнерскую встречу на Тенерифе, Испания, объединив ведущие аффилированные компании из разных регионов, а также ключевых партнеров и руководство BingX в трехдневной программе, посвященной инновациям, криптосообществу и будущему криптотрейдинга.

Выездное мероприятие с тщательно подготовленными нетворкинг-сессиями, панельными дискуссиями, программой отдыха и торжественным ужином проходило с 28 по 30 ноября. Участники обсудили тенденции роста аффилированных компаний и бирж, а также растущее взаимопроникновение ИИ и Web3. В рамках двухдневной программы гости также приняли участие в торжественных приемах, основных сессиях и официальной церемонии, посвященной выдающимся членам сообщества.

На мероприятии также прошла основная презентация Вивьен Лин (Vivien Lin), директора по продуктам BingX, в которой подчеркивалось внимание биржи к безопасности, пользовательскому опыту и новым инновационным возможностям ИИ.

Лин прокомментировала: «Наше сообщество лежит в основе всего, что мы создаем. Эта встреча подчеркивает коллективную приверженность BingX и наших партнеров укреплению доверия, повышению пользовательского опыта и формированию открытой среды, в которой создатели и пользователи могут расти и развиваться вместе. Благодаря общим ценностям и дальновидному мышлению мы формируем более устойчивое совместное будущее для нашей отрасли».

Партнерское мероприятие на Тенерифе последовало за успешной встречей на Бали в начале этого года, укрепив растущую экосистему создателей и партнеров BingX, подчеркнув при этом ее инвестиции в сотрудничество, открытость и глобальное криптосообщество.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, компания BingX является ведущей криптовалютной биржей и компанией, работающей на стыке Web3 и ИИ и обслуживающей глобальное сообщество из более чем 20 миллионов пользователей. Благодаря комплексному набору продуктов и услуг на базе ИИ, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей всех уровней, от новичков до профессионалов. Работая над созданием надежной и интеллектуальной торговой платформы, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, призванные повысить эффективность операций и уверенность в своих действиях. В 2024 году компания BingX с гордостью стала официальным криптобиржевым партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало ее впечатляющий дебют на арене спортивного спонсорства.

