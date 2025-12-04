BingX organizuje partnerský program na Tenerife, kde predstavuje inovácie a excelentnosť v komunite

News provided by

BingX

Dec 04, 2025, 09:40 ET

PANAMA CITY, 4. december 2025 /PRNewswire/ – BingX, popredná kryptomenová burza a spoločnosť zameraná na Web3 AI, usporiadala exkluzívne stretnutie pre partnerov na španielskom Tenerife. Zišli sa tu poprední spolupracovníci z rôznych regiónov, kľúčoví partneri a vedúci pracovníci spoločnosti BingX na trojdňovom programe zameranom na inovácie, komunitu a budúcnosť obchodovania s kryptomenami.

Continue Reading
BingX Hosts Tenerife Affiliate Retreat, Showcasing Innovation and Community Excellence
BingX Hosts Tenerife Affiliate Retreat, Showcasing Innovation and Community Excellence

Stretnutie sa konalo od 28. do 30. novembra a zahŕňalo pripravené networkingové stretnutia, panelové diskusie, pohostenie a slávnostnú večeru s odovzdávaním cien. Účastníci diskutovali o trendoch rastu medzi spolupracujúcimi podnikmi a burzami, ako aj o vyvíjajúcom sa prepojení AI a Web3. Počas dvojdňového programu sa hostia zúčastnili uvítacích recepcií, prednášok a slávnostného ceremoniálu na počesť významných členov komunity.

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia od Vivien Lin, produktovej riaditeľky spoločnosti BingX, ktorá zdôraznila zameranie burzy na bezpečnosť, používateľskú skúsenosť a inovatívne nové zážitky s AI. 

Lin poznamenala: „Naša komunita je základom všetkého, čo budujeme. Toto stretnutie podčiarkuje kolektívny záväzok medzi BingX a našimi partnermi posilňovať dôveru, zlepšiť používateľskú skúsenosť a podporiť otvorené prostredie, kde môžu tvorcovia a používatelia spoločne rásť. Keď sa spojíme okolo spoločných hodnôt a progresívneho zmýšľania, formujeme odolnejšiu a kolaboratívnejšiu budúcnosť pre naše odvetvie."

Partnerské podujatie na Tenerife nasleduje po úspešnom stretnutí na Bali začiatkom tohto roka a posilňuje rastúci ekosystém tvorcov a partnerov spoločnosti BingX. Zároveň zdôrazňuje jej investíciu do spolupráce, otvorenosti a globálnej krypto komunity.

O spoločnosti BingX 

BingX, založená v roku 2018, je poprednou kryptoburzou a spoločnosťou zameranou na Web3 AI, ktorá slúži globálnej komunite s viac ako 20 miliónmi používateľov. Vďaka komplexnému radu produktov a služieb s podporou AI, vrátane derivátov, spotového obchodovania a copy tradingu, BingX uspokojuje vyvíjajúce sa potreby používateľov každej úrovne skúseností, od začiatočníkov až po profesionálov. Spoločnosť BingX, ktorá sa zaviazala budovať dôveryhodnú a inteligentnú obchodnú platformu, poskytuje používateľom inovatívne nástroje určené na zvýšenie výkonu a istoty. V roku 2024 sa spoločnosť BingX s hrdosťou stala oficiálnou partnerskou kryptomenovou burzou Chelsea Football Club, čo prinieslo vzrušujúci debut vo svete športového sponzorstva.

Viac informácií nájdete na stránke: https://bingx.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2837686/BingX_Hosts_Tenerife_Affiliate_Retreat_Showcasing_Innovation_Community_Excellence.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

BingX проводит выездное мероприятие для партнеров на Тенерифе, демонстрируя высокие достижения в области инноваций и формировании сообщества

BingX проводит выездное мероприятие для партнеров на Тенерифе, демонстрируя высокие достижения в области инноваций и формировании сообщества

Одна из ведущих криптовалютных бирж и компания, занимающаяся Web3 и ИИ, BingX, провела эксклюзивную партнерскую встречу на Тенерифе, Испания,...
BingX pořádá na Tenerife setkání externích tvůrců obsahu, kde představuje inovace a vynikající výsledky komunity

BingX pořádá na Tenerife setkání externích tvůrců obsahu, kde představuje inovace a vynikající výsledky komunity

BingX, přední burza kryptoměn a společnost zabývající se umělou inteligencí Web3, uspořádala na Tenerife ve Španělsku exkluzivní setkání externích...
More Releases From This Source

Explore

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Blockchain

News Releases in Similar Topics