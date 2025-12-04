BingX organizuje partnerský program na Tenerife, kde predstavuje inovácie a excelentnosť v komunite
News provided byBingX
Dec 04, 2025, 09:40 ET
PANAMA CITY, 4. december 2025 /PRNewswire/ – BingX, popredná kryptomenová burza a spoločnosť zameraná na Web3 AI, usporiadala exkluzívne stretnutie pre partnerov na španielskom Tenerife. Zišli sa tu poprední spolupracovníci z rôznych regiónov, kľúčoví partneri a vedúci pracovníci spoločnosti BingX na trojdňovom programe zameranom na inovácie, komunitu a budúcnosť obchodovania s kryptomenami.
Stretnutie sa konalo od 28. do 30. novembra a zahŕňalo pripravené networkingové stretnutia, panelové diskusie, pohostenie a slávnostnú večeru s odovzdávaním cien. Účastníci diskutovali o trendoch rastu medzi spolupracujúcimi podnikmi a burzami, ako aj o vyvíjajúcom sa prepojení AI a Web3. Počas dvojdňového programu sa hostia zúčastnili uvítacích recepcií, prednášok a slávnostného ceremoniálu na počesť významných členov komunity.
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia od Vivien Lin, produktovej riaditeľky spoločnosti BingX, ktorá zdôraznila zameranie burzy na bezpečnosť, používateľskú skúsenosť a inovatívne nové zážitky s AI.
Lin poznamenala: „Naša komunita je základom všetkého, čo budujeme. Toto stretnutie podčiarkuje kolektívny záväzok medzi BingX a našimi partnermi posilňovať dôveru, zlepšiť používateľskú skúsenosť a podporiť otvorené prostredie, kde môžu tvorcovia a používatelia spoločne rásť. Keď sa spojíme okolo spoločných hodnôt a progresívneho zmýšľania, formujeme odolnejšiu a kolaboratívnejšiu budúcnosť pre naše odvetvie."
Partnerské podujatie na Tenerife nasleduje po úspešnom stretnutí na Bali začiatkom tohto roka a posilňuje rastúci ekosystém tvorcov a partnerov spoločnosti BingX. Zároveň zdôrazňuje jej investíciu do spolupráce, otvorenosti a globálnej krypto komunity.
O spoločnosti BingX
BingX, založená v roku 2018, je poprednou kryptoburzou a spoločnosťou zameranou na Web3 AI, ktorá slúži globálnej komunite s viac ako 20 miliónmi používateľov. Vďaka komplexnému radu produktov a služieb s podporou AI, vrátane derivátov, spotového obchodovania a copy tradingu, BingX uspokojuje vyvíjajúce sa potreby používateľov každej úrovne skúseností, od začiatočníkov až po profesionálov. Spoločnosť BingX, ktorá sa zaviazala budovať dôveryhodnú a inteligentnú obchodnú platformu, poskytuje používateľom inovatívne nástroje určené na zvýšenie výkonu a istoty. V roku 2024 sa spoločnosť BingX s hrdosťou stala oficiálnou partnerskou kryptomenovou burzou Chelsea Football Club, čo prinieslo vzrušujúci debut vo svete športového sponzorstva.
Viac informácií nájdete na stránke: https://bingx.com/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2837686/BingX_Hosts_Tenerife_Affiliate_Retreat_Showcasing_Innovation_Community_Excellence.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg
Share this article