Cango Inc. completa un investimento strategico di 65 milioni di dollari e si assicura un finanziamento di 10 milioni di dollari in convertible note per rafforzare la propria posizione finanziaria e promuovere l'espansione nei settori dell'intelligenza artificiale e dell'energia

DALLAS, 2 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), azienda leader nel mining di Bitcoin che sfrutta le sue operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di elaborazione IA ed energia, ha annunciato oggi due importanti operazioni di capitale: la chiusura di un investimento strategico di 65 milioni di dollari da parte di membri della dirigenza aziendale e l'esecuzione di un accordo di finanziamento di 10 milioni di dollari in convertible note con DL Holdings Group Limited (HKEX: 1709) ("DL Holdings"), un gruppo di servizi finanziari quotato alla borsa di Hong Kong. La Società e DL Holdings hanno inoltre sottoscritto un memorandum d'intesa ("MOU") che stabilisce un quadro di cooperazione strategica.

Chiusura di un investimento strategico da 65 milioni di dollari USA

In ottemperanza agli accordi definitivi di investimento precedentemente annunciati il 12 febbraio 2026, la Società ha emesso e venduto complessivamente 49.242.424 azioni ordinarie di Classe A a due entità, ognuna interamente controllata rispettivamente da Xin Jin, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, e da Chang-Wei Chiu, membro del Consiglio di Amministrazione della Società. La transazione si è conclusa il 31 marzo 2026, generando proventi netti pari a 65 milioni di dollari USA, regolati in USDT, rafforzando la struttura patrimoniale della Società e rispecchiando la fiducia del management nella propria direzione strategica.

Finanziamento da 10 milioni di dollari in convertible note e partnership strategica con DL Holdings

La Società ha stipulato un accordo di acquisto di titoli con DL Holdings. Ai sensi del contratto di compravendita (SPA), la Società ha emesso e venduto a DL Holdings una convertible note da 10.000.000 di dollari USA e un warrant per l'acquisto di un massimo di 370.370 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di esercizio di 2,70 dollari USA per azione. I proventi sono destinati ad acquisizioni a monte e all'espansione nel settore dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture informatiche.

La convertible note scade il 1° aprile 2028, non matura interessi (tranne in caso di inadempimento) ed è convertibile a 1,62 dollari USA per azione a partire dal 1° aprile 2027. Il warrant è esercitabile immediatamente e scade il 1° aprile 2028.

Inoltre, la Società ha stipulato con DL Holdings un protocollo d'intesa che delinea un quadro di cooperazione strategica proposto. In base al protocollo d'intesa, DL Holdings ha espresso l'intenzione di effettuare uno o più investimenti strategici insieme alla Società, per un valore potenziale complessivo fino a 10 milioni di dollari USA. Gli investimenti previsti sono destinati a supportare le iniziative della Società nel settore degli impianti di mining di criptovalute e dell'intelligenza artificiale.

Queste transazioni rappresentano passi fondamentali per l'attuazione della strategia finanziaria precedentemente annunciata dalla Società in vista del 2026: rafforzare il proprio bilancio, ridurre l'indebitamento e garantire la liquidità necessaria per la transizione verso un'infrastruttura di intelligenza artificiale.

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