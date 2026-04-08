CHANDON presenta una nuova collezione di Spritz pronti da servire

PARIGI, 8 aprile 2026 /PRNewswire/ --

L'ULTIMA ESPRESSIONE DEI TERROIR CHANDON

CHANDON pops a new collection of three fresh ready-to-serve Spritzes

Fin dalla sua creazione nel 1959, CHANDON ha aperto un mondo di possibilità producendo spumanti nei vigneti di tutto il mondo. Dall'Argentina alla California, passando per Brasile, Australia e Cina, siamo diventati una delle più grandi tenute al mondo dedicate alle bollicine. In qualità di pionieri del settore, esploriamo costantemente nuovi ingredienti, tecniche e terroir.

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https://www.multivu.com/chandon/9391651-en-chandon-new-collection-three-ready-to-serve-spritzes

UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLO SPRITZ

Con il lancio della collezione CHANDON Spritz, incoraggiamo i consumatori a scoprire un nuovo trio di cocktail frizzanti pronti da servire, che offrono un'ampia gamma di sapori e livelli di intensità, dal delicato e leggermente amaro Scorza d'arancia e spezie con gradazione alcolica di 11,5% vol., all'aromatico e pungente Bacche e ibisco fino al Limone e verbena, entrambi con gradazione di 6% vol.

VINIFICAZIONE E MIXOLOGIA

La collezione è il risultato del lavoro congiunto guidato da Ana Paula Bartolucci, maestra di cantina di CHANDON Argentina, Pauline Lhote, direttrice dell'enologia e dei vigneti di CHANDON California e Inés de los Santos, mixologa e proprietaria di Cochinchina, classificata al 26° posto del World's 50 Best Bars 2025. Insieme, hanno unito le rispettive competenze per dare vita alla collezione.

SEI ANNI E 179 ESPERIMENTI

I nostri tre Spritz sono realizzati con mosti e spumanti prodotti a Mendoza, un terroir d'alta quota ideale per le caratteristiche di freschezza, maturazione e acidità richieste. Esplorando l'arte della mixologia, abbiamo sviluppato ricette innovative, testando 179 formulazioni nell'arco di sei anni e utilizzando frutta fresca, erbe e spezie. Il risultato: macerazioni botaniche ottenute attraverso una lenta estrazione degli aromi provenienti da limoni e arance biologici, lamponi e ribes nero della Patagonia, ibisco e verbena di limone. Inoltre, le nostre due ricette a basso contenuto alcolico sono note per essere realizzate senza alcun processo di dealcolizzazione.

Ana Paula Bartolucci spiega: "Abbiamo creato nuovi cocktail senza ricorrere ad alcun processo di dealcolizzazione, grazie a una selezione di uve Moscato a basso contenuto di zuccheri raccolte all'inizio della stagione. Abbiamo quindi interrotto la fermentazione dei succhi nei nostri tini una volta che il livello alcolico ha raggiunto il 5,5% e lo zucchero residuo i 57 g/l. Miscelando il tutto con macerazioni di aromi naturali, otteniamo lo Spritz al 6% vol."

CHANDON Spritz Scorza d'arancia e spezie è disponibile in tutta Europa presso le principali enoteche, bar, ristoranti e terrazze all'aperto. In Francia, il CHANDON Spritz Limone e verbena e il Bacche e ibisco saranno disponibili in anteprima durante il torneo Roland-Garros e tramite siti web di vendita online.

19,90 € presso le enoteche; 12–13 € al bicchiere e 49–59 € a bottiglia nei ristoranti.

L'ABUSO DI ALCOL È PERICOLOSO PER LA SALUTE. BEVI RESPONSABILMENTE.

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CONTATTI PER I MEDIA

Morgane Pont-Bruyns

Global Brand Culture Director

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