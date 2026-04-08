CHANDON presenta una nuova collezione di Spritz pronti da servire
Notizia fornita daChandon
08 apr, 2026, 07:43 GMT
PARIGI, 8 aprile 2026 /PRNewswire/ --
L'ULTIMA ESPRESSIONE DEI TERROIR CHANDON
Fin dalla sua creazione nel 1959, CHANDON ha aperto un mondo di possibilità producendo spumanti nei vigneti di tutto il mondo. Dall'Argentina alla California, passando per Brasile, Australia e Cina, siamo diventati una delle più grandi tenute al mondo dedicate alle bollicine. In qualità di pionieri del settore, esploriamo costantemente nuovi ingredienti, tecniche e terroir.
Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic qui:
https://www.multivu.com/chandon/9391651-en-chandon-new-collection-three-ready-to-serve-spritzes
UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLO SPRITZ
Con il lancio della collezione CHANDON Spritz, incoraggiamo i consumatori a scoprire un nuovo trio di cocktail frizzanti pronti da servire, che offrono un'ampia gamma di sapori e livelli di intensità, dal delicato e leggermente amaro Scorza d'arancia e spezie con gradazione alcolica di 11,5% vol., all'aromatico e pungente Bacche e ibisco fino al Limone e verbena, entrambi con gradazione di 6% vol.
VINIFICAZIONE E MIXOLOGIA
La collezione è il risultato del lavoro congiunto guidato da Ana Paula Bartolucci, maestra di cantina di CHANDON Argentina, Pauline Lhote, direttrice dell'enologia e dei vigneti di CHANDON California e Inés de los Santos, mixologa e proprietaria di Cochinchina, classificata al 26° posto del World's 50 Best Bars 2025. Insieme, hanno unito le rispettive competenze per dare vita alla collezione.
SEI ANNI E 179 ESPERIMENTI
I nostri tre Spritz sono realizzati con mosti e spumanti prodotti a Mendoza, un terroir d'alta quota ideale per le caratteristiche di freschezza, maturazione e acidità richieste. Esplorando l'arte della mixologia, abbiamo sviluppato ricette innovative, testando 179 formulazioni nell'arco di sei anni e utilizzando frutta fresca, erbe e spezie. Il risultato: macerazioni botaniche ottenute attraverso una lenta estrazione degli aromi provenienti da limoni e arance biologici, lamponi e ribes nero della Patagonia, ibisco e verbena di limone. Inoltre, le nostre due ricette a basso contenuto alcolico sono note per essere realizzate senza alcun processo di dealcolizzazione.
Ana Paula Bartolucci spiega: "Abbiamo creato nuovi cocktail senza ricorrere ad alcun processo di dealcolizzazione, grazie a una selezione di uve Moscato a basso contenuto di zuccheri raccolte all'inizio della stagione. Abbiamo quindi interrotto la fermentazione dei succhi nei nostri tini una volta che il livello alcolico ha raggiunto il 5,5% e lo zucchero residuo i 57 g/l. Miscelando il tutto con macerazioni di aromi naturali, otteniamo lo Spritz al 6% vol."
CHANDON Spritz Scorza d'arancia e spezie è disponibile in tutta Europa presso le principali enoteche, bar, ristoranti e terrazze all'aperto. In Francia, il CHANDON Spritz Limone e verbena e il Bacche e ibisco saranno disponibili in anteprima durante il torneo Roland-Garros e tramite siti web di vendita online.
19,90 € presso le enoteche; 12–13 € al bicchiere e 49–59 € a bottiglia nei ristoranti.
L'ABUSO DI ALCOL È PERICOLOSO PER LA SALUTE. BEVI RESPONSABILMENTE.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949796/CHANDON_Spritz.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2949835/CHANDON_Logo.jpg
CONTATTI PER I MEDIA
Morgane Pont-Bruyns
Global Brand Culture Director
[email protected]
www.chandon.eu
Condividi articolo