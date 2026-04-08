CHANDON presenta una nueva colección de Spritz listos para servir

PARIS, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ --

LA ÚLTIMA EXPRESIÓN DE LOS TERROIRS DE CHANDON

CHANDON pops a new collection of three fresh ready-to-serve Spritzes

Desde su creación en 1959, CHANDON ha abierto un mundo de posibilidades elaborando vinos espumosos en viñedos de todo el mundo. Desde Argentina hasta California, pasando por Brasil, Australia y China, nos hemos convertido en una de las bodegas más grandes del mundo dedicadas a los vinos espumosos. Como pioneros, exploramos constantemente nuevos ingredientes, técnicas y terroirs.

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UNA NUEVA VERSIÓN DEL SPRITZ

Con el lanzamiento de la colección CHANDON Spritz, los consumidores están invitados a descubrir un nuevo trío de cócteles espumosos listos para servir, que ofrecen una gama de sabores e intensidades, desde el sutil y delicadamente amargo Cáscara de Naranja y Especias con 11,5% vol., hasta los aromáticos y vibrantes Frutos Rojos e Hibisco y Limón y Verbena, ambos con 6% vol.

ENOLOGÍA Y COCTELERÍA

La colección es el resultado de un esfuerzo conjunto liderado por Ana Paula Bartolucci, Maestra de Bodega de CHANDON Argentina; Pauline Lhote, directora de Enología y Viñedos de CHANDON California; e Inés de los Santos, coctelera y propietaria de Cochinchina, clasificado en el puesto #26 de los World's 50 Best Bars 2025. Juntas, combinaron su experiencia para crear la colección.

SEIS AÑOS Y 179 PRUEBAS

Nuestros tres Spritz se elaboran con mostos y vinos espumosos producidos en Mendoza, un terruño de gran altitud ideal para la frescura, madurez y acidez requeridas. Explorando la coctelería, desarrollamos recetas innovadoras, probando 179 formulaciones durante seis años con fruta fresca, hierbas y especias. El resultado: maceraciones botánicas obtenidas mediante la extracción lenta de aromas, ya sean de limones y naranjas orgánicas, frambuesas y grosellas negras de la Patagonia, hibisco o hierbaluisa. Además, nuestras dos recetas con menor graduación alcohólica destacan por elaborarse sin ningún proceso de desalcoholización.

Ana Paula Bartolucci explicó: "Hemos creado nuevos cócteles sin utilizar ningún proceso de desalcoholización, gracias a una selección de uvas Moscatel bajas en azúcar y cosechadas al principio de la temporada. Detuvimos la fermentación de los mostos en nuestros depósitos una vez que el nivel de alcohol alcanzó el 5,5 % y el azúcar residual los 57 g/L. Mezclado con maceraciones de aromas naturales, conseguimos un Spritz con un 6 % de alcohol.

CHANDON Spritz Cáscara de Naranja y Especias está disponible en toda Europa a través de las principales vinotecas, bares, restaurantes y terrazas al aire libre. En Francia, CHANDON Spritz Limón y Verbena y Frutos Rojos e Hibisco estarán disponibles como adelanto durante el Torneo de Roland-Garros y a través de tiendas online.

19,90 € en vinotecas; 12-13 €/copa y 49-59 €/botella en restaurantes.

EL ABUSO DEL ALCOHOL ES PELIGROSO PARA LA SALUD. BEBA CON RESPONSABILIDAD.

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CONTACTO PARA MEDIOS

Morgane Pont-Bruyns

Global Brand Culture Director

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www.chandon.eu