CHANDON dévoile une nouvelle collection de Spritz prêts à-servir

PARIS, 8 avril 2026 /PRNewswire/ --

LE DERNIER NÉ DES TERROIRS CHANDON

CHANDON pops a new collection of three fresh ready-to-serve Spritzes

Depuis sa fondation en 1959, CHANDON ouvre un monde de possibilités en élaborant des vins effervescents dans des vignobles à travers le monde. De l'Argentine à la Californie, en passant par le Brésil, l'Australie et la Chine, nous sommes devenus l'un des plus grands domaines dédiés à la bulle au monde. Pionniers, nous explorons constamment de nouveaux ingrédients, techniques et terroirs.

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UNE NOUVELLE APPROCHE DU SPRITZ

Avec le lancement de la collection CHANDON Spritz, c'est un nouveau trio de cocktails effervescents prêts à servir et un éventail de saveurs et d'intensités qui est proposé aux consommateurs : du subtil et délicatement amer Orange Peel & Spices à 11,5 % vol., aux aromatiques et acidulés Berries & Hibiscus et Lemon & Verbena, tous deux à 6 % vol.

VITI-VINICULTURE ET MIXOLOGIE

La collection est le résultat d'un travail collaboratif mené par Ana Paula Bartolucci, chef de cave chez CHANDON Argentine, Pauline Lhote, directrice de l'œnologie et des vignobles chez CHANDON Californie, et Inés de los Santos, mixologue et propriétaire du Cochinchina, figurant en 26e place sur la liste des 50 World's Best Bars 2025. Ensemble, elles ont uni leurs expertises respectives pour créer la collection.

SIX ANS ET 179 ESSAIS

Nos trois Spritz sont élaborés à partir de moûts et vins effervescents produits à Mendoza, un terroir d'altitude idéal pour la fraîcheur, la maturité et l'acidité nécessaires. En explorant la mixologie, nous avons développé des recettes innovantes, testant 179 recettes sur six ans à partir de fruits frais, herbes et épices. Le résultat : des macérations botaniques obtenues par extraction lente des arômes, qu'il s'agisse des citrons et oranges bio, et des framboises et cassis de Patagonie, des hibiscus ou de la verveine odorante. De plus, nos deux recettes à faible teneur en alcool se distinguent par leur processus d'élaboration sans désalcoolisation.

Ana Paula Bartolucci précise : « nous avons créé de nouveaux cocktails sans utiliser de processus de désalcoolisation, grâce à une sélection de raisins Muscat, peu sucrés et récoltés au début de la vendange. Nous avons ensuite interrompu la fermentation des jus dans nos cuves lorsque le taux d'alcool atteignait 5.5% et le sucre résiduel 57g/l. Assemblé aux macérats d'arômes naturels, nous obtenons ainsi des Spritz à un taux d'alcool de 6%.»

CHANDON Spritz Orange Peel & Spices est disponible, en Europe, chez les meilleurs cavistes, dans les bars, restaurants, et terrasses. En France, CHANDON Spritz Lemon & Verbena et Berries & Hibiscus seront disponibles en avant-première lors du Tournoi de Roland Garros ainsi que via des sites de vente en ligne.

19,90 € en caviste, 12-13 € le verre et 49-59 € la bouteille en restauration.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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Morgane Pont-Bruyns

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