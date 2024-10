Crypto Content Creator Campus (CCCC) svela il parterre di relatori stellari per l'evento inaugurale

DUBAI, EAU, 12 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il Crypto Content Creator Campus (CCCC), il principale incontro annuale per la comunità delle criptovalute, è lieto di presentare la sua impressionante schiera di relatori confermati per l'evento inaugurale, che si terrà dall'8 al 10 novembre a Dubai.

Il prestigioso parterre riunisce personaggi di spicco nei settori dei social media, del marketing, della finanza e della blockchain, offrendo ai partecipanti un accesso senza pari ad approfondimenti di esperti e preziosi contatti nel settore.

Influencer di grande fama tra i relatori:

Randi Zuckerberg, Fondatrice e CEO, Zuckerberg Media e HUG: Pioniera nell'uso della tecnologia per un impatto sociale, Randi Zuckerberg condividerà le sue conoscenze su come costruire una presenza online di successo e promuovere contatti significativi nella comunità delle criptovalute.

Zach King, il più grande YouTuber al mondo: Noto per le sue illusioni strabilianti e i suoi contenuti accattivanti, Zach King presenterà ai creatori strategie uniche per catturare l'attenzione, migliorare il coinvolgimento e distinguersi nel frenetico panorama digitale.

Humphrey Yang, influencer finanziario su TikTok: Humphrey Yang, maestro nello scomporre concetti finanziari complessi in contenuti accattivanti e digeribili, aiuterà i creatori a orientarsi nel mondo della formazione sulla criptofinanza con chiarezza ed efficacia.

Approfondimenti dei leader del settore:

Kudzi Chikumbu, ex responsabile globale del Creator Marketing presso TikTok: Kudzi Chikumbu vanta un bagaglio di conoscenze acquisito grazie alla piattaforma leader dei social media e alle sue capacità di creatore di successo. Offrirà ai creatori preziosi spunti sulle strategie di contenuto che hanno successo su TikTok, sfruttando la sua vasta portata globale.

Jon Youshaei, Insider di YouTube e Instagram: Con 8 anni di esperienza su YouTube e Instagram, Jon offre una prospettiva unica su ciò che serve realmente per aumentare il pubblico e i guadagni attraverso i social media. Approfondirà le best practice per i creatori grazie alla sua esperienza di lavoro presso le principali piattaforme social del mondo e intervistando alcune delle più grandi star di oggi nel suo show, diventato riferimento indiscutibile per la formazione dei creatori.

Venke Sharma, responsabile globale della strategia di prodotto presso Sprinklr: Il principale stratega di prodotto Venke Sharma illustrerà le tendenze emergenti negli strumenti e nelle tecnologie per la creazione di contenuti, fornendo ai creatori le conoscenze necessarie per rimanere al passo con i tempi.

Stephanie Hind, responsabile delle partnership con i principali creatori presso Patreon ed ex responsabile Lifestyle e Education presso TikTok: Stephanie Hind vanta esperienza diretta nel plasmare le tendenze dei contenuti su una piattaforma di massa. Fornirà ai creatori strategie pratiche per realizzare contenuti che incontrino l'interesse di un pubblico specifico all'interno della comunità delle criptovalute.

Citazioni dei relatori:

Randi Zuckerberg: "Sono entusiasta di partecipare al CCCC e di condividere le mie idee su come costruire una presenza forte online e promuovere relazioni di impatto nel dinamico mondo delle criptovalute".

Zach King: "Non vedo l'ora di incoraggiare i creatori a esplorare nuove strade, a dare libero sfogo alla loro creatività e ad affascinare il pubblico con i loro contenuti unici".

Humphrey Yang: "È fondamentale spiegare i complessi concetti finanziari alle nuove generazioni. Sono entusiasta di condividere la mia esperienza e di dare ai creatori gli strumenti per informare il pubblico sul mondo delle criptovalute in modo chiaro e coinvolgente".

Le iscrizioni al Crypto Content Creator Campus sono aperte. Visita il sito web ufficiale per assicurarti un posto a questo evento rivoluzionario.

Informazioni su Crypto Content Creator Campus (CCCC)

Siamo un team di esperti del settore e visionari impegnati a plasmare il futuro della creazione di contenuti nell'ambito del Web3 e del monto delle crittovalute. Spinti dalla passione comune per la creazione di una comunità di alto livello, abbiamo curato la realizzazione di un campus che promette un'esperienza senza eguali.

Per maggiori dettagli sul CCCC, visitare: https://www.cccc.buzz/

Per informazioni, contattare: [email protected]

