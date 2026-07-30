Eightco Holdings (Nasdaq: ORBS) annuncia la sua partecipazione al round di finanziamento da 52,5 milioni di dollari della World Foundation mentre World passa dalla costruzione della rete alla scalabilità dei servizi

Il 24 luglio 2026, la World Foundation ha annunciato un round di finanziamento da 52,5 milioni di dollari guidato da Pantera Capital, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Bain Capital Crypto, Eightco, Selini Capital, Susquehanna Crypto e ulteriori investitori. La World Foundation ha anche celebrato il terzo anniversario del lancio in produzione: sono oltre 39 milioni gli utenti che hanno aderito a World Network, e più di 18 milioni le persone verificate tramite Orb. Dal suo lancio, la rete ha utilizzato più di 475 milioni di prove World ID.

Al 26 luglio 2026, alle ore 19:30 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento finanziato da 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) a 0,36 dollari per WLD (per Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e un totale di circa 142 milioni di dollari in liquidità e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 391 milioni di dollari.

"È evidente che il mondo si sta avvicinando a un'IA molto potente", ha affermato di recente Sam Altman. "Per noi gli esseri umani contano più dell'IA. È nella nostra natura preoccuparci delle persone, tanto che non temo il futuro finché saremo in grado di distinguerle. World ID è il nostro tentativo di farlo, ed è stato sorprendente vedere i progressi nell'ultimo anno via via che le persone lo hanno adottato e hanno capito come integrarlo in un mondo nuovo".

"La riduzione dell'emissione di token WLD, avviata il 24 luglio, dimezza l'offerta incrementale. Ciò dovrebbe migliorare in modo sostanziale l'equilibrio netto tra domanda e offerta per WLD e, di conseguenza, sostenere la tesi di un miglioramento del rapporto rischio/rendimento sui prezzi", ha commentato Tom Lee, membro del consiglio di amministrazione di Eightco (ORBS).

Le principali notizie:

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcune delle componenti più decisive per il futuro dell'IA e del sistema finanziario digitale. Tra le principali notizie di questa settimana figurano le seguenti:

Il 21 luglio è stato comunicato che il gestore patrimoniale, Grayscale, ha presentato alla SEC la richiesta per lanciare il primo ETF statunitense collegato a Worldcoin (Decrypt).

Il 21 luglio, OpenAI ha annunciato il lancio del programma ChatGPT per le piccole imprese, un'iniziativa per aiutare le piccole imprese ad essere più produttive e a scalare il proprio business con ChatGPT (OpenAI).

Il 21 luglio, Franklin Templeton Digital Assets ha pubblicato un white paper, a firma di Sandy Kaul, intitolato "Agentic AI—The Killer Use Case for Blockchain and Crypto" (white paper) che sostiene che le blockchain faciliteranno le transazioni da macchina a macchina e saranno cruciali per l'implementazione di servizi di IA agentica su larga scala. Ciò è in linea con la nostra convinzione che World ID sia collochi al centro di questa interazione.

Il 22 luglio è stato annunciato che OpenAI prevede di costruire un data center in Georgia con 3,2 gigawatt di potenza, con messa in esercizio a fasi dal 2028 al 2032 (Axios).

Il 24 luglio 2026 il calendario di emissione dei token di World ha raggiunto un traguardo significativo. Come indicato nel white paper originario di World, si è concluso il più ampio periodo triennale di sblocco dei token della rete, riducendo il numero di WLD che entrano in circolazione ogni giorno di circa il 43%, da circa 5,1 milioni di token a circa 2,9 milioni. ORBS detiene attualmente 301.971.219 WLD, che rappresentano circa l'8% dell'offerta circolante e la più grande posizione in WLD dichiarata pubblicamente a livello globale. WLD continuerà ad entrare in circolazione, ma a un ritmo giornaliero pari a circa la metà rispetto a quello precedente, rallentando notevolmente la crescita dell'offerta complessiva (World).

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo la Società, plasmeranno il prossimo decennio di innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creatori, con posizioni in ciascuno di questi ambiti tramite investimenti indiretti in OpenAI (23% delle riserve di tesoreria di ORBS), Worldcoin (28%) e Beast Industries (5%).

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in società veicolo con esposizione a partecipazioni azionarie nella capogruppo di OpenAI, pari a circa il 23% degli asset di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate dichiarate da un veicolo quotato.

ChatGPT, l'app consumer di OpenAI, è la principale app di IA per il grande pubblico a livello globale(Sensor Tower) e ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali a febbraio 2026, diventando la tecnologia consumer a più rapida crescita nella storia (UBS via Reuters).

Identità digitale: token WLD

Eightco detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8% dell'offerta circolante, la più grande posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 28% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (co-fondata da Sam Altman e Alex Blania) e supervisionata dalla World Foundation. I suoi dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che un utente è un essere umano unico, non un agente IA.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World individua un'opportunità di ricavi complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creator: Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 5% degli asset di tesoreria.

Beast Industries gestisce uno dei maggiori bacini di reach direct-to-consumer al mondo, con una base di follower aggregata di oltre 500 milioni di persone sulle diverse piattaforme, trainati da MrBeast, la persona più vista su YouTube a livello globale. In un contesto in cui l'IA tende a rendere la produzione di contenuti una commodity, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa che implementa una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), fornendo agli investitori, tramite un unico ticker, un'esposizione indiretta a tre dei trend principali di questo ciclo: l'intelligenza artificiale attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale tramite la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof of Human, e l'economia dei creatori attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando il livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito Web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS fornisce un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi detiene la maggior quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (Nasdaq: ORBS) detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8% dell'offerta circolante, la più grande posizione istituzionale dichiarata pubblicamente a livello globale.

Che cos'è il Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica che attesta che un utente è una persona viva e unica, non un bot o un agente IA. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio automatizzato e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (Nasdaq: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale di Worldcoin (WLD) tra quelli che hanno reso pubbliche le proprie partecipazioni; WLD è il token che alimenta la rete di Proof of Human di World.

Chi è il CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è il CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della Società siedono, tra gli altri, Tom Lee (Managing Partner e Head of Research di Fundstrat, nonché Presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in qualità di advisor del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, differenti rispetto a quelle relative a fatti storici, possono essere considerate previsionali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società secondo cui l'intelligenza artificiale, l'identità digitale e l'economia dei creator plasmeranno il prossimo decennio di innovazione; la convinzione della Società che il proprio portafoglio di tesoreria contenga alcune delle componenti più decisive per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale; le dichiarazioni riguardanti il miglioramento previsto dell'equilibrio netto tra domanda e offerta per WLD e del rapporto rischio/rendimento sui prezzi a seguito della riduzione dell'emissione dei token; le affermazioni secondo cui le blockchain faciliteranno le transazioni da macchina a macchina e saranno cruciali per l'implementazione di servizi di IA agentica su larga scala; la convinzione della Società che World ID si collochi al centro dell'interazione tra IA e blockchain; le dichiarazioni rispetto all'opportunità di ricavi accessibili a World, pari a 6,35 trilioni di dollari, in settori quali quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica; le dichiarazioni relative alla riduzione prevista dell'emissione dei token WLD dopo il 24 luglio 2026, compresa la riduzione da circa 5,1 milioni di token a circa 2,9 milioni di token al giorno; le dichiarazioni secondo cui la Società detiene la maggiore posizione WLD pubblicamente dichiarata a livello globale; le dichiarazioni secondo cui la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse man mano che l'IA rende la produzione di contenuti una commodity; le dichiarazioni rispetto alla realizzazione, da parte della Società, del livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'IA agentica; le dichiarazioni relative al fatto che la Società fornisca un'esposizione indiretta ai trend principali attraverso i suoi investimenti in OpenAI, WLD e Beast Industries; le dichiarazioni secondo cui OpenAI ha depositato in via riservata un modulo S-1, preparandosi per una potenziale futura offerta pubblica iniziale; e le dichiarazioni riguardanti le future fasi del progetto di data center di OpenAI in Georgia tra il 2028 e il 2032. Termini quali "pianifica", "prevede", "volere", "anticipa", "continuare", "espandere", "far avanzare", "sviluppare", "crede", "indicazioni", "obiettivo", "può", "rimanere", "progettare", "prospettiva", "intendere", "stimare", "potrebbe", "dovrebbe", "posizionato", "vedere" e altre espressioni di significato analogo sono volte a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengono tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi del management, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società non quotate in borsa in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite società veicolo), la sua posizione in WLD e la sua partecipazione azionaria in Beast Industries; la capacità della Società di mantenere il rispetto dei requisiti di mantenimento della quotazione sul Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducano le risorse di capitale della Società o ritardino in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitali adeguati per finanziare o scalare le proprie attività operative o gli investimenti strategici; la volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle riserve di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; l'incertezza relativa al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni enterprise e consumer; l'incertezza relativa alla roadmap di prodotto di OpenAI, all'evoluzione del suo modello di business e alla tempistica o al successo di un'eventuale IPO; rischi relativi alla capacità di Beast Industries di centrare le proprie proiezioni di crescita; concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture di IA; dipendenza da fonti terze per la valutazione di determinati investimenti; l'incertezza riguardo al perdurare del successo di MrBeast e alla performance del modello di business creator-driven di Beast Industries; rischi relativi alle posizioni concentrate della Società in determinati asset digitali e investimenti in società non quotate in borsa; il mutare degli orientamenti dell'opinione pubblica e dei governi in merito agli asset digitali o ai settori collegati all'intelligenza artificiale; i rischi che le dinamiche dell'offerta di WLD non producano gli effetti di mercato previsti; i rischi relativi al finanziamento, allo sviluppo e alla capacità di World Foundation di scalare la propria rete e il proprio modello di business; e i rischi connessi alle tempistiche e al completamento dei progetti di data center pianificati da OpenAI. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di ulteriori rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe determinare risultati effettivi di Eightco divergenti da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e negli altri documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione ed Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni né di rendere pubblici gli esiti di eventuali revisioni delle dichiarazioni previsionali qui contenute al fine di riflettere risultati effettivi o mutamenti delle proprie aspettative.