Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) kondigt zijn deelname aan de financieringsronde van 52,5 miljoen dollar van de World Foundation aan, terwijl World de overstap maakt van de opbouw van het netwerk naar het opschalen van de praktische toepassingen

Op 24 juli 2026 maakte de World Foundation een financieringsronde van 52,5 miljoen dollar bekend, geleid door Pantera Capital, waaraan Bain Capital Crypto, Eightco, Selini Capital, Susquehanna Crypto en andere investeerders deelnamen. De World Foundation vierde tevens de derde verjaardag van de lancering van World Network. Inmiddels hebben meer dan 39 miljoen mensen zich aangesloten bij het netwerk, van wie meer dan 18 miljoen via een Orb zijn geverifieerd. Sinds de lancering heeft het netwerk meer dan 475 miljoen World ID-proofs verwerkt.

Op 26 juli 2026 om 19:30 uur (ET) omvatten de bezittingen van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een reeds gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) gewaardeerd op 0,36 dollar per WLD (via Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 142 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op een totale bezittingen van circa 391 miljoen dollar.

"Het is duidelijk dat de wereld dicht bij zeer krachtige AI komt", zei Sam Altman onlangs. "Mensen zijn voor ons belangrijker dan AI. En we zijn van nature zo sterk gericht op mensen dat ik me geen zorgen maak over de toekomst, zolang we dat kunnen onderscheiden. World ID is onze poging om dat mogelijk te maken. Het is geweldig om de vooruitgang van het afgelopen jaar te zien, nu mensen dit omarmen en ontdekken hoe zij het kunnen integreren in een nieuwe wereld."

"De verlaging van de uitgifte van WLD-tokens, die op 24 juli is ingegaan, halveert de extra toevoer. Dit zou de netto-verhouding tussen vraag en aanbod van WLD aanzienlijk moeten verbeteren en daarmee het argument versterken voor een gunstiger risico-rendementsprofiel van de prijs", aldus Tom Lee, bestuurslid van Eightco (ORBS).

Belangrijkste ontwikkelingen:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest cruciale componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. De belangrijkste ontwikkelingen van deze week zijn:

Op 21 juli werd bekendgemaakt dat vermogensbeheerder Grayscale bij de SEC een aanvraag heeft ingediend voor de lancering van de eerste Amerikaanse ETF gekoppeld aan Worldcoin (Decrypt).

Op 21 juli kondigde OpenAI de lancering aan van ChatGPT for Small Businesses, een programma dat kleine ondernemingen helpt productiever te werken en hun activiteiten op te schalen met ChatGPT (OpenAI).

Op 21 juli publiceerde Franklin Templeton Digital Assets een whitepaper van Sandy Kaul, getiteld "Agentic AI—The Killer Use Case for Blockchain and Crypto" (white paper), waarin wordt gesteld dat blockchains transacties tussen machines mogelijk zullen maken en essentieel zullen zijn voor de grootschalige uitrol van agentische AI-diensten. Dit sluit aan bij onze overtuiging dat World ID centraal staat in deze interactie.

Op 22 juli werd bekendgemaakt dat OpenAI van plan is een datacenter in de Amerikaanse staat Georgia te bouwen met een capaciteit van 3,2 gigawatt, dat gefaseerd zal worden opgeleverd tussen 2028 en 2032 (Axios).

Op 24 juli 2026 bereikte het uitgifteschema van World-tokens een belangrijke mijlpaal. Zoals uiteengezet in de oorspronkelijke whitepaper van World is de grootste driejarige tokenvrijgaveperiode van het netwerk afgelopen. Hierdoor daalt het aantal WLD-tokens dat dagelijks in omloop komt met ongeveer 43%, van ongeveer 5,1 miljoen naar ongeveer 2,9 miljoen. ORBS bezit momenteel 301.971.219 WLD. Dit komt overeen met ongeveer 8% van het circulerende aanbod en is de grootste openbaar gemaakte WLD-positie ter wereld. WLD-tokens zullen in omloop blijven komen, maar tegen ongeveer de helft van het eerdere dagelijkse tempo, wat de groei van het totale aanbod aanzienlijk zal vertragen (World).

Eightco: Blootstelling aan cruciale megatrends

Eightco is gebouwd rond drie megatrends waarvan de onderneming verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy. De onderneming heeft posities in elk van deze trends via haar indirecte investering in OpenAI (23% van de treasuryportefeuille van ORBS), Worldcoin (28%) en Beast Industries (5%).

Kunstmatige intelligentie — OpenAI

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles (SPV's) met blootstelling aan aandelenbelangen in de moedermaatschappij van OpenAI. Dit vertegenwoordigt ongeveer 23% van de treasuryactiva, een van de grootste openbaar gemaakte belangen onder beursgenoteerde investeringsvehikels.

ChatGPT, de consumenten-app van OpenAI, is wereldwijd de nummer 1 AI-consumenten-app (Sensor Tower) en passeerde in februari 2026 de grens van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie in de geschiedenis is (UBS via Reuters).

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco bezit bijna 302 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8% van het circulerende aanbod. Daarmee heeft het wereldwijd de grootste openbaar gemaakte institutionele positie, die ongeveer 28% van de treasuryactiva van Eightco vertegenwoordigt.

Worldcoin is de native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk dat is gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en wordt beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten verstrekken een privacybeschermende World ID die verifieert dat een gebruiker een uniek mens is en geen AI-agent.

Onder het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties een vergoeding per verificatie, terwijl de verificatie voor de eindgebruiker gratis blijft. Hierbij genereren zowel uitgevers van credentials als het World-protocol inkomsten uit verificatie van geverifieerde personen. World schat de totale adresseerbare markt van 6,35 biljoen dollar verspreid over 13 industriesectoren, variërend van het bankwezen, e-commerce, gaming en sociale media tot agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, ongeveer 5% van de treasuryactiva.

Beast Industries beschikt over een van de grootste direct-to-consumernetwerk ter wereld, met een gecombineerde achterban van meer dan 500 miljoen volgers verspreid over verschillende platforms, aangevoerd door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de contentproductie steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming die een unieke Worldcoin (WLD) treasury-strategie uitvoert. Ze biedt beleggers via één beursnotering indirecte blootstelling aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste publieke houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator economy via haar aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele beleggers, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is het aandeel ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS bezit bijna 302 miljoen WLD, ongeveer 8% van het circulerende aanbod en de grootste openbaar gemaakte institutionele positie wereldwijd.

Wat is Proof of Human?

Proof of Human is de cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is en geen bot of AI-agent. Het is een fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het Proof of Human-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van de onderneming bestaat onder meer uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur van de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder, maar niet uitsluitend, verklaringen over: de verwachting van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy het komende decennium van innovatie zullen bepalen; de overtuiging van de onderneming dat haar treasuryportefeuille enkele van de belangrijkste bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; verklaringen over de verwachte verbetering van de netto vraag- en aanbodverhouding van WLD en het risico-rendementsprofiel van de prijs na de verlaging van de tokenuitgifte; verklaringen dat blockchains transacties tussen machines mogelijk zullen maken en essentieel zullen zijn voor de grootschalige uitrol van agentische AI-diensten; de overtuiging van de onderneming dat World ID centraal staat in de interactie tussen AI en blockchain; verklaringen over de potentiële omzetkans van 6,35 biljoen dollar voor World in sectoren zoals het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; verklaringen over de verwachte verlaging van de uitgifte van WLD-tokens na 24 juli 2026, waaronder de daling van ongeveer 5,1 miljoen naar ongeveer 2,9 miljoen tokens per dag; verklaringen dat de onderneming wereldwijd de grootste openbaar gemaakte WLD-positie bezit; verklaringen dat distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser worden naarmate AI de contentproductie steeds verder commoditiseert; verklaringen over de rol van de onderneming bij het bouwen van de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI; verklaringen dat de onderneming via haar investeringen in OpenAI, WLD en Beast Industries indirecte blootstelling biedt aan bepalende trends; verklaringen dat OpenAI vertrouwelijk een S-1 heeft ingediend ter voorbereiding op een mogelijke toekomstige beursgang; en verklaringen over de toekomstige fasen van het datacenterproject van OpenAI in Georgia tussen 2028 en 2032. Woorden en uitdrukkingen zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'blijven', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'verwachting', 'doelstelling', 'kan', 'blijft', 'prognose', 'vooruitzichten', 'voornemen', 'schatting', 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gepositioneerd', 'visie' en andere termen met een vergelijkbare betekenis zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden genoemd als gevolg van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend: het onvermogen van de onderneming om het management of de bedrijfsvoering aan te sturen van private ondernemingen waarin zij geen meerderheidsbelang heeft, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op waardeverlies of afwaardering van de strategische investeringen van de onderneming, waaronder haar indirecte belang in OpenAI-aandelen (aangehouden via special purpose vehicles), haar positie in WLD en haar belang in Beast Industries; het vermogen van de onderneming om te blijven voldoen aan de noteringsvereisten van Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalpositie van de onderneming verminderen of de inzet van kapitaal vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; de volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de treasuryactiva van de onderneming wezenlijk kan beïnvloeden; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevende maatregelen die een negatieve invloed hebben op digitale activa, de toepassing van kunstmatige intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's met betrekking tot de ontwikkeling, acceptatie en marktadoptie van Proof of Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en de ontwikkeling van de uitrol van agentische AI in zakelijke en consumententoepassingen; onzekerheid over de productstrategie van OpenAI, de verdere ontwikkeling van het bedrijfsmodel en de timing of het succes van een eventuele beursgang; risico's met betrekking tot het vermogen van Beast Industries om de groeidoelstellingen te realiseren; concurrentie op de markten voor digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van externe bronnen voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid over het blijvende succes van MrBeast en de prestaties van het door creators gedreven bedrijfsmodel van Beast Industries; risico's die samenhangen met de geconcentreerde posities van de onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen in private ondernemingen; veranderende publieke en overheidsopvattingen over digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie; risico's dat de dynamiek van het aanbod van WLD niet leidt tot de verwachte markteffecten; risico's met betrekking tot de financiering, ontwikkeling en het vermogen van de World Foundation om haar netwerk en bedrijfsmodel op te schalen; en risico's die verband houden met de planning en voltooiing van de geplande datacenterprojecten van OpenAI. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u geadviseerd om geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder de risicofactoren en andere openbaarmakingen in haar Jaarverslag op Form 10-K ingediend bij de SEC op 15 april 2026 en andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is geldig op de datum van publicatie, en Eightco is niet verplicht deze informatie bij te werken of de resultaten van eventuele herzieningen van deze verklaringen openbaar te maken om feitelijke resultaten of wijzigingen in haar verwachtingen te weerspiegelen.