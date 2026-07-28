Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Mengumumkan Partisipasinya dalam Putaran Pendanaan World Foundation Senilai $52,5 Juta Saat World Beralih dari Pembangunan Jaringan ke Peningkatan Skala Utilitas

Pada 24 Juli 2026, World Foundation mengumumkan putaran pendanaan senilai $52,5 juta yang dipimpin oleh Pantera Capital, dengan partisipasi Bain Capital Crypto, Eightco, Selini Capital, Susquehanna Crypto, dan investor lainnya. World Foundation juga merayakan ulang tahun ketiga sejak mulai beroperasi, dengan lebih dari 39 juta orang telah bergabung dengan World Network dan lebih dari 18 juta orang telah menjalani verifikasi melalui Orb. Sejak diluncurkan, jaringan ini telah mencatat lebih dari 475 juta penggunaan bukti World ID.

Per 26 Juli 2026 pukul 19.30 ET, kepemilikan ORBS mencakup investasi senilai $90 juta di OpenAI (secara tidak langsung melalui SPV), investasi yang telah didanai senilai $18 juta di Beast Industries, investasi senilai $1 juta di Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,36 per WLD (berdasarkan Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), serta total kas dan stablecoin sekitar $142 juta, sehingga total kepemilikannya mencapai sekitar $391 juta.

"Jelas bahwa dunia semakin dekat dengan AI yang sangat canggih," ujar Sam Altman baru-baru ini. "Kami lebih mementingkan manusia daripada AI. Dan kita pada dasarnya memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk peduli terhadap sesama, sehingga saya tidak mengkhawatirkan masa depan selama kita masih dapat membedakan manusia dari AI. World ID adalah upaya kami untuk mewujudkan hal tersebut, dan sungguh luar biasa melihat kemajuannya selama setahun terakhir, seiring semakin banyak orang mengadopsinya dan menemukan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam dunia baru ini."

"Pengurangan penerbitan token WLD, yang dimulai pada 24 Juli, memangkas pasokan tambahan hingga separuhnya. Hal ini seharusnya secara signifikan memperbaiki keseimbangan bersih antara pasokan dan permintaan WLD, sehingga memperkuat argumen bahwa profil risiko/imbal hasil WLD menjadi lebih baik," ujar Tom Lee, Anggota Dewan Eightco (ORBS).

Berita Utama yang Menjadi Sorotan:

Manajemen ORBS meyakini bahwa portofolio cadangan Perusahaan mencakup sejumlah komponen paling penting bagi masa depan AI dan sistem keuangan digital. Berita utama minggu ini meliputi:

Pada 21 Juli, diumumkan bahwa Grayscale, perusahaan pengelola aset, telah mengajukan permohonan kepada SEC untuk meluncurkan ETF pertama di AS yang terkait dengan Worldcoin (Decrypt).

Pada 21 Juli, OpenAI mengumumkan peluncuran program ChatGPT untuk usaha kecil, sebuah inisiatif untuk membantu usaha kecil meningkatkan produktivitas dan mengembangkan bisnis mereka dengan ChatGPT (OpenAI).

Pada 21 Juli, Franklin Templeton Digital Assets menerbitkan sebuah white paper yang ditulis oleh Sandy Kaul berjudul "Agentic AI—The Killer Use Case for Blockchain and Crypto" (white paper), yang menyatakan bahwa blockchain akan memfasilitasi transaksi antarmesin dan akan berperan penting dalam penerapan layanan Agentic AI secara luas. Hal ini sejalan dengan keyakinan kami bahwa World ID menjadi pusat interaksi tersebut.

Pada 22 Juli, diumumkan bahwa OpenAI berencana membangun pusat data di Georgia dengan kapasitas daya sebesar 3,2 gigawatt yang akan disediakan secara bertahap mulai 2028 hingga 2032 (Axios).

Pada 24 Juli 2026, jadwal penerbitan token World mencapai tonggak penting. Sebagaimana diuraikan dalam whitepaper awal World, periode pembukaan token terbesar jaringan yang berlangsung selama tiga tahun telah berakhir, sehingga jumlah WLD yang masuk ke peredaran setiap hari berkurang sekitar 43%, dari sekitar 5,1 juta token menjadi sekitar 2,9 juta token. ORBS saat ini memiliki 301.971.219 WLD, yang mewakili sekitar 8% dari pasokan yang beredar dan merupakan kepemilikan WLD terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik. WLD akan terus masuk ke peredaran, tetapi dengan laju harian sekitar setengah dari sebelumnya, sehingga secara signifikan memperlambat pertumbuhan pasokan secara keseluruhan (World).

Eightco: Eksposur terhadap tren-tren besar utama

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan Perusahaan akan membentuk inovasi dalam satu dekade mendatang: kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator, dengan eksposur terhadap masing-masing tren melalui investasi tidak langsung di OpenAI (23% dari kepemilikan cadangan ORBS), Worldcoin (28%), dan Beast Industries (5%).

Kecerdasan Buatan — OpenAI

Eightco telah menginvestasikan sekitar $90 juta pada entitas bertujuan khusus (SPV) yang memberikan eksposur terhadap kepemilikan saham di perusahaan induk OpenAI, yang mewakili sekitar 23% dari aset cadangannya dan merupakan salah satu konsentrasi investasi tertinggi yang diungkapkan oleh perusahaan tercatat di bursa.

ChatGPT, aplikasi konsumen OpenAI, merupakan aplikasi AI konsumen nomor satu di dunia (Sensor Tower) dan telah melampaui 900 juta pengguna aktif mingguan pada Februari 2026, menjadikannya teknologi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah (UBS melalui Reuters).

Identitas Digital — Token WLD

Eightco memiliki hampir 302 juta WLD, sekitar 8% dari pasokan yang beredar, yang merupakan kepemilikan institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik dan mencakup sekitar 28% dari aset cadangan Eightco.

Worldcoin adalah token asli World, jaringan Proof of Human global yang dikembangkan oleh Tools for Humanity (didirikan bersama oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya menerbitkan World ID yang menjaga privasi untuk memverifikasi bahwa pengguna adalah manusia unik, bukan agen AI.

Berdasarkan model bisnis yang diumumkan World, aplikasi membayar biaya untuk setiap verifikasi, sementara verifikasi bagi pengguna akhir tetap gratis, dengan penerbit kredensial dan protokol World memperoleh pendapatan dari autentikasi manusia yang telah terverifikasi. World mengidentifikasi peluang pendapatan potensial gabungan senilai $6,35 triliun di 13 industri, yang mencakup perbankan, e-commerce, gaming, media sosial, dan AI agentik (menurut Tools for Humanity).

Ekonomi Kreator — Beast Industries

Eightco telah menginvestasikan $18 juta dalam ekuitas Beast Industries, yang mencakup sekitar 5% dari aset cadangannya.

Beast Industries memiliki salah satu jangkauan langsung ke konsumen terbesar di dunia, dengan total lebih dari 500 juta pengikut di berbagai platform, yang didukung oleh MrBeast sebagai sosok yang paling banyak ditonton di YouTube secara global. Seiring AI membuat produksi konten semakin mudah dan tersedia secara luas, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan terbuka yang menerapkan strategi cadangan Worldcoin (WLD) yang pertama di dunia, sehingga investor dapat memperoleh eksposur tidak langsung melalui satu ticker terhadap tiga tren utama pada siklus ini: kecerdasan buatan melalui investasi tidak langsung di OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemegang WLD publik terbesar dan eksposurnya terhadap protokol Proof of Human, serta ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh investor institusional terkemuka, termasuk Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR, Eightco tengah membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agentik.

Untuk informasi lebih lanjut:

X: @iamhuman_orbs

Situs web: 8co.holdings

Pertanyaan Umum

Apa itu saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Nasdaq. ORBS memberikan eksposur tidak langsung terhadap: OpenAI dan Beast Industries.

Siapa yang memiliki Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki hampir 302 juta WLD, sekitar 8% dari pasokan yang beredar, dan merupakan kepemilikan institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik.

Apa itu Proof of Human?

Proof of Human adalah konsep atau protokol untuk membuktikan bahwa seseorang adalah manusia yang unik, bukan bot atau agen AI. Ini merupakan infrastruktur dasar bagi jejaring sosial, perbankan, perdagangan agentik, dan sistem apa pun yang memerlukan prinsip "satu orang, satu akun" di era AI agentik.

Apa hubungan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang institusional Worldcoin (WLD) terbesar yang diungkapkan kepada publik, yaitu token yang mendukung jaringan Proof of Human milik World.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan mencakup Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Riset di Fundstrat, serta Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan, sebagai penasihat Dewan Direksi, Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest).

Pernyataan Mengenai Prospek Masa Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan mengenai prospek masa depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Semua pernyataan dalam siaran pers ini selain pernyataan mengenai fakta historis dapat dianggap sebagai pernyataan mengenai prospek masa depan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai: ekspektasi Perusahaan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk inovasi dalam satu dekade mendatang; keyakinan Perusahaan bahwa portofolio cadangannya mencakup sejumlah komponen paling penting bagi masa depan AI dan sistem keuangan digital; pernyataan mengenai perkiraan membaiknya keseimbangan bersih pasokan/permintaan WLD dan profil risiko/imbal hasil harga setelah pengurangan penerbitan token; pernyataan bahwa blockchain akan memfasilitasi transaksi antarmesin dan akan berperan penting dalam penerapan layanan AI agentik secara luas; keyakinan Perusahaan bahwa World ID menjadi pusat interaksi antara AI dan blockchain; pernyataan mengenai peluang pendapatan potensial World sebesar $6,35 triliun di berbagai industri yang mencakup perbankan, e-commerce, gaming, media sosial, dan AI agentik; pernyataan mengenai perkiraan pengurangan penerbitan token WLD setelah 24 Juli 2026, termasuk penurunan dari sekitar 5,1 juta token menjadi sekitar 2,9 juta token per hari; pernyataan bahwa Perusahaan memiliki kepemilikan WLD terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik; pernyataan bahwa distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka seiring AI menjadikan produksi konten semakin mudah dan tersedia secara luas; pernyataan mengenai upaya Perusahaan membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agentik; pernyataan mengenai pemberian eksposur tidak langsung oleh Perusahaan terhadap tren-tren utama melalui investasinya di OpenAI, WLD, dan Beast Industries; pernyataan bahwa OpenAI telah mengajukan S-1 secara rahasia sebagai langkah menuju kemungkinan penawaran umum perdana di masa mendatang; serta pernyataan mengenai tahap-tahap mendatang dari proyek pusat data OpenAI di Georgia dari 2028 hingga 2032. Kata-kata seperti "merencanakan", "memperkirakan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "mengestimasi", "dapat", "seharusnya", "berada dalam posisi", "pandangan", serta kata dan istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan mengenai prospek masa depan, meskipun tidak semua pernyataan mengenai prospek masa depan memuat istilah-istilah tersebut. Pernyataan mengenai prospek masa depan didasarkan pada keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang mengandung risiko dan ketidakpastian serta bukan merupakan jaminan atas kinerja di masa mendatang. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang tercantum dalam pernyataan mengenai prospek masa depan akibat berbagai faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan pengelolaan atau operasional perusahaan swasta ketika Perusahaan bukan merupakan pemegang saham pengendali, termasuk OpenAI dan Beast Industries; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan, termasuk kepemilikan tidak langsung atas ekuitas OpenAI (yang dimiliki melalui entitas bertujuan khusus), kepemilikan WLD, dan kepemilikan ekuitas Beast Industries; kemampuan Perusahaan untuk terus memenuhi persyaratan pencatatan Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau menunda penggunaan modal; ketidakmampuan memperoleh modal yang memadai untuk mendanai atau meningkatkan skala operasi bisnis atau investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat secara material memengaruhi nilai kepemilikan cadangan Perusahaan; perubahan regulasi, peraturan perundang-undangan mendatang, dan penyusunan peraturan yang berdampak negatif terhadap aset digital, adopsi kecerdasan buatan, atau pengumpulan data biometrik; risiko terkait pengembangan, adopsi, dan penerimaan pasar terhadap teknologi Proof of Human dan jaringan World; ketidakpastian mengenai laju dan arah penerapan AI agentik dalam aplikasi perusahaan dan konsumen; ketidakpastian mengenai peta jalan produk OpenAI, perkembangan model bisnis, serta waktu atau keberhasilan IPO apa pun; risiko terkait kemampuan Beast Industries untuk mencapai proyeksi pertumbuhannya; persaingan di pasar identitas digital dan infrastruktur AI; ketergantungan pada sumber pihak ketiga untuk penilaian investasi tertentu; ketidakpastian mengenai keberlanjutan kesuksesan MrBeast dan kinerja model bisnis Beast Industries yang digerakkan oleh kreator; risiko terkait konsentrasi kepemilikan Perusahaan pada aset digital dan investasi di perusahaan swasta tertentu; perubahan sikap publik dan pemerintah terhadap aset digital atau industri terkait kecerdasan buatan; risiko bahwa dinamika pasokan WLD mungkin tidak menghasilkan dampak pasar yang diperkirakan; risiko terkait pendanaan dan pengembangan World Foundation serta kemampuannya untuk meningkatkan skala jaringan dan model bisnisnya; dan risiko terkait waktu serta penyelesaian proyek pusat data yang direncanakan OpenAI. Mengingat risiko dan ketidakpastian tersebut, Anda diingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan mengenai prospek masa depan tersebut. Untuk pembahasan mengenai risiko dan ketidakpastian lainnya, serta faktor penting lainnya yang dapat menyebabkan hasil aktual Eightco berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan mengenai prospek masa depan dalam dokumen ini, lihat dokumen Eightco yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan kepada SEC pada 15 April 2026 serta dokumen SEC lainnya yang tersedia untuk publik. Seluruh informasi dalam siaran pers ini berlaku per tanggal penerbitannya, dan Eightco tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi ini atau mengumumkan kepada publik hasil revisi apa pun atas pernyataan mengenai prospek masa depan yang tercantum dalam dokumen ini untuk mencerminkan hasil aktual atau perubahan apa pun dalam ekspektasinya.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)