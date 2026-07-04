Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di circa 386 milioni di dollari, tra cui OpenAI, Beast Industries, oltre 16.000 ETH e oltre 283 milioni di token WLD

Al 1° luglio 2026, ore 16:00 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,36 dollari per WLD (secondo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e un totale di circa 149 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 386 milioni di dollari.

Le principali notizie in testa all'informazione:

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le principali notizie di questa settimana vi sono:

Il 30 giugno è stato comunicato che gli Stati Uniti hanno revocato il divieto sul potente modello di IA Fable 5 di Anthropic. Il divieto temporaneo sui modelli più avanzati di Anthropic costitusce una svolta rispetto a un approccio normativo di non intervento, mentre i sistemi di IA diventano abbastanza potenti da giustificare una maggiore supervisione da parte del governo (CNBC).

Il 1° luglio è stato comunicato che Meta vuole creare un'attività nel settore cloud per vendere potenza di calcolo per l'IA, con il potenziale progetto di vendere l'accesso a vari modelli di IA ospitati sull'infrastruttura IA già esistente di Meta (Bloomberg).

Secondo un sondaggio condotto tra gli adulti statunitensi, si è stimato che 15 milioni di persone negli Stati Uniti siano state vittime di truffe con perdita di denaro; nel 12% dei casi che hanno avuto successo, sono stati utilizzati l'IA o i deepfake (NBC).

"La rivoluzione dell'IA sta andando oltre i modelli innovativi per arrivare a un ecosistema globale più ampio, con infrastrutture, capacità di calcolo, applicazioni e formazione di capitale", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, membro del Consiglio di Amministrazione di Eightco. "Mentre le capacità dell'IA si espandono e il settore attira maggiori capitali, leader umani, come il team di OpenAI, assumono decisioni di importanza cruciale. Ciò riflette il ruolo centrale svolto dalle decisioni umane nel nostro futuro e l'importanza della "prova di umanità" per distinguere, tra segnali e rumore, quelli generati dalle macchine da quelli creati dagli esseri umani.

Eightco: Esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo la società, daranno forma al prossimo decennio di innovazione: IA, identità digitale e economia dei creatori, con presenza in ciascuno di questi ambiti tramite investimenti indiretti in OpenAI (23% delle riserve di tesoreria di ORBS), Worldcoin (27%) e Beast Industries (5%).

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, pari a circa il 23% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app di OpenAI destinata al grande pubblico, è diventata l'app di IA per consumatori numero uno al mondo (Sensor Tower) e nel febbraio 2026 ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali, diventando così la tecnologia consumer con la crescita più rapida della storia (UBS via Reuters).

Identità digitale: Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,1% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 27% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale di "Proof of Human" creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creatori — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 5% delle attività di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'IA trasforma la creazione di contenuti in un bene standardizzato, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta, tramite un unico ticker, a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi detiene la maggior quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,1% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Che cos'è la Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete 'Proof of Human' di World.

Chi è il CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è il CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, differenti rispetto alle dichiarazioni di fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società, secondo cui l'intelligenza artificiale, l'identità digitale e l'economia dei creatori daranno forma al prossimo decennio di innovazione; la convinzione della Società, secondo cui il proprio portafoglio di tesoreria contenga alcune delle componenti più importanti per il futuro sistema di IA e finanziario digitale; la convinzione secondo cui una maggiore liquidità di WLD migliori l'utilità del token WLD; le dichiarazioni rispetto al potenziale di un'offerta pubblica iniziale (IPO) di OpenAI in seguito al deposito di un modulo S-1 riservato; le dichiarazioni secondo cui la verifica "Proof-of-Human" offre un'infrastruttura essenziale per i social network, il settore bancario, il commercio basato su agenti (agentic commerce) e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica; le affermazioni secondo cui World offre una soluzione al problema del "doppio umano" in un mondo in cui aumentano i deepfake; le dichiarazioni riguardo all'opportunità di ricavi accessibili a World, pari a 6,35 trilioni di dollari, in settori come quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica; le dichiarazioni riguardo alla posizione della Società come maggiore detentore istituzionale di WLD a livello globale, tra quelli dichiarati pubblicamente; le dichiarazioni secondo cui la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse man mano che l'IA rende la produzione di contenuti una commodity; e le dichiarazioni riguardo alla realizzazione, da parte della Società, del livello infrastrutturale per la verifica dell'identità umana nell'era dell'IA agentica. Termini quali "pianifica", "prevede", "volere", "anticipa", "continuare", "espandere", "far avanzare", "sviluppare", "credere", "indicazioni", "obiettivo", "potrebbe", "rimanere", "progettare", "prospettiva", "intendere", "stimare", "potrebbe", "dovrebbe" e altre espressioni di significato analogo sono volti a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole. Le dichiarazioni previsionali si fondano sulle attuali convinzioni e ipotesi della direzione, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli a scopo speciale), la sua posizione in WLD e la sua posizione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o espandere le proprie operazioni aziendali o gli investimenti strategici; volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; l'incertezza relativa alla roadmap dei prodotti di OpenAI e alle tempistiche o al lancio di una eventuale IPO o quotazione diretta; rischi relativi alla capacità di Beast Industries di raggiungere le proprie proiezioni di crescita; concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture di IA; dipendenza da fonti terze per la valutazione di determinati investimenti; incertezza riguardo al successo continuativo di MrBeast e alle prestazioni del modello di business di Beast Industries incentrato sui creator; rischi relativi alle posizioni concentrate della Società in determinati asset digitali e investimenti in società private; e cambiamenti nelle posizioni dell'opinione pubblica e dei governi riguardo agli asset digitali o ai settori legati all'intelligenza artificiale. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.