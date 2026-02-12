Enfinity Global amplia il bond con Eiffel Investment Group a 183 milioni di dollari per sostenere la crescita negli Stati Uniti

MIAMI, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., leader nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato l'ampliamento fino a 183 milioni di dollari (155 milioni di euro) del prestito obbligazionario erogato da Eiffel Investment Group. Sulla base della precedente collaborazione del valore di 118 milioni di dollari (100 milioni di euro) in Europa, la nuova linea viene ora estesa agli Stati Uniti per supportare lo sviluppo del portafoglio di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a batteria (BESS) di Enfinity in entrambi i mercati strategici.

Questo ampliamento rafforza ulteriormente la relazione tra Enfinity ed Eiffel, dimostrando la capacità di entrambe le organizzazioni di strutturare soluzioni di capitale competitive e flessibili che crescono insieme alla piattaforma globale di Enfinity.

Enfinity continua a registrare un forte slancio negli Stati Uniti, dove l'azienda si sta affermando come uno dei produttori indipendenti di energia (IPP) più attivi del Paese, attirando capitali istituzionali per offrire ai clienti soluzioni energetiche competitive e rapidamente implementabili. L'azienda attualmente opera 400 MW, ha altri 450 MW in costruzione e gestisce un portafoglio di 22 GW in varie fasi di sviluppo negli USA.

"Siamo lieti di espandere la nostra partnership con Eiffel Investment Group attraverso questa linea obbligazionaria potenziata, che supporta la nostra espansione sia in Europa sia negli Stati Uniti consentendoci di continuare a sviluppare il nostro portafoglio di progetti," ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "Rinnovare la collaborazione e crescere insieme ai nostri partner finanziari è centrale nella nostra strategia. Chiudere due operazioni nell'arco di un anno dimostra le capacità di entrambe le organizzazioni."

"Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Enfinity Global attraverso l'espansione di questa linea," ha dichiarato Pierre–Antoine Machelon, Head of Infrastructure di Eiffel Investment Group. "Il mercato statunitense è strategicamente importante e altamente dinamico. Siamo felici di ampliare la nostra presenza su questo mercato al fianco di un partner affidabile ed esperto come Enfinity Global, contribuendo a soddisfare l'aumento della domanda elettrica negli Stati Uniti con energia verde."

"Il mercato statunitense sta vivendo una crescita senza precedenti della domanda elettrica, trainata dal reshoring industriale e dal rapido sviluppo dei data center e dell'AI," ha dichiarato Ricardo Díaz, General Manager Americas e Global Head of Capital di Enfinity Global. "Grazie alla continua fiducia di Eiffel, questa linea ci permette di rendere disponibile nuova capacità elettrica con rapidità e di creare posti di lavoro di alta qualità nelle comunità in cui operiamo. Continuiamo a costruire relazioni di lungo termine con i nostri partner finanziari e a implementare strutture innovative mentre espandiamo il nostro business."

Con oltre 5,5 miliardi di dollari ottenuti dalla sua fondazione nel 2019, Enfinity continua a portare avanti la propria missione di fornire energia rinnovabile affidabile, competitiva e disponibile 24/7 attraverso un portafoglio diversificato di progetti fotovoltaici e BESS nei suoi mercati chiave.

Enfinity ha ricevuto consulenza legale da Greenberg Traurig e consulenza tecnica da Luminate. Norton Rose Fulbright ha agito come consulente legale per Eiffel Investment Group.

