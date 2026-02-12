Enfinity Global erweitert Anleihefazilität in den USA mit Eiffel Investment Group auf 183 Millionen Dollar zur Unterstützung des Wachstums

MIAMI, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute die Erweiterung seiner Anleihefazilität auf bis zu 183 Millionen US-Dollar (155 Millionen Euro) mit der Eiffel Investment Group bekannt. Aufbauend auf der früheren Zusammenarbeit der Unternehmen in Europa mit einem Volumen von 118 Millionen Dollar (100 Millionen Euro) erstreckt sich die erweiterte Fazilität nun auch auf die Vereinigten Staaten und unterstützt den Einsatz von Enfinitys Solar-PV- und Batterie-Energiespeichersystem-Portfolio (BESS) in beiden strategischen Märkten.

Die Expansion stärkt die Beziehung zwischen Enfinity und Eiffel weiter und zeigt die Fähigkeit beider Unternehmen, wettbewerbsfähige und flexible Kapitallösungen zu strukturieren, die mit der globalen Plattform von Enfinity skalierbar sind.

Enfinity erlebt weiterhin eine starke Dynamik in den Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen als einer der aktivsten unabhängigen Stromerzeuger (IPP) des Landes wächst und institutionelles Kapital anzieht, um wettbewerbsfähige, schnell umsetzbare Energielösungen für Kunden anzubieten. Das Unternehmen betreibt derzeit 400 MW, hat weitere 450 MW im Bau und verwaltet eine 22 GW-Pipeline in verschiedenen Entwicklungsstadien in den USA.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der Eiffel Investment Group durch diese erweiterte Anleihefazilität auszubauen, die unsere Expansion sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten unterstützt, während wir unseren Projektstau weiter abarbeiten", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Die Wiederholung des Geschäfts und das Wachstum mit unseren Kapitalpartnern ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Der Abschluss von zwei Transaktionen innerhalb eines Jahres beweist die Leistungsfähigkeit beider Organisationen."

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Enfinity Global durch diese Erweiterung der Anlage zu stärken", sagte Pierre-Antoine Machelon, Leiter des Bereichs Infrastruktur bei der Eiffel Investment Group. „Der US-amerikanische Markt ist sowohl strategisch wichtig als auch sehr dynamisch. Wir freuen uns, unsere Präsenz auf diesem Markt an der Seite eines vertrauenswürdigen und erfahrenen Partners wie Enfinity Global zu verstärken und den steigenden Strombedarf in den USA mit grüner Energie zu decken."

„Der US-Markt erlebt ein beispielloses Wachstum der Stromnachfrage, das durch die Verlagerung von Industrietätigkeiten und das rasante Wachstum von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz angetrieben wird", sagte Ricardo Díaz, General Manager Americas und Global Head of Capital bei Enfinity Global. "Mit dem anhaltenden Vertrauen von Eiffel hilft uns diese Anlage, neue Stromkapazitäten zügig ans Netz zu bringen und hochwertige Arbeitsplätze in den Gemeinden zu schaffen, die wir bedienen. Wir bauen weiterhin langfristige Beziehungen zu unseren Kapitalpartnern auf und setzen innovative Finanzstrukturen ein, während wir unser Geschäft ausbauen.

Mit mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar seit der Gründung im Jahr 2019 treibt Enfinity seine Mission weiter voran, durch ein diversifiziertes Portfolio von PV- und BESS-Projekten in seinen Schlüsselmärkten rund um die Uhr zuverlässige und kostengünstige erneuerbare Energie zu liefern.

Enfinity erhielt rechtliche Unterstützung von Greenberg Traurig und technische Unterstützung von Luminate. Norton Rose Fulbright fungierte als Rechtsberater der Eiffel Investment Group.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg